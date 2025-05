(In einer früheren Version des Artikels hieß es: «Sollte auch diese Kategorie gleich sein, zählt der direkte Vergleich, den die Eintracht für sich entschieden hat.» Da beide Spiele zwischen Dortmund und Frankfurt jeweils 2:0 für die Heimmannschaft ausgingen, wurde dieser Satz gestrichen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der FC Bayern München ist deutscher Meister, Bayer Leverkusen zieht als Zweiter in die Königsklasse ein und der VfL Bochum sowie Holstein Kiel steigen in die Zweitklassigkeit ab. Diese Entscheidungen sind bereits vor dem 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga gefallen.

Alles andere ist noch offen. Es gibt drei Kandidaten für zwei Plätze in der Champions League und ein Fernduell um Conference-League-Rang sechs. Dazu werden in beiden Ligen die Relegationsteilnehmer gesucht.

Champions League



Nach Bayern und Bayer werden zwei weitere Teams für die Königsklasse gesucht. Eintracht Frankfurt (57 Punkte, +20 Tore) und der SC Freiburg (55 Punkte, -2 Tore) haben die beste Ausgangslage, spielen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber gegeneinander. Borussia Dortmund (54 Punkte, +17 Tore) lauert dahinter und hat das Ticket ebenfalls in eigener Hand.

Eintracht Frankfurt erreicht die Champions League:



- bei einem Sieg oder Remis beim SC Freiburg

- bei einer Niederlage in Freiburg, wenn Dortmund nicht gegen Kiel gewinnt

- bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied in Freiburg, wenn Dortmund nur mit maximal einem Tor Unterschied gewinnt

Der SC Freiburg erreicht die Champions League:



- bei einem Sieg gegen Frankfurt

- bei einem Remis gegen Frankfurt, wenn Dortmund nicht gegen Kiel gewinnt

- bei einer Niederlage gegen Frankfurt, wenn Dortmund gegen Kiel verliert



Borussia Dortmund erreicht die Champions League:



- bei einem Sieg mit drei Toren Unterschied gegen Kiel - bei einem Sieg gegen Kiel, wenn Freiburg nicht gegen Frankfurt gewinnt

- bei einem Sieg gegen Kiel, wenn Frankfurt in Freiburg verliert und Dortmund die um drei Treffer schlechtere Tordifferenz aufholt - bei einem Remis gegen Kiel, wenn Freiburg gegen Frankfurt verliert

Sonderfall: Bei einer Niederlage der Eintracht und einem Dortmunder Sieg könnten beide Clubs die gleiche Punktanzahl und die gleiche Tordifferenz (+18 oder +19) aufweisen. In diesem Fall zählen die meisten geschossenen Tore, hier hat der BVB (68) aktuell einen Vorsprung auf Frankfurt (65).

Europa League



Zwei Clubs werden die Bundesliga im kommenden Jahr in der Europa League vertreten. Der Liga-Fünfte sowie der Pokalsieger, der am 24. Mai in Berlin zwischen dem VfB Stuttgart und Drittligist Arminia Bielefeld ermittelt wird.

Holt Dortmund gegen Kiel mindestens einen Punkt, kommt der Fünfte aus dem oben genannten Trio. Auch der FSV Mainz 05 (51 Punkte, +12 Tore) und RB Leipzig (51 Punkte, +6 Tore) haben noch Chancen auf Platz fünf, müssten aber drei Punkte und fünf (Mainz) beziehungsweise elf Tore (Leipzig) auf Dortmund aufholen.

Conference League



Rechnerisch kommen Dortmund, Mainz, Leipzig und auch Werder Bremen (48 Punkte, -6 Tore) infrage. Bremens Chancen sind angesichts von drei Punkten und 18 Toren Rückstand auf Mainz aber theoretischer Natur. Stattdessen dürften sich Mainz und Leipzig ein Fernduell liefern.

Mainz 05 erreicht die Conference League:



- bei einem Sieg gegen Leverkusen, wenn Leipzig bei einem Sieg nicht die um sechs Tore schlechtere Tordifferenz aufholt - bei einem Remis gegen Leverkusen, wenn Leipzig nicht gegen Stuttgart gewinnt

- bei einer Niederlage gegen Leverkusen, wenn Leipzig gegen Stuttgart verliert und dabei nicht die um sechs Tore schlechtere Tordifferenz aufholt

RB Leipzig erreicht die Conference League:



- bei einem Sieg gegen Stuttgart, wenn Mainz nicht gegen Leverkusen gewinnt - bei einem Sieg gegen Stuttgart, wenn Mainz gegen Leverkusen gewinnt und die um sechs Tore bessere Tordifferenz einbüßt

- bei einem Remis gegen Stuttgart, wenn Mainz gegen Leverkusen verliert

- bei einer Niederlage gegen Stuttgart, wenn Mainz gegen Leverkusen verliert und die um sechs Tore bessere Tordifferenz einbüßt

Relegationsteilnehmer aus der Bundesliga



Für die Bundesliga wird entweder der FC St. Pauli (32 Punkte, -11 Tore), die TSG Hoffenheim (32 Punkte, -18 Tore) oder der 1. FC Heidenheim (29 Punkte, -24 Tore) in die Relegation gehen. St. Pauli dürfte angesichts eines Polsters von drei Punkten und 13 Toren auf Heidenheim sowie einem Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen VfL Bochum die Klasse direkt halten.

Der 1. FC Heidenheim muss in die Relegation:



- bei einem Remis oder einer Niederlage gegen Werder Bremen - bei einem Sieg gegen Werder Bremen, wenn Hoffenheim mindestens einen Punkt gegen Bayern holt

- bei einem Sieg gegen Werder Bremen, wenn Hoffenheim gegen Bayern verliert und nicht die um sechs Tore bessere Tordifferenz einbüßt

Die TSG Hoffenheim muss in die Relegation:



- bei einem Heidenheimer Sieg gegen Bremen, wenn Hoffenheim gegen Bayern verliert und die um sechs Tore bessere Tordifferenz einbüßt.

Bundesliga-Aufstieg



Der Hamburger SV ist von einem der beiden ersten Plätze nicht mehr zu verdrängen und kehrt in die Bundesliga zurück. Der 1. FC Köln (58 Punkte, +11 Tore), die SV Elversberg (55 Punkte, +26 Tore) und der SC Paderborn (55 Punkte, +13 Tore) spielen den zweiten Aufsteiger aus.

Der 1. FC Köln steigt in die Bundesliga auf:



- bei einem Sieg oder Remis am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Kaiserslautern - bei einer Niederlage gegen Kaiserslautern, wenn weder Elversberg noch Paderborn gewinnen



Die SV Elversberg steigt in die Bundesliga auf:



- bei einem Sieg auf Schalke und einer Kölner Niederlage gegen Kaiserslautern. Dass Paderborn bei einem eigenen Sieg beim Karlsruher SC die um 13 Tore schlechtere Tordifferenz im Vergleich zu Elversberg aufholt, ist theoretischer Natur.

Der SC Paderborn steigt in die Bundesliga auf:



- bei einem Sieg in Karlsruhe, wenn zeitgleich Elversberg nicht auf Schalke gewinnt und Köln gegen Kaiserslautern verliert.

Relegationsteilnehmer aus der 2. Bundesliga



Neben den oben genannten Köln, Elversberg und Paderborn gibt es auch für Fortuna Düsseldorf (53 Punkte, +7 Tore) und den 1. FC Kaiserslautern (53 Punkte, +5 Tore) noch Chancen auf Platz drei.

Düsseldorf müsste neben einem eigenen Sieg in Magdeburg auf Niederlagen von Elversberg und Paderborn hoffen. Kaiserslautern muss in Köln gewinnen, braucht Niederlagen von Elversberg und Paderborn und müsste zusätzlich an der um derzeit zwei Tore besseren Fortuna vorbei.

Den Relegationsplatz in eigener Hand hat dank der guten Tordifferenz Elversberg. Mit einem eigenen Sieg ist mindestens Rang drei für die Saarländer perfekt. Für den 1. FC Köln ist bei einer Niederlage gegen Kaiserslautern vom direkten Aufstieg bis zu Platz vier alles möglich./pre/DP/zb