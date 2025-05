DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Montega erhöht PORR-Kursziel auf 36 EUR nach starken Q1-Zahlen und gutem Ausblick

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Small- & MicroCap Investment: Montega erhöht PORR-Kursziel auf 36 EUR nach starken Q1-Zahlen und gutem Ausblick

Frankfurt (pta000/31.05.2025/09:30 UTC+2)

Montega-Research veröffentlichte am 26. Mai ein Update zur PORR nachdem die Gesellschaft in der Vorwoche den Q1 2025-Bericht vorgelegt hat, bei dem Montega vor allem der starke Zuwachs bei den Neuaufträgen hervorhob.

Dementsprechend stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um 17,4 % auf 1,5 Mrd. EUR. Besonders das Segment DE habe mit einem Plus von 81,1 % auf 233 Mio. EUR maßgeblich zum Wachstum beigetragen. Hier seien vor allem neue mittelgroße Wohnbauprojekte in Städten wie Osnabrück, Duisburg, Leipzig und Münster sowie der größte Einzelauftrag im Quartal, der Bau der Gemeinschaftsschule Insel Gartenfeld in Berlin, zu nennen. Der Anteil des Wohnbaus am gesamten Auftragsbuch bleibe mit etwa 8 % jedoch weiterhin überschaubar. Auch das Segment AT / CH habe mit einem Zuwachs von 14,7 % auf 901 Mio. EUR ein deutliches Auftragsplus verzeichnet, was insbesondere auf Großprojekte im Hochbau und in der Umwelttechnik zurückzuführen sei. In Polen hingegen sei der Auftragseingang mit einem Rückgang von 25,2 % auf 161 Mio. EUR schwächer ausgefallen. Montega merkt jedoch an, dass im zweiten Quartal bereits mehrere Ausschreibungen im Infrastruktur- und Bahnbau mit einem Gesamtvolumen von rund 800 Mio. EUR gewonnen wurden, die zeitnah in konkrete Aufträge übergehen dürften. Insgesamt stieg der Auftragsbestand der PORR zum 31. März auf einen neuen Q1-Höchstwert von 8,8 Mrd. EUR, was einer Steigerung von 4,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Book-to-Bill-Ratio lag bei 1,2. Impulse aus dem 500 Mrd. EUR schweren Sonderbudget für Infrastruktur in Deutschland erwarte der Vorstand erst ab 2027.

Operativ lagen die Konzernumsätze mit 1,3 Mrd. EUR leicht unter dem Vorjahresniveau, was vor allem auf wetterbedingte Projektverschiebungen in Osteuropa zurückzuführen sei. Dennoch sei es der PORR gelungen, das EBIT um 11,7 % auf 12,6 Mio. EUR zu steigern und die operative Marge auf 1,0 % zu verbessern - ein neuer Rekordwert für das traditionell schwache erste Quartal. Montega führt diese Entwicklung insbesondere auf niedrigere Materialkosten und geringere sonstige betriebliche Aufwendungen zurück. Das Finanzergebnis habe sich hingegen spürbar auf -5,6 Mio. EUR verschlechtert (Vorjahr: -3,3 Mio. EUR), was vor allem auf eine gestiegene Nettoverschuldung durch die Rückzahlung von Hybridkapital, das Aktienrückkaufprogramm und den Erwerb der Mehrheit an der Knape Bahnbau GmbH zurückzuführen sei. Das Periodenergebnis lag mit 0,7 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahreswert von 1,0 Mio. EUR.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert, wobei der Vorstand weiterhin von moderatem Wachstum und einer steigenden EBIT-Marge von 2,8 bis 3,0 % ausgeht. Auch das mittelfristige Ziel einer EBIT-Marge von 3,5 bis 4,0 % bis 2030 wurde bestätigt. Montega betont, dass die neuen Projekte bereits mit Blick auf das mittelfristige Margenniveau kalkuliert werden und das Auftragsvolumen weiter an Breite gewinnt, was die Zuversicht für das Erreichen der Profitabilitätsziele stärkt. Entsprechend hebt Montega sowohl die mittelfristigen Margenannahmen als auch die Terminal Value-Marge leicht an.

Abschließend kommt Montega zu dem Fazit, dass das erste Quartal die sehr guten Perspektiven der PORR unterstreicht, zumal sich das Sentiment für den Bausektor inzwischen von einem Sorgenkind zu einem potenziellen Superzyklus gewandelt habe. Trotz der jüngsten Kursentwicklung sieht Montega die Bewertung der Aktie mit einem EV/EBIT von 7,0 für 2025 weiterhin als moderat an und bestätigt die Kaufempfehlung mit einem auf 36,00 EUR angehobenen Kursziel (zuvor 30,00 EUR).

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eumit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Small- & MicroCap Investment Friedrich-Ebert-Anlage 35 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1748676600839 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2025 03:30 ET (07:30 GMT)