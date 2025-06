PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Gold: Neue Stärke und nächste Übernahme! -2

DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Gold: Neue Stärke und nächste Übernahme!

Goldaktien bleiben die Renner am Aktienmarkt. Sie profitieren von wachsenden Gewinnen dank des hohen Goldpreises. Der wiederum profitiert von der Unsicherheit um die Bonität der USA und Japans. Zudem setzten Zentralbanken ihre Käufe fort. Die Abkehr vom Dollar bleibt im Trend. Angesichts der niedrigen Bewertungen werden Übernahmen immer wichtiger. Wir blicken heute deshalb auf Dundee Precious Metals, Tesoro Gold und Kingsgate Consolidated.

USA und Japan: Die Sorgenkinder der Schuldenwelt

Die USA wurden diese Woche von Moody's abgestuft. Damit hat auch die letzte große Rating-Agentur des Landes der größten Wirtschaftsnation die Top-Bonitäts-Note entzogen. Moody's verwies dabei auf die extrem hohe Schuldenlast und die Aussicht auf noch höhere Haushaltsdefizite in den kommenden Jahren. Da die Regierung Trump offensichtlich mit einem schwachen Dollar versucht, der Schuldenlage Herr zu werden, werden Investoren immer vorsichtiger und ziehen sich aus den US-Bonds zurück. Das lässt die Renditen dieser Staatsanleihen steigen und die Zinskosten der USA erhöhen sich. Inzwischen werden nicht einmal mehr ein Viertel aller US-Anleihen noch von Ausländern gehalten, wie eine Analyse von Goldman Sachs zeigte. Die Notenbanken, die zumeist den Dollar als sichere Reserve sahen, wechseln stattdessen in Gold. So schützen sie sich vor einer weiteren Dollar-Abwertung und reduzieren ihr politisches Risiko gegenüber Washington.

Ganz ähnliche, aber doch andere Probleme hat Japan. Das Land der aufgehenden Sonne weist die höchsten Schulden der Welt auf. Inzwischen liegt diese Last bei mehr als 220 Prozent des BIP. Auch dort werden Investoren vorsichtiger und die Renditen auf die Schuldpapiere steigen. Das macht eine weitere Verschuldung, mit der in der Regel Altschulden finanziert werden, immer teurer.

Gold profitiert mal wieder als sicherer Hafen

Der Switch von Dollar-Anleihen in Gold lässt das Edelmetall wieder strahlen. Es gab zwar eine Korrektur, nachdem Gold einen neuen Rekord erreicht hatte; doch die währte nur von kurzer Dauer, denn den Investoren wurde klar: auch ein Zoll von 30 Prozent auf Waren aus China dürfte sich negativ auf die US-Konjunktur auswirken und zudem die Inflation forcieren. Das alles unterstützt den Goldpreis. Die größten Profiteure sind selbstredend Goldaktien. Sie fahren jetzt schon hohe Gewinnmargen ein, wie die Zahlen zum Q1 zeigten. Nun notiert Gold noch deutlich höher, was auch im laufenden Quartal zu Gewinnwachstum führen dürfte. Da noch nicht alle Goldaktien hohe Bewertungen aufweisen, bleiben Übernahmen ein spannendes Thema. So gibt es aktuell Verhandlungen zwischen Dundee Precious Metals und Adriatic Metals, mehr dazu weiter unten. Zudem blicken wir auf die Papiere von Tesoro Gold und KIngsgate Consolidated.

Dundee Precious Metals plant Übernahme

Dundee Precious Metals (13,38 Euro; CA2652692096): Das Unternehmen ist in Europa recht unbekannt, aber durchaus einen Blick wert. Die Analysten vom Schweizer Fonds Quantex führen sie regelmäßig als eine der günstigsten Aktien am Goldmarkt auf und verweisen vor allem auf die hohe Cashflow-Rendite im Vergleich zum Börsenwert von rund 3,5 Mrd. kanadischen Dollar. Nun bestätigte das britische Unternehmen Adriatic Metals, das man Übernahmegespräche mit Dundee führt. Angeblich wollen die Kanadier bis zu 1 Mrd. Dollar bezahlen, melden Wirtschaftsmedien. Allerdings betonte Dundee in einer Stellungnahme, dass man erst am Anfang der Gespräche steht und eine bindende Offerte nicht sicher ist. Klar ist: Nicht allzu teure Unternehmen rücken immer mehr in den Fokus von Aufkäufern. Dundee selbst ist gut ins neue Jahr gestartet. Im Q1 wurden 49.863 Unzen Gold und 5,9 Mio. Pfund Kupfer produziert, womit man on track zu den Jahreszielen ist. Zudem gab das Unternehmen 90,4 Mio. US-Dollarmittels Rückkäufen und Dividenden an die Aktionäre zurück. Mit AISC-Kosten von 1.244 US-Dollar je Unze gehört Dundee zu den effizientesten Produzenten der Branche. Die Aktie hat sich seit Mitte 2023 mehr als verdoppelt und auch die Übernahmemeldungen drückten nur kurzzeitig auf den Kurs.

Tesoro Gold macht wichtigen Schritt zum Minenbau

Im Norden Chiles könnte ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold (0,03 AUD; AU0000077208; ASX: TSO) entwickelt dort das El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource mit über 1,5 Mio. Unzen Gold vor. Das Areal erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist bisher nicht ausgeschöpft. An dem Unternehmen hat sich mit Gold Fields ein milliardenschwerer Goldproduzent aus Südafrika beteiligt. Der Bergbauriese betreibt in der Nähe bereits eine Goldmine. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile an Tesoro Gold und ist damit der größte Einzelaktionär. Für das Unternehmen spricht auch die Lage: El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region, wo auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur hier mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen bereits vorhanden. Laut der aktuellen Scoping-Studie könnten auf El-Zorro 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Da die Exploration des Geländes aber noch am Anfang steht, sind bei entsprechenden Bohrerfolgen auch größere Mengen möglich. Das Ziel des Unternehmens ist es, zunächst die Ressource zu steigern und auch qualitativ durch Infill-Bohrungen auf eine höhere Ebene zu heben. Zudem will Tesoro eine größere Kapitalerhöhung im Volumen von 11 Mio. Dollar durchführen. Dafür habe man bereits Zusagen von Investoren, meldete das Unternehmen. Mit den frischen Mitteln wäre Tesoro bis zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie finanziert und würde damit einen großen Schritt Richtung Minenbau machen. Zudem startete das Unternehmen bereits eine Umweltstudie zu dem Minenbau, die die Voraussetzung für eine Genehmigung ist. Der Developer gehört in die zweite Reihe der Goldaktien. Angesichts der jüngsten Meldungen ist Tesoro Gold aber eine Beimischungsmöglichkeit für langfristig orientierte, risikoaffine Investoren. Die Analysten von Morgans finden die Tesoro-Aktie attraktiv und raten in ihrer Studie Mitte März zu "speculative buy" mit einem Kursziel von 0,11 AUD. Aktueller Kurs: 0,025 AUD.

Kingsgate Consolidated auf Wachstumskurs

Kingsgate Consolidated (1,11 Euro; AU000000KCN1): Kingsgate Consolidatedgehört zu den kleineren Produzenten in Australien und kommt auf einen Börsenwert von umgerechnet 290 Mio. Euro. Das Unternehmen betreibt eine Goldmine in Thailand und entwickelt ein weiteres Goldprojekt in Chile. Im ersten Quartal stieg die Produktion gegenüber Vorjahr um 15 Prozent auf 20.628 Unzen Gold mit 161.523 Unzen Silber als Beiprodukt. Während das Gold im Schnitt für 2.875 US-Dollar je Unze verkauft wurde, konnte Kingsgate die Kosten um 13 Prozent auf 1.839 US-Dollar je Unze reduzieren. Kingsgate will die Produktion in Thailand weiter steigern und strebt zudem den Minenbau in Chile an. Der höhere Goldpreis unterstützt die ohnehin starke Finanzposition.

---------

