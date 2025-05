APA ots news: SPERRFRIST: 22.05.2025/09:00: Preisstabilität in Zeiten struktureller Umbrüche

Geldpolitik und stabile Preise in Zeiten massiven Strukturwandels - darum geht es bei der 52. Volkswirtschaftlichen Tagung, die heute und morgen hochkarätige Expert:innen zu diesen Themen in Wien zusammenbringt. "Die aktuellen strukturellen Umbrüche sind eine Chance für den Euro als internationale Reservewährung, werfen aber auch neue Fragen für die Geldpolitik auf", sagte OeNB-Gouverneur Robert Holzmann in seiner Eröffnungsrede.



Die wichtigste Aufgabe einer Zentralbank ist es, Preisstabilität zu wahren - eine Aufgabe, die nicht leichter wird. Zentralbanken müssen in Bewegung bleiben und sich und ihre Werkzeuge ständig weiterentwickeln. "Unsere Welt durchlebt in letzter Zeit wirtschaftliche und geopolitische Beben, die lang gültige Annahmen und Institutionen erschüttern." Mit diesen Worten eröffnete Nationalbank-Gouverneur Holzmann heute die 52. Volkswirtschaftliche Tagung in Wien. Die zweitägige Konferenz findet unter dem Titel "Monetary policy and structural tectonic shifts" statt und wird gemeinsam von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und SUERF ( The European Money and Finance Forum) veranstaltet.



Heutiges Umfeld fordert Zentralbanken stärker denn je

"Die Zentralbank von heute operiert in einem komplex verwobenen Umfeld, das fordernder ist denn je," betonte Holzmann und verwies auf einige zentrale Herausforderungen:



Künstliche Intelligenz: "Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz könnten unsere Lebensweise grundlegend verändern - und damit auch die Struktur der Weltwirtschaft."

Innovative Finanzprodukte: "Die rasant wachsende globale Reichweite von an den Dollar gekoppelten Stablecoins wie Tether und USDC hat ernsthafte regulatorische und geldpolitische Auswirkungen."

Trump-Regierung: "Durch die ständig wechselnden wirtschaftlichen Signale aus den Vereinigten Staaten hat das Unvorhersehbare ein neues Ausmaß erreicht. Das erschwert die ohnehin schon komplexe Aufgabe der politischen Entscheidungsfindung."



Wie können Zentralbanken reagieren ?



Die Trump-Regierung hat beschlossen, sich aus wichtigen internationalen Initiativen und Gremien zurückzuziehen. Selbst die Mitgliedschaft im Internationalen Währungsfonds wird derzeit in Frage gestellt. Unberechenbare Zollentscheidungen und Verbalattacken gegenüber der US-Notenbank rücken die Unabhängigkeit der Zentralbanken weltweit erneut in den Mittelpunkt - auch auf der Volkswirtschaftlichen Tagung: Wie Zentralbanken mit einem sich ständig wandelnden Umfeld und veränderten Bedingungen auf der Angebotsseite umgehen können, wird dort von führenden Expert:innen erörtert.



Neue Strategien für die Geldpolitik



Um vielversprechende Strategien für die Geldpolitik diskutieren zu können, haben Gastgeber OeNB-Gouverneur Robert Holzmann und SUERF- Präsident Donato Masciandaro viele namhafte Vortragende zur Konferenz geladen, darunter: Daniel Gros (Institute for European Policymaking @ Bocconi University), Huw Pill (Bank of England) und Klaus Schmidt- Hebbel (Universidad del Desarrollo) - sowie zahlreiche andere Expert:innen der Geldpolitik und Wirtschaftsforschung. "Ihre Erkenntnisse werden dazu beitragen, eine Brücke zwischen wissenschaftlichen Perspektiven und politischer Praxis zu schlagen", ergänzte Holzmann.



Die Volkswirtschaftliche Tagung



Die Volkswirtschaftliche Tagung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) vernetzt seit vielen Jahrzehnten führende Persönlichkeiten im Bereich Wirtschaftsforschung, Zentralbankwesen und Bankenaufsicht. Seit einigen Jahren erfolgt die Organisation gemeinsam mit dem Kooperationspartner SUERF.



SUERF (The European Money and Finance Forum) ist ein unabhängiges Non-Profit-Netzwerk, das Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, Finanzinstitute, wissenschaftliche Institutionen und Finanzakteure miteinander verbindet. Weitere Informationen unter: www.suerf.org .

Anmeldung auf der OeNB-Website unter: www.oenb.at .



