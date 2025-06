EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Verkauf

Kapsch TrafficCom AG gab die Mehrheit an und die Kontrolle über Kapsch Telematic Services IOOO, Weißrussland, ab, bleibt aber weiterhin zu einem hohen Anteil wirtschaftlich am Erfolg beteiligt.



Wien, am 11. Juni 2025. Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9; die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie die Kontrolle und die Mehrheit der Stimmrechte an der Kapsch Telematic Services IOOO mit Sitz in Weißrussland, die das landesweite Mautsystem in Weißrussland operativ betreibt, abgegeben hat. Die Gesellschaft hält an der Kapsch Telematic Services IOOO nunmehr weniger als 50% der Anteile. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Kapsch Telematic Services IOOO ist aus dem Vollkonsolidierungskreis des Konzerns ausgeschieden und trägt daher nicht mehr zum Umsatz bei.



Auf Grundlage der Kaufpreisgestaltung einerseits sowie vereinbarter Zuflüsse künftiger Erträge der Kapsch Telematic Services IOOO andererseits, bleibt die Gesellschaft weiterhin zu einem hohen Anteil wirtschaftlich am Erfolg beteiligt.







