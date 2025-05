DJ RAD-Areal Zürich Oerlikon: Abschluss Gesamtleistungswettbewerb

Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Zwischenbericht RAD-Areal Zürich Oerlikon: Abschluss Gesamtleistungswettbewerb 2025-05-19 / 14:30 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Abschluss des Gesamtleistungswettbewerbs auf dem RAD-Areal in Zürich Oerlikon Luzern/Zürich, 19. Mai 2025 - Mobimo hat für das Bauprojekt auf einem Teilbereich des RAD-Areals in Zürich Oerlikon einen Gesamtleistungswettbewerb mit fünf Teams durchgeführt. Nach einer Überarbeitungsrunde mit zwei Finalisten wurde das Siegerprojekt gekürt. Michael Meier Marius Hug Architekten, HRS Real Estate und Studio Vulkan wurde durch die Jury einstimmig als Siegerteam ausgelobt. Ihr Entwurf ersetzt zwei alte Montagehallen in der Wohnzone des geschichtsträchtigen Industrieareals und umfasst einen Neubau sowie die Sanierung eines Bestandsgebäudes. Mit dem Projekt entstehen rund 150 Wohneinheiten in einem vielfältigen Wohnungsmix. Die Baukörper fügen sich harmonisch an das Industrieareal an und schaffen zugleich einen grosszügigen Grünraum zu den bestehenden Wohngebäuden der Nachbarschaft. Das Wohnangebot umfasst Mietwohnungen und auch einen Anteil Stockwerkeigentum. Nach heutiger Planung ist die Fertigstellung des Gesamtprojekts für 2030 zu erwarten. Das rund 11 000 m^2 grosse Areal gehört dank seiner erstklassigen Lage in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Zürich Oerlikon zu den Top-Standorten im Metropolitanraum Zürich. In der angehängten Medienmitteilung finden Sie eine Visualisierung des Siegerprojekts. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt für Medien: Anthony Welbergen, Head Corporate Communication medien@mobimo.ch +41 44 397 11 86 Kontakt für Analysten und Investoren: Stefan Feller, Head Investor Relations ir@mobimo.ch +41 44 397 11 97 Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,8 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG ( www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

