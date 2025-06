DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: NurExone stärkt US-Präsenz und bereitet klinische Studien vor

Frankfurt (pta000/01.06.2025/08:00 UTC+2)

Das Biotechnologieunternehmen NurExone Biologic Inc., das auf exosomenbasierte Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems spezialisiert ist, ist mit einer Reihe von strategischen Maßnahmen ins Jahr 2025 gestartet. Neben der Gründung einer US-Tochtergesellschaft und der Einwerbung zusätzlichen Kapitals berichtet das Unternehmen über Fortschritte im präklinischen Entwicklungsprogramm ExoPTEN.

Aufnahme in TSX Venture 50

Im Februar wurde NurExone in die TSX Venture 50-Liste 2025 aufgenommen - ein jährliches Ranking der wachstumsstärksten Unternehmen an der kanadischen TSX Venture Exchange. Das Unternehmen ist das einzige Biotechunternehmen auf der Liste und eines von nur zwei vertretenen Unternehmen aus dem Bereich Life Sciences.

Gründung von Exo-Top Inc.

Zur Stärkung seiner operativen Präsenz in Nordamerika gründete NurExone im Februar die Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. in den USA. Die neue Einheit soll die Herstellung und Vermarktung von Exosomen übernehmen und dabei unabhängig von externen Lizenzverpflichtungen agieren. Im April wurde Jacob Licht, ein erfahrener Manager aus der Branche, zum CEO von Exo-Top ernannt.

Finanzierung zur Weiterentwicklung

Im ersten Quartal sicherte sich das Unternehmen über mehrere Maßnahmen frisches Kapital:

Im Januar nahm NurExone durch eine nicht vermittelte Privatplatzierung rund 480.000 CA$ ein.

Zusätzlich wurden durch die Ausübung von Warrants etwa 866.000 CA$ erlöst.

Im April folgte eine weitere Platzierung über 2,3 Millionen CA$, deren Erlös in die klinische Vorbereitung des Hauptprogramms ExoPTEN fließen soll.

Klinische Studien am Menschen geplant

Das Unternehmen meldet Fortschritte in der präklinischen Entwicklung von ExoPTEN, einer potenziellen Therapie für Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen auf Basis von Exosomen. Neue präklinische Daten wurden auf zwei wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt. Geplant ist, im Jahr 2026 mit ersten klinischen Studien am Menschen zu beginnen. Aktuell arbeitet NurExone an der Vorbereitung eines IND-Antrags in den USA, der Voraussetzung für den Studienstart ist.

Hierzu kommentiert Dr. Lior Shaltie, CEO von NurExone: "Wir haben nun eine funktionelle Erholung mit minimalinvasiver Verabreichung von ExoPTEN bei Rückenmarks-, Sehnerven- und Gesichtsnervenverletzungen demonstriert - allesamt große, lukrative Märkte. Während wir unsere wissenschaftlichen Programme weiterentwickeln, bereiten wir gleichzeitig erste klinische Studien am Menschen vor und konzentrieren uns auf den Aufbau einer soliden Basis im Bereich Herstellung, Regulierung und strategischer Partnerschaften."

Quartalszahlen im Überblick

Im ersten Quartal 2025 beliefen sich die Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf 0,62 Millionen US-Dollar (Q1 2024: 0,23 Mio. USD), während die Verwaltungskosten mit 1,08 Millionen US-Dollar ebenfalls über dem Vorjahresniveau lagen. Der Nettoverlust des Unternehmens betrug 1,68 Millionen US-Dollar.

Laut CFO Eran Ovadya spiegelt der Anstieg der Aufwendungen die Vorbereitungen auf die klinische Phase und den Ausbau der Infrastruktur wider. Zudem verweist das Unternehmen auf laufende Vorbereitungen für eine mögliche Börsennotierung in den USA.

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eumit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com Land: Israel & Kanada

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com Land: Israel & Kanada

Quellen: https://www.arvo.org/globalassets/arvo/about/press-room/arvo-fact-sheet.pdf https://nurexone.com/ nurexone-advances-vision-restoration-strategy-with-preclinical-data-presentation-at-the-association-for-research-in-vision-and-ophthalmology-arvo-2025 / https://www.youtube.com/watch?v=K7NORvTVWwA

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

