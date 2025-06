Vancouver, BC, 12. Juni 2025 / IRW-Press / New Wave Holdings Corp. ("New Wave" oder das "Unternehmen") (CSE: NWAI, FWB: 0XM0, OTCPK: TRMNF) gibt mit Freude eine geplante Namensänderung bekannt und bekräftigt seinen Investmentansatz und seine strategische Ausrichtung.

Geplante Namensänderung

Das Unternehmen hat die Absicht, seinen Firmennamen von "New Wave Holdings Corp." in "Humanoid Global Holdings Corp." zu ändern. Die geplante Namensänderung soll dem zukunftsorientierten Fokus des Unternehmens auf neue Technologien der Künstlichen Intelligenz ("KI"), einschließlich physischer oder eingebundener KI-Systeme, Rechnung tragen. Gleichzeitig will das Unternehmen an seinem Kerngeschäft, Beteiligungen an innovativen und erfolgreichen Unternehmen in der Frühphase zu erwerben, festhalten.

Zeitgleich mit dem Abschluss der geplanten Namensänderung wird sich voraussichtlich auch das Börsensymbol des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange ändern. Weitere Einzelheiten im Hinblick auf die Namensänderung - wie etwa das Datum des Inkrafttretens, die neuen CUSIP- und ISIN-Nummern für die Stammaktien des Unternehmens sowie der Termin für den Start in den Börsenhandel unter dem neuen Tickersymbol - werden in einer späteren Pressemitteilung bekannt gegeben.

"Die geplante Namensänderung ist ein bedeutender Schritt in der weiteren Entwicklung des Unternehmens", erklärt Joshua Matettore, CEO von New Wave. "Mit der beabsichtigten Umbenennung in Humanoid Global Holdings Corp. wollen wir unseren Fokus auf Technologien der Künstlichen Intelligenz, einschließlich physisch unterstützter KI-Systeme, zum Ausdruck bringen. Wir glauben, dass diese neue Identität die Ausrichtung unseres Unternehmens und unserer schon lange bestehenden Investmentziele besser reflektiert."

Aus Sicht des Unternehmens passt der neue Name gut zu seinem Investmentansatz und zu seiner langfristigen Strategie des Aufbaus eines diversifizierten Portfolios von Firmen, die eine Vorreiterrolle bei den modernen Technologien der Zukunft einnehmen. Das Unternehmen hält an seinen bisherigen Beteiligungen in den Sektoren E-Sport, NFT, Psychedelika, Metaversum und Blockchain fest, legt aber nun verstärktes Augenmerk auf Chancen im breiteren Spektrum der KI-Geschäftsfelder.

New Wave bekräftigt seinen Investmentansatz

Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit vor allem auf Beteiligungen in den Bereichen E-Sport, NFT, Psychedelika, Metaversum und Blockchain konzentriert, deren gemeinsames Merkmal darin besteht, dass es sich um aufstrebende und innovative Branchen in der frühen Entwicklungsphase mit klarem Technologiefokus handelt. Im Rahmen seiner Investmentziele hegt das Unternehmen insgesamt den Wunsch, Geschäftschancen zu sondieren, bei denen das Team anstehende Projekte unterstützen kann, welche die Grenzen des technisch Möglichen ausloten und gleichzeitig humanistischen Werten verpflichtet sind. Solche Beteiligungen stehen im Zentrum der strategischen Unternehmensbasis.

Zur Ergänzung des bestehenden Portfolios bekräftigt das Unternehmen seinen Investmentansatz, der ein breiteres Spektrum von KI-Geschäftsfeldern in den Fokus rückt. Dazu zählen auch physische bzw. eingebundene KI-Systeme, die in der Lage sind, die physische Welt wahrzunehmen, mit ihr zu interagieren und sich an sie anzupassen. Diese Technologien fungieren als Bindeglied zwischen der digitalen Intelligenz und der realen Welt und zielen auf die Optimierung menschlicher Erfahrung und Produktivität ab. Diese Klarstellung steht im Einklang mit den Fortschritten in der KI, nachdem der Investmentansatz des Unternehmens aktuell auch das KI-Spektrum umfasst.

Das Unternehmen konzentriert sich verstärkt auf KI-Lösungen, die nicht nur mit einer soliden Technologie punkten, sondern auch ethisch fundiert und nutzerorientiert sind. Diese Beteiligungen sollen zu Leuchttürmen der Innovation werden, die der KI den Weg zu einem umfassenden gesellschaftlichen Nutzen ebnen und ein KI-Ökosystem kultivieren, das unserer Vision entspricht, die Technik mit den übergeordneten Zielen der Menschheit in Einklang zu bringen.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Projekte zu identifizieren, die den technischen Fortschritt mit realen Erfolgen in der Praxis verbinden. Das Unternehmen hat Beteiligungen an Firmen in der frühen Entwicklungs- und Wachstumsphase im Visier und will diesen Firmen das Kapital und die strategische Unterstützung bereitstellen, die sie benötigen, um in einer sich rasch wandelnden Technologielandschaft erfolgreich zu sein.

Nähere Einzelheiten zum Investmentansatz des Unternehmens finden Sie auf der Firmenwebseite www.newwavecorp.com.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: NWAI, FWB: 0XM0, OTCPK: TRMNF) ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf die Unterstützung innovativer und schnell wachsender Unternehmen in den Sektoren e-Sports, Künstliche Intelligenz, Blockchain und Web3 konzentriert.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können mehr über das Unternehmen erfahren, indem sie sich an Geoff Balderson, Chief Financial Officer, wenden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Geoff Balderson, Chief Financial Officer, New Wave Holdings Corp., (604) 602-0001

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS

Anthony Zelen

Direktor

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79972Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79972&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64913V6089Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19463346-new-wave-geplante-namensaenderung-bekraeftigt-investmentansatz