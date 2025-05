RHEINE (dpa-AFX) - Die Currywurst verliert in Deutschlands Kantinen an Beliebtheit. Nachdem die Speise bis 2019 das meistverkaufte Gericht in den Kantinen des Betreibers und Verpflegungsanbieters Apetito war, sackte die Currywurst mit Pommes in den Jahren auf Platz drei ab. Nun geht es weiter bergab: Das Gericht kommt erstmals in dem Ranking nicht mal mehr auf das imaginäre Treppchen - 2024 lag es nur noch auf Platz vier, wie das Unternehmen in der westfälischen Stadt Rheine mitteilte.

Apetito-Chef Jan-Peer Laabs begründete den Abstieg der Currywurst mit dem Trend zu einer bewussteren und gesünderen Ernährung. "Internationale oder vegetarische Gerichte werden immer besser angenommen, da haben es deutsche Klassiker wie die Currywurst immer schwerer." Die Currywurst bleibe aber noch lange in den Top 10. "Der Trend spricht zwar gegen sie, aber die Currywurst wird auch künftig fester Bestandteil im Kantinenangebot bleiben."

Spaghetti Bolognese landeten erneut auf dem ersten Platz, dahinter folgten das Reisgericht Chicken Korma und das Nudelgericht Bami Goreng. Mit Käsespätzle war ein vegetarisches Gericht auf dem fünften Platz, gefolgt von vegetarischen Spaghetti Bolognese.

Kinder essen viel vegetarisch



An Kitas und Schulen liefert Apetito Essen aus, an Schulen betreibt er zudem Mensen. Dort wird deutlich mehr vegetarisch gegessen: Im Apetito-Ranking zum Essen in Kitas und Schulen ist die vegetarische Linsensuppe an der Spitze, gefolgt von vegetarischen Spaghetti Bolo und Gemüseravioli. Mit Fischstäbchen und Hühnerfrikassee kommen nur zwei Fisch-/Fleischgerichte in die Top 10 (Platz vier und fünf).

Auf die Frage, warum Kinder so viel weniger Fleisch serviert bekommen als Kantinenbesucher, sagt Apetito-Chef Laabs, die Kommunen und anderen Auftraggeber bestimmten den Speiseplan selbst. In vielen Ausschreibungen sei festgeschrieben, dass es nur ein- oder zweimal die Woche Fisch oder Fleisch gebe. Als Richtschnur gelten hierzu die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Bemerkenswert sei, dass Kinder und Jugendliche das vegetarische Essen viel besser annehmen als ältere Menschen. "Es schmeckt ihnen und sie essen ganz selbstverständlich fleischlos."

Senioren wollen Fleisch



Bei Senioren sei das anders: Die setzten weiter auf Fleisch, sagt der Manager. Das verdeutlicht die Apetito-Statistik der in Senioreneinrichtungen am häufigsten verkauften Gerichte: Auf Platz eins kommt die Rinderroulade mit Kartoffeln und Rotkohl, gefolgt von der Erbsensuppe mit Würstchen und dem Bohnen-Eintopf mit Rindfleisch.

Dahinter wird es mit dem Reibekuchen mit Apfelmus vegetarisch, auf Platz fünf folgen die Königsberger Klopse. "Ältere Menschen wollen häufig das essen, was sie ihr Leben lang gegessen haben - daher ist die Nachfrage nach solchen Fleischgerichten weiterhin hoch." Die Bereitschaft für Neues und mehr Vegetarisches steige aber auch bei den Senioren, sagt Laabs.

Apetito ist einer der größten Kantinenbetreiber und Fertiggerichte-Hersteller Deutschlands. Der international tätige Konzern kam im vergangenen Jahr mit 12.649 Beschäftigten auf einen Umsatz von rund 1,35 Milliarden Euro und damit auf 8,5 Prozent mehr als 2023. Der Gewinn wurde nicht mitgeteilt./wdw/DP/jha