Kaufdruck nach Bohrnews?: Kupfer-Aktie vor der Neubewertung? Volumen-Explosion sorgt für Spekulationen

Anzeige / Werbung

Neue Gesetze, weniger Bürokratie, Kupfer aus den USA: Giant Mining ist bereit - und die Märkte scheinen es zu ahnen.

-Advertorial | Werbeanzeige-

Liebe Leserinnen und Leser,

mitten in einer Phase wachsender Aufmerksamkeit für kritische Rohstoffe setzt Giant Mining ein Ausrufezeichen: Die Ergebnisse des ersten Bohrlochs der Frühjahrs-Kampagne 2025 (MHB-32) am Majuba Hill Projekt in Nevada sind veröffentlicht - und lassen aufhorchen.

Die Highlights auf einen Blick:

169,5 Fuß mit 0,41 % Kupfer , inklusive: 40 Fuß mit 1,36 % Cu und sogar 10 Fuß mit sagenhaften 4,36 % Cu



Insgesamt enthält das Bohrloch 379,5 Fuß mit durchschnittlich 0,33 % Cu und 16,97 ppm Silber!

Besonders spannend sind diese zwei Bereiche:

40 Fuß (ca. 12 Meter) mit einem deutlich höheren Kupfergehalt von 1,36 % . Das ist schon ein richtig guter Wert im internationalen Vergleich.

Und besonders herausragend: 10 Fuß (ca. 3 Meter) mit extrem hohen 4,36 % Kupfer. Solche Konzentrationen sind selten und können - wenn sie sich in weiteren Bohrungen bestätigen - für ein hochprofitables Abbauprojekt stehen.

Warum ist das wichtig?

Solche Bohrergebnisse deuten darauf hin, dass im Untergrund wirtschaftlich abbaubares Kupfer in teils sehr hoher Qualität vorhanden ist. Gerade in Zeiten wachsender Nachfrage nach Kupfer (z.B. durch Elektromobilität, Stromnetze und erneuerbare Energien) kann das für Investoren und das Unternehmen ein echter Volltreffer sein.

Ergebnisse auf einen Blick. Quelle: Unternehmensnews 22. Mai 2025

Diese Ergebnisse bestätigen nicht nur eine tiefer reichende Kupfermineralisierung, sondern zeigen auch hochgradige Zonen im Zentrum des Projekts, die bisher nicht vollständig erfasst waren. Die Nordausdehnung und die vertikale Kontinuität der Kupferzonen deuten auf ein beträchtliches Erweiterungspotenzial hin - ein Schlüsselelement für eine künftige Ressourcenschätzung.

Warum das so wichtig ist

In einer Zeit, in der laut BloombergNEF über 2,1 Billionen US-Dollar bis 2050 in den Rohstoffbedarf für die Energiewende investiert werden müssen, positioniert sich Giant Mining mit Majuba Hill als potenzieller "Lieferant der Zukunft" - und das in einem politisch sicheren, rohstofffreundlichen Umfeld in Nevada, USA. Das Projekt vereint damit Geologie, Geografie und geopolitisches Momentum.

CEO David Greenway bringt es auf den Punkt:

"Nevada beweist erneut, dass es eine Weltklasse-Jurisdiktion ist - und Majuba Hill liefert genau zur richtigen Zeit. Phase 2 kann kommen."

Die Aktie reagierte prompt mit deutlichem Handelsvolumenanstieg - ein erstes Zeichen dafür, dass Investoren wieder aufhorchen.

Diese Bohrung ist mehr als ein technisches Update - sie könnte der Startschuss für eine Neuentdeckung in einem altbekannten Kupferrevier sein. Die Aktie bleibt damit ein spannender Kandidat in einem Markt, der auf der Suche nach neuen Rohstoffprojekten "Made in USA" ist.

Nahaufnahme des MHB-32 NQ-Kerns. Klasten einer intrusiven Brekzie mit Chalkopyrit in einer Turmalin/Chalkopyrit-Matrix in einer Tiefe von 810 ft (246,89 m). Quelle: Unternehmensnews 22.05.2025

Was macht Giant Mining so spannend?

AI trifft Kupfer: Als einer der ersten Explorer nutzt Giant Mining KI zur Zielidentifikation - das schafft technologischen Vorsprung

Stellen Sie sich vor, Sie hätten die einmalige Chance, mit nur einer cleveren Investment-Entscheidung Ihre finanzielle Zukunft für immer zu verändern. Genau solche spektakulären Möglichkeiten entstehen für visionäre Anleger, wenn sie frühzeitig auf die Welle eines echten wirtschaftlichen Megatrends aufspringen - einer Welle, die mit der Kraft eines finanziellen Tsunamis alles mit sich reißt.

Diese Megatrends entfesseln gewaltige Wachstums-Dynamiken, die Aktien von Schlüsselunternehmen in schwindelerregende Höhen katapultieren. Genau DAS ist die Magie der Börse. Und jetzt öffnet sich die nächste historische Chance:

Der nächste große Billionen-Trend im Rohstoffuniversum steht fest:

Energie und Energieinfrastruktur in den USA!

Hier entsteht aktuell ein gigantischer Wachstumsmarkt - und wer jetzt handelt, sichert sich die Chance auf außergewöhnliche Renditen, bevor der Mainstream diesen Mega-Zyklus entdeckt.

Hier in die richtigen Aktien von Unternehmen zu investieren, die jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind …

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) haben letzte Woche News veröffentlicht, die das Potenzial für eine komplette Neubewertung haben!



Die Aktie ist ein Microcap, wie er im Buche steht - klein, explorativ, hochgradig spekulativ. Und jetzt steht das Unternehmen möglicherweise vor dem entscheidenden Moment: Die Frühjahrsbohrungen 2025 auf dem Majuba Hill Projekt in Nevada sind abgeschlossen - mit einem technischen Durchbruch, der für Aufmerksamkeit sorgt.

Was die Story besonders macht: Zum ersten Mal kam bei der Bohrplanung künstliche Intelligenz zum Einsatz. Das Bohrloch MHB-36 wurde auf Basis eines AI-Modells angelegt - und traf prompt auf sichtbare Kupfermineralisierung. Eine Bestätigung des Modells. Und: ein starker Hinweis auf bisher unbekannte Erweiterungspotenziale des Kupfersystems.

Der CEO spricht von "einer neuen Zone außerhalb der bisherigen Ressourcengrenzen" - das ist Exploration, wie Investoren sie sich wünschen.

Was wurde genau gefunden?

Die Frühjahrs-Kampagne umfasste fünf Bohrlöcher mit insgesamt 1.670 Metern Bohrtiefe. Besonders spannend:

MHB-36 : Der KI-Treffer! Sichtbare Chalcopyrit-Mineralisierung ab 198 ? m Tiefe. Deutet auf potenziell neue Kupferzonen au ß erhalb der bekannten Strukturen hin.

MHB-34 : Native Copper (!) ab über 560 ? m - eine geologisch seltene, daf ü r umso wertvollere Entdeckung, die f ü r ein starkes System in der Tiefe spricht.

MHB-32 : Bereits das erste Loch traf auf klassische Kupfer-Indikatoren wie Azurit, Malachit und Chalcocit.

Noch sind es "visuelle Hinweise" - doch genau diese sorgen bei Rohstoffinvestoren oft für Bewegung im Kurs, lange bevor Assay-Ergebnisse vorliegen.

Abbildung: MHB-36 / 935 Fuß (285 m). Intrusivgestein mit verstreutem Chalkopyrit. Quelle: Unternehmensnews 19.5.25

Was macht Giant Mining so spannend?

AI trifft Kupfer: Als einer der ersten Explorer nutzt Giant Mining KI zur Zielidentifikation - das schafft technologischen Vorsprung.

Top-Jurisdiktion Nevada: Bergbau-freundlich, politisch stabil, Nähe zur US-Infrastruktur.

Branchen-Megatrend Kupfer: Ohne das rote Metall keine Energiewende, keine E-Autos, kein Netzausbau.

Potenzial zur Neubewertung: Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt noch im Microcap-Bereich. Sollte der NI 43-101 Report (in Vorbereitung!) auf relevante Kupfermengen hindeuten, ist eine Vervielfachung nicht ausgeschlossen.

CEO David Greenway: "Das war unser technisch anspruchsvollstes Programm bisher"

Greenway hat bereits mehrere Explorationsfirmen in den Börsenerfolg geführt. Sein jüngstes Statement zur Frühjahrs-Kampagne lässt aufhorchen:

MHB-36 war ein gezielter AI-Schuss ins Unbekannte - und wir haben genau dort Kupfer gefunden. Das bestätigt nicht nur unser Modell, sondern könnte das Majuba-Projekt auf die nächste Stufe heben.

- Fazit: Hier entsteht mehr als nur ein Bohrloch

Giant Mining liefert eine Kombination aus Innovation, Top-Lage und geologischer Spannung. Wer frühzeitig dabei ist, bevor Assays und Ressourcenschätzungen kommen, könnte vom nächsten Momentum-Schub profitieren.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

(Quelle: Giant Mining Corp.)

USA im Zentrum der nächsten Energie-Superrallye

Alles beginnt mit dem Megatrend "Energie & Energie-Infrastruktur in den USA". Die globale Energienachfrage ist aufgrund der steigenden Energienachfrage rund um den Globus und des KI-Booms in sich schon ein gewaltiger Megatrend. Aber der größte Wachstumssektor - sozusagen das Auge des Wachstumstornados - ist der amerikanische Energiemarkt.

Hier wird das mit Abstand größte Wachstum stattfinden. Hier werden sich die heißesten Aktienstorys entwickeln. Hier werden die spektakulärsten Gewinnchancen für clevere Anleger liegen.

Denn der amerikanische Energiesektor wird gleich von 5 Faktoren angefeuert. Eine Konstellation, die wir in über 20 Börsenjahren so nur im Hightech-Sektor erlebt haben. Doch jetzt finden wir genau diese Konstellation im amerikanischen Energiemarkt:

Faktor: Der neue Kalte Krieg zwischen Ost und West! Faktor: Reshoring-Boom der US-Wirtschaft führt zu nie dagewesener Energienachfrage! Faktor: Europa braucht gigantische Importmengen an US-Energie! Faktor: USA werden das Zentrum des energie-fressenden KI-Booms! Faktor: Trump ist US-Präsident!

Gehen wir die Faktoren der Reihe nach durch. Seit Februar 2022 ist unsere Welt eine andere. Mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine eskalierte die bereits schwelende neue Blockbildung zwischen westlich-freiheitlichen Staaten und dem Ostblock in einen neuen Kalten Krieg. Das Ergebnis: Russisches Öl und auch iranisches Öl sind für die westlichen Industriestaaten tabu geworden.

Das hat gravierende Auswirkungen auf die westliche Energiepolitik in einem wahrlich historischen Ausmaß. Hier werden Anleger besonders hellhörig. Denn sie wissen: Wenn die Worte "historisches Ausmaß" oder "historische Veränderung" bei einer wirtschaftlichen oder geopolitischen Entwicklung angebracht sind - eröffnen sich an der Börse die größten Gewinne!

Historische Investmentchance durch neuen Ost-West-Konflikt

Die Folge des neuen Kalten Krieges zwischen dem Westen und der neuen Ostachse aus Russland, China, Iran und Nordkorea ist nicht nur eine historische Verschiebung der Energieproduktionen. Der neue Kalte Krieg hat einen Reshoring-Boom in historischem Ausmaß ausgelöst.

Nirgendwo ist der Reshoring-Trend - also das Zurückholen von Schlüsselindustrien aus China und Asien ins eigene Land - so riesig wie in den USA. Die Börse spielt diesen Trend bisher nur über Baukonzerne und die US-Unternehmen, die von der staatlichen Förderung von Reshoring-Projekten besonders stark profitieren (z.B. Taiwan Semiconductor im Chipsektor).

Was die Börse noch nicht entdeckt hat - aber bald entdecken wird: Von all den neuen Fabriken, Produktionsanlagen und Unternehmenszentralen über Logistikzentren und Warenlager bis zum Transport - der Reshoring-Boom wird eine massive Energienachfrage innerhalb der USA auslösen, die es vor zwei Jahren noch gar nicht gab!

Als wäre das nicht schon dramatisch bullisch genug für die Energienachfrage, kommt in den USA noch ein weiterer Nachfrage-Turbo hinzu: die explosiv ansteigende Nachfrage nach Energie durch den Boom der künstlichen Intelligenz! KI ist ein absolutes Energie-Monster!

Die USA sind das Hightech-Land Nr. 1. Nirgendwo wird KI so schnell so umfangreich in Wirtschaft und Leben integriert werden wie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das erlebten wir schon bei der Internet-Revolution und bei der Smartphone-Revolution. Also wird die durch den KI-Boom ausgelöste Energie-Nachfrage nirgendwo so schnell explodieren wie in den USA!

USA: Ein neuer Billionen-USD-Markt für neue Energie-Infrastruktur entsteht

Diese fünf Faktoren sprechen glasklar für Energierohstoffe aus den USA - also für amerikanisches Öl, amerikanisches Gas und amerikanisches Uran. Aber: Es geht sogar noch spannender. Noch spektakulärer!

Denn all die benötigte Energie muss ja irgendwie innerhalb der USA transportiert werden - und das führt uns zu dem wahren Wachstumsstar innerhalb des Megatrends "Energie & USA": die dringend benötigte Modernisierung der amerikanischen Infrastruktur. Denn die amerikanische Energieinfrastruktur ist hoffnungslos veraltet.

Der Großteil des aktuellen Stromnetzwerks in den USA wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren aufgebaut.

Das Durchschnittsalter der Stromleitungen ist 40 Jahre!

Ein Viertel aller Stromleitungen sind 50 Jahre und älter.

Die amerikanische Energieinfrastruktur wurde damals für den Transport von fossilen Energiequellen zu den Stromanlagen und dann für den Transport zu den Haushalten aufgebaut. Sie ist schlicht und ergreifend nicht fähig, die modernen Anforderungen der hohen Energienachfrage der digitalen Welt, des KI-Booms und des Booms der umweltfreundlichen Energierevolution zu erfüllen.

Völlig veraltete Energieinfrastruktur muss schnell rundum ersetzt werden

Aber: Der Energieverbrauch in den USA soll bis 2035 um 27 % bis 39 % höher liegen als 2021 (Quelle: Rapid Energy Policy Evaluation and Analysis Toolkit). Allein die Modernisierung der veralteten Stromkabel wird laut einer Analyse der Brattle Group 10 Mrd. USD pro Jahr kosten. Nicht einmalig. Pro Jahr.

Kein Wunder. Ein einfaches Beispiel verdeutlich eindrucksvoll, über welche Dimensionen wir hier sprechen: Wir alle nutzen tagtäglich die Internet-Suchanfrage über Google. Die kommende, auf KI basierende Beantwortung von Suchanfragen wird aber rund 10x so viel Energie wie die klassischen Suchanfragen von heute verbrauchen!

Weite Teile der Infrastruktur für den Energietransport müssen völlig neu aufgebaut werden, um die durch KI ausgelöste gigantische Energienachfrage bewältigen zu können. On top zu der ohnehin schon steigenden Energienachfrage durch Digitalisierung. Und noch mal on top zu den erforderlichen Modernisierungen für die unaufhaltsame Revolution der erneuerbaren Energien. Wir sprechen hier von Infrastruktur-Investitionen in der Billionen-USD-Sphäre.

Ein Megamarkt, in dessen Zentrum ein Rohstoff stehen wird: Kupfer.

Genauer gesagt: Kupfer made in USA.

Trump-Effekt: "Drill, Baby, Drill" ist zurück

Mit Donald Trump im Weißen Haus erlebt die US-Bergbauindustrie ein politisches Comeback. Ein neues Gesetz - der "Critical Mineral Consistency Act" - erleichtert Genehmigungen und fördert Kupferprojekte mit Hochdruck.

Giant Mining ist in perfekter Startposition.

Die geplante Umkehr der restriktiven Genehmigungspolitiken unter Biden und Obama sowie neue Gesetzgebungen zur Förderung kritischer Mineralien haben den Markt für Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) massiv wiederbelebt.

Ein kürzlich im US-Repräsentantenhaus verabschiedetes Gesetz, der "Critical Mineral Consistency Act", soll die Versorgung mit kritischen Mineralien wie Kupfer, Elektronikmetallen, Stahl und Silizium sichern. Arizona-Abgeordneter Juan Ciscomani, Sponsor des Gesetzes, betont die zentrale Rolle von Kupfer für die Energiezukunft Amerikas. Das Gesetz erleichtert zudem die Genehmigungsverfahren für Kupferprojekte erheblich.

Diese Faktoren zusammengenommen - ein pro-business Umfeld, neue Gesetzgebung, drohende Rohstoffknappheit und ein stark abgesunkener Aktienkurs - machen Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) zu einer Aktie, die clevere Anleger jetzt genau im Blick haben sollten.

Giant Mining stärkt Marktposition durch Beitritt zur Nevada Mining Association

Das Unternehmen hat einen bedeutenden Schritt zur Stärkung seiner Marktposition unternommen, indem es der renommierten Nevada Mining Association beigetreten ist. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der die USA unter der Führung von Präsident Donald J. Trump die heimische Mineralproduktion fördern wollen.

Diese Mitgliedschaft bietet dem Unternehmen Zugang zu einem breiten Spektrum an Branchenwissen und wertvollen Networking-Möglichkeiten, die entscheidend für die Weiterentwicklung seiner Projekte sind.

Das wertvollste Industriemetall der Dekade: Kupfer - Made in USA

Denn Kupfer ist aufgrund seiner exzellenten Leitfähigkeiten der zentrale Rohstoff Nr. 1, der im Bereich der Energie-Infrastruktur unersetzbar ist und in Massen benötigt wird. Doch nicht jedes Kupfer steht vor diesem historischen Nachfrage-Boom. Amerikanisches Kupfer, das in den USA gefördert wird, ist es, das im Zentrum dieses Billionen-USD-Wachstumsmarktes steht!

Washington kann bei einem absoluten volkswirtschaftlichen Schlüsselbereich wie der Energieinfrastruktur kein Versorgungsrisiko eingehen! Das Kupfer muss aus den USA kommen. Kupfer "made in USA" wird deshalb durch den neuen Kalten Krieg und den Energie-Infrastruktur-Boom in den USA in den kommenden Jahren das wertvollste Kupfer der Welt!

Top 6 Länder mit der größten Kupferproduktion in 2023

Platz Land Menge produziertes Kupfer (in Mio. Tonnen) Analyse Chile 5,2 Mio. Politische Situation in Südamerika instabiler als früher Peru 2,2 Mio. Politische Situation in Südamerika instabiler als früher Dem. Rep. Kongo 1,8 Mio. Afrika unter zu starkem Einfluss des neuen Ostblocks China 1,6 Mio. Teil des neuen Ostblocks USA 1,1 Mio. Einziges westliches Land in Top 6 Russland 900.000 Teil des neuen Ostblocks

(Quelle: US Geological Survey Data, Stand 2023)

Die Liste der sechs größten Kupferproduzenten der Welt zeigt Ihnen, wie angespannt die fundamentale Lage bei Kupfer in der Welt der neuen geopolitischen Krise des zweiten Kalten Krieges geworden ist. Vor allem vor dem Hintergrund der steigenden politischen Instabilität in Südamerika, wo pro-sozialistische Strömungen immer stärkeren politischen Einfluss gewinnen.

Diese Situation ist untragbar für Washington. Die Kupferversorgung in den USA muss gesichert sein - unabhängig von geopolitischen Risiken. Das bedeutet: Wir stehen in den USA vor einem einmaligen Boom für amerikanisches Kupfer - und dementsprechend für amerikanische Kupferproduzenten und -explorer.

Noch nie in der Geschichte der USA waren die Gewinnchancen für Aktien von Bergbauunternehmen mit Kupferprojekten in den USA größer!

Die größte Gewinnchance aller Zeiten im Kupfermarkt

Die gesicherte Kupferversorgung funktioniert jedoch nur mit einem massiven und vor allem schnellen Ausbau der eigenen Kupferproduktion in den USA. "Schnell" ist hier das Schlüsselwort! Denn die Zeit für Washington drängt. Das sind ideale Rahmenbedingungen für Kupferkonzerne.

Jedoch nicht die Kupferproduzenten. Das ist sehr wichtig zu verstehen für Ihre Gewinne! Die Masse der Anleger schaut aktuell auf die großen Kupferproduzenten. Aber: Die suchen alle am falschen Ende nach den Gewinnen. Ja, auch die Aktien von Kupferproduzenten werden schöne Gewinne bieten.

Aber die spektakulärsten und mit Abstand größten Gewinne werden gut informierte Anleger bei den Kupferexplorern mit Kupferprojekten im fortgeschrittenen Stadium erzielen. Nicht von Explorern mit ultra-frühen Projekten.

Die Gruppe der Explorer mit fortgeschrittenen Kupfer-Explorationsprojekten in den USA werden die nächsten großen Börsenstars der "Kupfer - Made in USA"-Wachstumsstory!

Warum? Nun, der Aufbau einer Kupfermine von der Entdeckung bis zur Produktion dauert durchschnittlich 15 bis 16 Jahre. Das ist zu lang. So viel Zeit hat Washington nicht. Natürlich werden auch Grassroots-Kupferprojekte, die sich erst in der ultra-frühen Entdeckungsphase befinden, in den kommenden Jahren gefördert werden. Denn auch die langfristige Zukunft der Kupferversorgung muss gesichert werden.

Aber: Die Entdeckung und Erschließung neuer Gebiete brauchen einfach ihre Zeit. Die benötigten Planungen und zahlreichen Bohrungen über verschiedene Bohrprogramm-Zyklen können nicht wirklich beschleunigt oder verkürzt werden. Da kann selbst Washington nicht viel helfen.

Washington wird amerikanische Kupferprojekte massiv fördern

Wo Washington neben finanziellen Förderungen den größten Einfluss hat: schnellere und vereinfachte Genehmigungen für die Projektentwicklung und den Bau von Kupferminen. Davon profitieren bereits existierende Kupferproduzenten jedoch nur unterdurchschnittlich. Denn deren Minen existieren ja bereits.

Sie profitieren nur durch die Entwicklung neuer Projekte oder Erweiterungen bestehender Minen. Doch da sie bereits Produzenten sind, ist der Effekt von verkürzten Entwicklungszeiten für weitere Projekte auf die Geschäftsentwicklung nicht bahnbrechend. Zudem haben die Produzenten bereits deutlich größere Börsenbewertungen, was deren Gewinnpotenzial schmälert.

Den mit weitem Abstand dramatischsten Effekt - im positivsten Sinne - werden wir bei Kupferexplorern mit fortgeschrittenen Projekten sehen. Denn diese Explorer fördern noch kein Kupfer - sind aber auch nicht mehr 5 oder 10 Jahre davon entfernt. Hier zeigen die kommenden Vereinfachungen von bürokratischen Abläufen und Genehmigungen die schnellsten Effekte auf die Unternehmensentwicklungen.

Verkürzen schnellere Genehmigungen doch die Entwicklungszeit bis zum Produktionsstart deutlich. Potenziell um Jahre! Dadurch werden diese Explorer ihre Projekte schneller in die Präproduktions-Phasen bringen, was deren Aktien sofort in völlig neue Bewertungsdimensionen schießen lässt.

Majuba Hill - ein historisches Kupferprojekt mitten in Nevada, USA

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) zählt daher derzeit zu den spannendsten Einstiegschancen im Kupfersektor in den USA.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085 | Kürzel TSXV: BFG) ist ein dynamisches Mining-Unternehmen mit einem vielversprechenden Portfolio, das von der steigenden Nachfrage nach Kupfer, Silber und Gold profitiert.

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Majuba Hill Projekt, einer umfangreichen Kupferlagerstätte in Nevada, USA.

Was macht Giant Mining so spannend?

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurde hier Kupfer, Silber, Zinn und Gold gefördert. Heute gehört das gesamte Gebiet zu 100 % Giant Mining - inklusive Strom, Wasser, Transportwegen und Verarbeitung. Ein Riesenvorteil, den viele Explorer nicht bieten können.

Aber jetzt wird's erst richtig spannend:

Laut technischem Bericht von 2023:

50 bis 100 Millionen Tonnen Kupfer mit soliden Gehalten (0,15-0,3 %)

Plus mögliche Hochgradzonen mit bis zu 0,8 % Kupfer

Das Unternehmen treibt sein vielversprechendes Majuba Hill-Projekt in Nevada voran, ein Kupfer-, Silber- und Goldvorkommen mit hohem Potenzial. Das aktuelle Bohrprogramm und die KI-gestützte Explorationen liefern derzeit vielversprechende Ergebnisse, so wie in der letzten Woche als das Unternehmen die bisher tiefste Kupfer-Sensation im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms veröffentlicht hat!

Das Bohrloch zeigt spektakuläre Kupfermineralisierung, die CEO David Greenway geradezu ins Schwärmen bringt:

"In meiner gesamten Karriere habe ich noch nie so einen Bohrkern gesehen."

Sensationeller Bohrkern, Quelle: Pressemitteilung Giant Mining

Sie sehen, das Majuba Hill Projekt ist kein Neuling. Historische Untertagebergwerke förderten dort Kupfer, Zinn, Silber und Gold bereits von den frühen 1900er bis in die 1950er Jahre. Insgesamt wurden Millionen Pfund Kupfer und große Mengen an Silber, Gold und Zinn abgebaut.