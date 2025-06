EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Circus SE schließt Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung erfolgreich ab



Hamburg, Deutschland, 6. Juni 2025 - Circus SE hat ihre Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.168.202 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien im Rahmen einer Vorabplatzierung, des am 15. April 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots sowie einer Rumpf-Platzierung zum Bezugspreis von EUR 16,00 pro Aktie platziert. Das Grundkapital in Höhe von EUR 22.620.000 wird sich somit nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung auf EUR 23.788.202 erhöhen. Das Gesamtemissionsvolumen beträgt rd. EUR 18,7 Mio. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird zur Beschleunigung der Industrialisierung und der Großserienproduktion des Embodied-AI-Systems CA-1 mit globalen Partnern sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung als Sole Global Coordinator begleitet.



