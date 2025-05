DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Stardust Solar sichert sich exklusiven Nordamerika-Deal mit EU-gestützter KI-Technologie von MarkeDroid

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Small- & MicroCap Investment: Stardust Solar sichert sich exklusiven Nordamerika-Deal mit EU-gestützter KI-Technologie von MarkeDroid

Frankfurt (pta000/31.05.2025/08:00 UTC+2)

Mit einem strategischen Vorstoß vermeldete Stardust Solar Energy diese Woche einen wichtigen Schritt: Der kanadische Anbieter von Franchise-Installationslösungen für erneuerbare Energien hat eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) mit dem estnischen Technologieunternehmen MarkeDroid OÜ unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung ist die exklusive nordamerikanische Distribution einer hochentwickelten, KI-gestützten Optimierungslösung für Solaranlagen und Batteriespeicher - ein Projekt, das unter aktiver Beteiligung der Europäischen Union steht.

Technologie trifft Wachstum

Die angestrebte Partnerschaft mit MarkeDroid, einem Spezialisten für virtuelle Kraftwerkslösungen, wird Stardust Solar nicht nur Zugang zur Software verschaffen, sondern auch das bestehende Netzwerk von über 93 Franchisegebieten in Kanada, den USA und der Karibik technologisch aufwerten. Die Lösung soll als White-Label-Produkt in die bestehende Angebotspalette integriert werden.

MarkeDroids KI analysiert in Echtzeit Wetterdaten, Verbrauchsverhalten und Marktpreise, um für jede Solaranlage einen optimalen Energieplan zu erstellen - sekundenschnell anpassbar bei Netzeingriffen oder Speicherschwankungen.

Politische Rückendeckung und technologische Tiefe

Unterstützt wird das Vorhaben durch das EU-Programm Lower Carbon Business Action, das kanadische Unternehmen mit europäischen Clean-Tech-Innovationen verbindet. Entwickelt wurden die zugrunde liegenden KI-Modelle gemeinsam mit STACC, einem Datenanalysezentrum mit universitärer Anbindung an Tartu - ein Hinweis auf die akademische Tiefe hinter der MarkeDroid-Technologie.

Marktausbau in vollem Gang

Stardust Solar will mit dem Deal seine Expansionsstrategie untermauern. Zu den jüngsten Erfolgen zählen unter anderem:

Der Erwerb von 49 US-Franchisegebieten durch den Kauf von Solar Grids Development LLC

Neue Standorte in wachstumsstarken Regionen wie Florida und Dallas-Fort Worth

Ein Projektauftragsbestand von über 2 Mio. CAD für 2025

Eine bestehende Vertriebspartnerschaft mit Tesla für deren Powerwall-Lösung

Einordnung und Ausblick

CEO Mark Tadros spricht von einem "strategischen Meilenstein" und erwartet durch die Partnerschaft mit MarkeDroid einen weiteren Schub für Effizienz, Kundennutzen und Marktdurchdringung. Toomas Teesaar, Vertreter von MarkeDroid, betont die komplementäre Ausrichtung beider Unternehmen.

Die LOI ist zwar noch nicht rechtsverbindlich, gilt aber als klarer Fingerzeig in Richtung enger Zusammenarbeit und weiterer technologischer Synergien. Ein formeller Vertrag sowie regulatorische Genehmigungen stehen noch aus, doch die Richtung ist gesetzt: Stardust Solar positioniert sich als Vorreiter eines datengetriebenen, dezentralen Energiemarktes.

---------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Stardust Solar Energy Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eumit dem Hinweis: "Verteiler Stardust Solar Energy Inc." oder "Nebenwerte".

Stardust Solar Energy Inc. Land: Kanada/BC ISIN: CA8552811017 https://stardustsolar.com/

Disclaimer/Risikohinweis Stardust Solar Energy Inc. Interessenkonflikte: Mit Stardust Solar Energy Inc.existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Stardust Solar Energy Inc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Stardust Solar Energy Inc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Stardust Solar Energy Inc. einsehen: https://stardustsolar.com/ investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Stardust Solar Energy Inc. vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Small- & MicroCap Investment Friedrich-Ebert-Anlage 35 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1748671200835 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)