EQS-Ad-hoc: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Anleihe

HMS Bergbau AG platziert Unternehmensanleihe mit EUR 50 Mio. Volumen



21.05.2025 / 12:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

AD-HOC-MITTEILUNG Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 HMS Bergbau AG platziert Unternehmensanleihe mit EUR 50 Mio. Volumen Laufzeit bis 02.06.2030

Deutliche Überzeichnung im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung

Mittelzufluss soll zum Ausbau des Handelsgeschäftes genutzt werden Berlin, 21. Mai 2025: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland, hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 50,0 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 02.06.2030 platziert. Die Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFTU1/ WKN A4DFTU) hat einen Zinskupon von 10,0 % p.a., bei halbjährlicher Zinszahlung. Die Anleihe verfügt über eine Stückelung von nominal 1.000,00 Euro. Die Anleihe wurde im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren aus Europa platziert. Aufgrund sehr starker Investorennachfrage war die Anleihe deutlich überzeichnet, was zu einer erheblichen Repartierung der Zeichnungsorders führte. Die Unternehmensanleihe soll voraussichtlich ab dem 2. Juni 2025 im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Mittelzufluss aus der Anleiheemission soll insbesondere zum weiteren Ausbau des bereits bestehenden Handelsgeschäftes der HMS Bergbau AG im asiatischen Raum eingesetzt werden. HMS Bergbau AG Der Vorstand



Erläuterungsteil Die Transaktion wurde von Montega Markets GmbH als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang Steubing AG sowie B.Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet. Jens Moir, CFO HMS Bergbau AG: "Wir sind mit dem Platzierungsergebnis und der entsprechend positiven Resonanz der Investoren sowohl im deutschsprachigen wie im europäischen Raum sehr zufrieden. Das Ergebnis der Platzierung untermauert das Vertrauen des Kapitalmarkts in das erprobte und stabile Geschäftsmodell der Gesellschaft sowie in das angestrebte dynamische Wachstum der HMS Bergbau AG. Wir verfügen nun über einen weiteren Finanzierungsbaustein zur Ausweitung unserer Handelsaktivitäten insbesondere im stark wachenden asiatischen Raum." Die eingeworbenen Mittel erlauben eine deutliche Ausweitung der Handelsfinanzierungslinien. Mit ihrem Fokus auf Schwellen- und Entwicklungsländer, vor allem in den Regionen Indien, China und ASEAN, und einem starken globalen Partnernetzwerk sieht sich HMS Bergbau AG hervorragend für weiteres Wachstum aufgestellt. Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Rohstoffen wie Kohleprodukte, Zement, Erzen oder Düngemittel. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Industrieverbraucher und Energiehändler und -erzeuger, an die die Rohstoffe in time und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert. HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com



Investor Relations Manager:

edicto GmbH

Doron Kaufmann / Ralf Droz

T: +49 69 905 505 53

E-Mail: hms-bergbau@edicto.de

