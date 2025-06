NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag zum Auftakt der neuen Börsenwoche nur wenig verändert eröffnet. Viele Teilnehmer wollten zunächst weitere Handelsgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China abwarten, bevor sie neue Risiken eingingen, hieß es aus dem Handel. Die Verhandlungen haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien am Nachmittag in London begonnen. Erhofft wird eine weitere Abkühlung der Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

Bei insgesamt wenig Bewegung waren die Vorzeichen unter den wichtigsten New Yorker Leitindizes gemischt. Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 42.724 Punkte nach, während der marktbreite S&P 500 mit 0,04 Prozent im Plus lag und sich damit knapp über der 6.000-Punkte-Marke hielt. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 stand mit 21.764 Zählern ganz nah an seinem Niveau vom Freitag./tih/he

