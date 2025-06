PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Vom Start-up zum Solarpionier: Stardust Solar beschleunigt die Energiewende durch franchisebasiertes Wachstum -2

DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Vom Start-up zum Solarpionier: Stardust Solar beschleunigt die Energiewende durch franchisebasiertes Wachstum

Small- & MicroCap Investment: Vom Start-up zum Solarpionier: Stardust Solar beschleunigt die Energiewende durch franchisebasiertes Wachstum

Frankfurt (pta000/01.06.2025/10:00 UTC+2)

Der nordamerikanische Solarmarkt befindet sich in einer Phase beispielloser Expansion. Analysten von Morningstar prognostizieren ein starkes langfristiges Wachstum - insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo sich die Solarenergie trotz politischer Schwankungen weiterhin äußerst dynamisch entwickelt. Branchenprognosen gehen davon aus, dass der nordamerikanische Markt für Solarmodule bis 2031 einen Wert von 155 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Ein Unternehmen, das sich das daraus resultierende Potenzial zunutze machen möchte, ist Stardust Solar Inc. (TSXV: SUN | ISIN: CA8552811017). Stardust Solar wurde im Jahr 2017 gegründet und hat sich durch ein franchisebasiertes Geschäftsmodell für Solarinstallationen in ganz Nordamerika eine einzigartige Marktposition erarbeitet. Dieses Modell ermöglicht es lokalen Unternehmerinnen und Unternehmern, Photovoltaiksysteme, Energiespeicherlösungen und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge anzubieten - unterstützt durch zentrale Dienstleistungen und eine firmeneigene Technologieplattform. Durch die Verbindung von lokaler Eigenverantwortung und unternehmerischer Unterstützung schafft Stardust Solar sowohl wirtschaftlichen als auch ökologischen Mehrwert auf Gemeindeebene.

Das Unternehmen hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis Ende 2025 mehr als 100 Franchisestandorte zu etablieren - durch organisches Wachstum sowie durch gezielte Übernahmen. Die Unternehmensführung erwartet, dass diese Expansion zu einem signifikanten Anstieg des systemweiten Umsatzes sowie der wiederkehrenden Franchisegebühren führen wird.

Im Zentrum der Wachstumsstrategie für 2025 steht insbesondere die Expansion in den US-amerikanischen Markt, unterstützt durch nationale und regionale Förderprogramme - darunter die bundesweite Steuervergünstigung in Höhe von 30 % für Solaranlagen. Diese Maßnahmen machen die Nutzung von Solarenergie sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen weiterhin äußerst attraktiv.

Stardust Solar verfügt über eine solide Projektpipeline und meldete Anfang 2025 einen Auftragsbestand von über 2 Millionen US-Dollar für bereits unterzeichnete Verträge im Bereich Solar- und Speicherinstallationen. Diese Projekte sollen in den kommenden Monaten realisiert werden und verschaffen dem Unternehmen kurzfristige Umsatzsicherheit - ein weiterer Beleg für die Skalierbarkeit des Franchise-Modells.

Darüber hinaus stärkt Stardust Solar seine betriebliche Leistungsfähigkeit durch gezielte Übernahmen und strategische Partnerschaften. Die Übernahme von Solar Grids Development LLC hat die Fähigkeit des Unternehmens verbessert, neue Franchisepartner zu unterstützen. Partnerschaften mit führenden Branchengrößen wie Tesla ermöglichen es Stardust Solar zudem, Tesla Powerwalls über das eigene Netzwerk zu vertreiben.

Das Unternehmen investiert auch kontinuierlich in seine internen Systeme, unter anderem in die Entwicklung eines firmeneigenen CRM- und Solarplanungs-Tools, um die operativen Abläufe zu optimieren und die Leistung auf Franchise-Ebene weiter zu steigern.

Stardust Solar verfolgt neben wirtschaftlichen Zielen auch umfassende ökologische und bildungspolitische Initiativen. So bietet das Unternehmen zertifizierte Schulungsprogramme in ganz Nordamerika an, die von renommierten Institutionen wie der Canadian Standards Association und dem North American Board of Certified Energy Practitioners anerkannt sind. Diese Bildungsinitiativen werden ergänzt durch das Nachhaltigkeitsversprechen des Unternehmens: Für jedes installierte Solarmodul pflanzt Stardust zehn Bäume, für jede ausgebildete Person sogar fünfundzwanzig - ein aktiver Beitrag zur globalen Wiederaufforstung und zum Klimaschutz.

Der Ausblick für 2025 und darüber hinaus ist äußerst positiv. Laut den Analysten von Morningstar steht der Solarbranche ein Rekordjahr bevor - mit steigender Nachfrage und anhaltend günstigen politischen Rahmenbedingungen.

Stardust Solar positioniert sich an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit, Unternehmertum und Innovation und ist bereit, dieses Momentum zu nutzen. Mit einem skalierbaren, kapitalarmen Geschäftsmodell und wachsender Präsenz in Schlüsselregionen bietet das Unternehmen eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit für Anleger, die am Übergang zu sauberer Energie und dem langfristigen Wachstum der erneuerbaren Infrastruktur partizipieren möchten.

Stardust Solar Energy Inc. Land: Kanada/BC ISIN: CA8552811017 https://stardustsolar.com/

Disclaimer/Risikohinweis Stardust Solar Energy Inc. Interessenkonflikte: Mit Stardust Solar Energy Inc.existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Stardust Solar Energy Inc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Stardust Solar Energy Inc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Stardust Solar Energy Inc. einsehen: https://stardustsolar.com/ investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Stardust Solar Energy Inc. vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

