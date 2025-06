Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-DeutschlandTREND: Friedrich Merz gewinnt an Zutrauen - aber eine Mehrheit bleibt mit ihm unzufriedenBundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum Start seiner Amtszeit an Zutrauen bei den Wahlberechtigten zugelegt. Aktuell sind vier von zehn Deutschen (39 Prozent) mit seiner Arbeit sehr zufrieden bzw. zufrieden - das sind 14 Prozentpunkte mehr als Anfang April. Gleichzeitig ist eine knappe Mehrheit (56 Prozent) mit seiner Arbeit weniger bzw. gar nicht zufrieden. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.292 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTrend am Montag und Dienstag dieser Woche ergeben.Eine Mehrheit der Deutschen hinter sich hat im Bundeskabinett einzig Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): 61 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden (+1 im Vgl. zu April). Der neue SPD-Finanzminister Lars Klingbeil erreicht wie Kanzler Merz einen Zufriedenheitswert von 39 Prozent (+4); etwa ebenso viele (40 Prozent) sind mit seiner Arbeit unzufrieden. Jeder Dritte (32 Prozent) ist mit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) zufrieden - das sind 13 Punkte mehr als im Juli 2018 nach seiner Zeit als Bundesverkehrsminister; 47 Prozent sind mit Dobrindt unzufrieden. Außenminister Johann Wadephul (CDU) erreicht 30 Prozent Zufriedenheit; 25 Prozent sind mit ihm unzufrieden und fast die Hälfte (45 Prozent) kennt ihn nicht oder traut sich kein Urteil zu. Jeder Vierte (26 Prozent) ist mit der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel zufrieden; zwei Drittel (66 Prozent) sind mit ihr unzufrieden. Jeder Sechste (17 Prozent) ist mit der Linken-Fraktionsvorsitzenden Heidi Reichinnek zufrieden (+5 im Vgl. zu Februar); 28 Prozent sind mit ihr unzufrieden und eine Mehrheit (55 Prozent) kennt sie nicht oder traut sich kein Urteil zu. 12 Prozent sind mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge zufrieden; jeder Vierte (26 Prozent) ist mit ihr weniger bzw. gar nicht zufrieden und eine Mehrheit (62 Prozent) kennt sie nicht oder traut sich kein Urteil zu.Einen Monat nach deren Start sind 40 Prozent der Deutschen mit der Arbeit der neuen Bundesregierung sehr zufrieden bzw. zufrieden. Jeder Zweite (51 Prozent) ist mit ihr aktuell weniger bzw. gar nicht zufrieden. Eine knappe Mehrheit (55 Prozent) traut ihr zu, die deutsche Wirtschaft wieder zu stärken (+1 im Vgl. zu Ende Februar). 52 Prozent trauen ihr zu, deutsche Interessen in der Welt besser zu vertreten (+1). 43 Prozent glauben, die Bundesregierung könne das Leben in Deutschland sicherer machen (-4), 49 Prozent glauben das nicht. 38 Prozent trauen Schwarz-Rot zu, die irreguläre Migration wirksam zu begrenzen und zu steuern (-4) und 37 Prozent glauben, dass die neue Regierung für mehr soziale Sicherheit sorgen kann (-6); jeweils eine knappe Mehrheit traut der Regierung das nicht zu.Wenn schon am Sonntag wieder Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU auf 29 Prozent (+2 im Vgl. zu Mai). Die AfD erreicht unverändert 23 Prozent. Die SPD käme auf 15 Prozent (-1), die Partei der Grünen auf 12 Prozent (+1). Die Linke würde 9 Prozent erzielen (-1). Das BSW läge wie die FDP mit jeweils unverändert 4 Prozent derzeit unterhalb der Mandatsschwelle. Alle übrigen Parteien kämen zusammen auf 4 Prozent (-1).Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.292 Befragte- Erhebungszeitraum: 2. Juni bis 3. Juni 2025- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?- Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der neuen Bundesregierung?- Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Sind Sie mit der politischen Arbeit von ... sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden, gar nicht zufrieden oder kennen Sie ihn nicht?1. Friedrich Merz2. Lars Klingbeil3. Boris Pistorius4. Alexander Dobrindt5. Johann Wadephul6. Alice Weidel7. Katharina Dröge8. Heidi Reichinnek- Trauen Sie der Regierung von CDU/CSU und SPD zu, ...?1. deutsche Interessen in der Welt besser zu vertreten2. die deutsche Wirtschaft wieder zu stärken3. die irreguläre Migration wirksam zu begrenzen und zu steuern4. für mehr soziale Sicherheit zu sorgen5. das Leben in Deutschland sicherer zu machenBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6049311