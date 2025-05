EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Personalie

Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Wels, 22. Mai 2025 PIERER Mobility AG: Bajaj stellt PIERER Mobility AG und der KTM AG die erforderlichen Mittel zur Erfüllung der Sanierungsplanquoten bereit Sanierungsplanquoten der KTM AG, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH werden fristgerecht erfüllt

Veränderungen im Vorstand der PIERER Mobility AG Wie angekündigt haben die Gläubiger der KTM AG, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH am 25. Februar 2025 einer Restrukturierungsplanquote von 30% zugestimmt, zahlbar bis 23. Mai 2025. Der gesamte und endgültige Betrag, der zur Finanzierung der Quote im Rahmen der drei Restrukturierungspläne erforderlich ist, belief sich schließlich auf EUR 525 Mio. Die Bajaj Auto International Holdings B.V. stellt die erforderlichen Mittel zur Verfügung, um die Fortführung der KTM zu gewährleisten, indem sie die Quotenzahlung an die Gläubiger im Rahmen der Restrukturierung von KTM finanziert. Zu diesem Zweck wird der KTM AG ein Darlehen in Höhe von EUR 450 Mio. gewährt. Ein weiterer Betrag in Höhe von EUR 150 Mio. wird der PIERER Mobility AG gewährt, die den erforderlichen Restbetrag zur Erfüllung der Quotenzahlungen an die KTM-Gesellschaften weiterleitet. Stefan Pierer scheidet nach Abschluss des Sanierungsverfahrens im Juni 2025 aus dem Vorstand der PIERER Mobility AG aus. Der Aufsichtsrat beruft Verena Schneglberger-Grossmann, die seit November 2015 für die Gruppe tätig ist, als neues Mitglied in den Vorstand der PIERER Mobility AG und unterstützt damit den CEO Gottfried Neumeister. Für weitere Informationen: Investor Relations Hans Lang & Melinda Busáné Bellér Tel: +43 676 4140945 oder +43 676 4093711 E-Mail: ir@pierermobility.com Website: https://www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



