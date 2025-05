DJ KORREKTUR: Eurozone-BIP wächst im ersten Quartal um 0,3 Prozent

In der um 11.00 Uhr gesendeten Meldung wurde die Jahresveränderung im zweiten Absatz falsch angegeben. Der Absatz muss richtig lauten:

"Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im ersten Quartal 1,2 (NICHT: 0,8) Prozent. Der vorläufige Wert wurde damit bestätigt (NICHT: nach unten revidiert). Ökonomen hatten eine solche Bestätigung erwartet."

Es folgt eine korrigierte Fassung der Meldung.

Eurozone-BIP wächst im ersten Quartal um 0,3 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Wirtschaft im Euroraum ist im ersten Quartal 2025 etwas schwächer gewachsen als zunächst gemeldet. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Bei der ersten Schätzung am 30. April war ein Wachstum von 0,4 Prozent gemeldet worden, und von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einer Bestätigung dieses Wertes gerechnet.

Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im ersten Quartal 1,2 Prozent. Der vorläufige Wert wurde damit bestätigt. Ökonomen hatten eine solche Bestätigung erwartet.

Die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern der Eurozone fiel im ersten Quartal unterschiedlich aus. Das stärkste Wachstum erzielte Irland mit einem Zuwachs um 3,2 Prozent im Quartalsvergleich. Den stärksten Rückgang wies Slowenien mit einem Minus von 0,8 Prozent aus. In Deutschland wuchs die Wirtschaft um 0,2 Prozent. Frankreich meldete ein Plus von 0,1 Prozent, Italien von 0,3 Prozent.

May 15, 2025 05:26 ET (09:26 GMT)

