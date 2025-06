Erster Spatenstich gesetzt: Ucore - Millionen-Deal mit US-Verteidigungsministerium unter Dach und

Anzeige / Werbung Die Errichtung des ersten Strategic Metals Complex von Ucore Rare Metals hat mit der Spatenstichzeremonie begonnen. Die Millionen vom US-Verteidigungsministerium beschleunigen die Arbeiten. Vom US-Verteidigungsministerium hat Ucore Rare Metals (TSXV: UCU, OTCQX: UURAF, WKN: A2QJQ4) inzwischen den bereits im Mai angekündigten Folgeauftrag erhalten. Er hat ein Volumen von 18,4 Millionen US-Dollar und unterstützt das Unternehmen beim Aufbau seines Strategic Metals Complex in Alexandria, der kürzlich mit dem ersten Spatenstich angelaufen ist. Seltene Erden werden nicht nur für Windräder und Elektromotoren benötigt. Auch in der heutigen Weltraumforschung und Rüstungstechnologie sind sie zu unverzichtbaren Bestandteilen geworden. Doch noch immer kommen über 90% der Seltenen Erden aus der Volksrepublik China. Dass die extreme Abhängigkeit des Westens vom Reich der Mitte gerade dem US-Verteidigungsministerium ein Dorn im Auge ist, liegt nahe. Absolut nachvollziehbar ist deshalb, dass das Pentagon die Erschließung heimischer Quellen für die Gewinnung von Seltenen Erden mit Nachdruck fördert. Von dieser Förderung profitiert inzwischen auch Ucore Rare Metals und das nicht nur ein wenig, denn der mit dem US-Verteidigungsministerium jetzt abgeschlossene Vertrag ist mit einem Umfang von 18,4 Millionen US-Dollar die größte Finanzierungsvereinbarung, die das Unternehmen jemals abgeschlossen hat. Angekündigt worden war dieser Folgeauftrag des Pentagon, der die erste Produktionsphase betrifft, bereits am 14. Mai 2025. Durch ihn stieg die finanzielle Unterstützung durch das U.S. Army Contracting Command in Orlando auf insgesamt 22,4 Millionen US-Dollar an. Das US-Militär will die chinesische Dominanz bei den Seltenen Erden beenden Die Gelder, die Ucore Rare Metals von der US-Armee erhält, sind als Zuschüsse klassifiziert und damit nicht rückzahlbar. Mit den jetzt bewilligten 18,4 Millionen US-Dollar soll der Bau der ersten kommerziellen RapidSX-Anlage und der dazugehörigen Infrastruktur auf Ucores Strategic Metals Complex in Alexandria im US-Bundesstaat Louisiana ermöglicht werden. Gefördert werden ebenso der Bau und die Bestätigungstests der RapidSX-Säulen in der Kommerzialisierungs- und Demonstrationsanlage des Unternehmens in Kingston, in der kanadischen Provinz Ontario. Letztere soll die Aufbereitung der zu fördernden Seltenen Erden im kommerziellen Maßstab testen. Der Fokus richtet sich auf Ucores Strategic Metals Complex in Alexandria Erst vor wenigen Tagen am 29. Mai 2025 wurde mit einem kleinen Festakt mit lokalen Repräsentanten der erste Spatenstich für den Aufbau des Strategic Metals Complex in Alexandria vollzogen. Ihm sollen nun möglichst schnell der Abschluss der detaillierten Konstruktions- und Entwicklungspläne und die Einreichung aller noch erforderlichen Anträge für die notwendigen Genehmigungen folgen. Der Fokus liegt dabei zunächst auf der Errichtung der erforderlichen RapidSX-Infrastruktur.

Zunächst ist im Strategic Metals Complex die Aufstellung von drei RapidSX-Maschinen geplant. Raum für die Aufstellung weiterer Maschinen ist anschließend immer noch vorhanden, denn mit einer Fläche von 7.506 m² wurde die Anlage gleich so großzügig geplant, dass zukünftige Erweiterungen problemlos möglich sind. Wichtige Erprobungsschritte stehen an Einen wichtigen Zwischenschritt bei der Erprobung wird die Errichtung einer RapidSX-Maschine im kommerziellen Maßstab darstellen. Sie soll nicht nur wichtige Erkenntnisse für die Inbetriebnahme dieser Anlagen liefern, sondern anschließend auch demonstrieren, dass die entwickelten Maschinen selbst produktionsreif sind und die von ihnen hergestellten Seltenen-Erden-Produkte auf dem Markt verkaufsfähige Produkte darstellen. Die aktuellen Pläne sehen dabei vor, dass im zweiten Halbjahr 2026 die ersten von Ucore hergestellten Seltene-Erden-Produkte den Strategic Metals Complex in Alexandria verlassen. Das Volumen der möglichen Förderungen ist damit noch nicht ausgeschöpft. Ucore wartet insbesondere auf weitere Fördermöglichkeiten, die sich aus der Durchführungsverordnung vom 15. April ergeben könnten. Sie umfasst eine Untersuchung gemäß Section 232 unter der Leitung des Handelsministeriums, um kritische Mineralienengpässe und Projekte zur Wiederherstellung der heimischen Produktionskapazitäten zu ermitteln. Ucore blickt optimistisch in die Zukunft und geht die nächsten Schritte an Pat Ryan, der Vorsitzender und CEO von Ucore, ist sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung, die das Unternehmen seit Monaten von den verschiedenen US-Behörden, insbesondere vom Verteidigungsministerium erhält. Er sieht Ucore auf einem guten Weg, um im nächsten Jahr mit der kommerziellen Produktion von separierten und verkaufsfähigen Seltenerdoxiden in den USA zu beginnen. Die kommenden Wochen und Monate versprechen damit sehr arbeitsintensiv, aber auch sehr spannend zu werden. Amerika und die gesamte westliche Welt aus der chinesischen Dominanz bei den Seltenen Erden zu befreien, ist eher ein Marathonlauf denn ein kurzer 100-Meter-Sprint. Zu seiner Bewältigung benötigt werden ein langer Atem und viele kleine, aber wichtige Erfolge, die auf dem Weg zum Ziel als Meilensteine passiert werden. Ucore Rare Metals hat diesen langen Atem und das Unternehmen setzt nun alles daran, mit der Fertigstellung des Strategic Metals Complex in Alexandria im nächsten Jahr den nächsten bedeutenden Meilenstein zu erreichen. Keine Goldinvest.de-News mehr verpassen! Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

