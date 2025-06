EQS-Media / 03.06.2025 / 14:09 CET/CEST

Bremen, 03. Juni 2025 - Die HTB Group stellt sich für die Zukunft noch breiter auf und erweitert ihr Management: Mit Wirkung zum 1. Juni 2025 wird Jörg-Karsten Hagen zum Geschäftsführer der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH berufen. Er ergänzt das bestehende Führungsteam um Boris Nicoley, Alexander Lang und Claus Burghardt. Jörg-Karsten Hagen wird sich innerhalb der Geschäftsführung insbesondere auf das Portfoliomanagement konzentrieren. Der erfahrene Manager bringt umfassende Expertise aus dem Bereich Asset Management sowie dem institutionellen Handel mit Fondsanteilen ein. Zuletzt war er als Leiter Asset Management bei der DFH Group in Stuttgart tätig. Zuvor prägte Jörg-Karsten Hagen fast 13 Jahre die Entwicklung des Emissionshauses HGA Capital in Hamburg, einer früheren Tochtergesellschaft der HSH Nordbank. Dort war er unter anderem neun Jahre als Geschäftsführer sowie zuvor als Leiter Fondsmanagement tätig. "Mit Jörg-Karsten Hagen gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der nicht nur auf eine lange Erfahrung im Asset Management zurückblickt, sondern auch ein tiefes Verständnis für den Handel mit Zweitmarktanteilen institutioneller Anleger mitbringt. Diese Expertise wird unser weiteres Wachstum entscheidend unterstützen", erklärt Alexander Lang, Geschäftsführer der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH. Hohe Nachfrage im Zweitmarkt für Immobilien Die HTB Group sieht sich durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Zweitmarkt-Investments in ihrem Wachstumskurs bestätigt. Besonders erfreulich entwickelt sich der aktuelle Fonds HTB 14. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG, dessen Volumen aufgrund der starken Nachfrage von 20 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro erhöht wurde. Über die HTB Group Die HTB Group ist spezialisiert auf Sachwertinvestments, Assetmanagement und Service-KVG-Dienstleistungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 hat sich die HTB als führender Anbieter im Bereich der Immobilien-Zweitmarktfonds etabliert und bietet Anlegern stabile, langfristige Investmentlösungen. 10 Jahre HTB Kapitalverwaltungsgesellschaft, seit ihrer Zulassung als regulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) hat die HTB kontinuierlich bewiesen, dass sie mit ihrer Erfahrung und Marktkenntnis nachhaltige und stabile Investmentlösungen für ihre Anleger bietet. Kontakt für Presseanfragen HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

An der Reeperbahn 4 A

28217 Bremen

E-Mail: info.fondshaus@htb-group.de

Telefon: +49 421 792839-0

