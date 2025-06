Neue Funktionen werden den Zugang zu Airborne Early Warning für MQ-9B-Kunden zu erschwinglichen Preisen verbessern

San Diego, CA / ACCESS Newswire / 16. Juni 2025 / (GA-ASI) arbeitet gemeinsam mit Saab an der Entwicklung von AEW&C-Funktionen (AEW&C, Airborne Early Warning and Control) für die ferngesteuerten MQ-9B-Flugzeuge, zu denen die Modelle SkyGuardian und SeaGuardian, der britische Protector und das neue MQ-9B STOL-Modell (Short Takeoff and Landing) gehören, das derzeit entwickelt wird. GA-ASI plant, 2026 AEW auf der MQ-9B zu fliegen.

"Die Bedrohung der Luft durch High-Tech- und Low-Tech-Technologien stellt eine große Herausforderung für die globalen Luftstreitkräfte dar", sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. "In Zusammenarbeit mit Saab, dem führenden Anbieter von AEW&C-Systemen, entwickeln wir eine erschwingliche AEW-Lösung, die die Einsatzmöglichkeiten unserer Kunden sowohl gegen hochentwickelte Marschflugkörper als auch gegen einfache, aber gefährliche Drohnenschwärme grundlegend verändern wird. Wir machen die AEW-Funktion auch in Bereichen möglich, in denen es sie heute noch nicht gibt, wie etwa von einigen Marinekriegsschiffen auf See"

GA-ASI wird Saabs AEW-Sensoren mit dem weltweit längsten, langlebigsten unbemannten Flugzeugsystem (UAS), der MQ-9B, kombinieren. Ob auf See oder über Land, das AEW-Missionspaket der MQ-9B wird die Dominanz in der Luft in greifbare Nähe rücken, und das zu geringeren Kosten als bei herkömmlichen Plattformen.

Die AEW-Lösung der MQ-9B bietet kritische Sensoren in der Luft zur Abwehr von taktischen Luftangriffen, Lenkflugkörpern, Drohnen und anderen Bedrohungen zu einem Bruchteil der Kosten von bemannten Plattformen Die Einsatzverfügbarkeit von UAS in mittlerer Höhe und mit langer Reichweite ist die höchste aller Militärflugzeuge, und als unbemannte Plattform ist die Besatzung nicht in Gefahr. AEW für MQ-9B wird die bestehenden AEW-Flotten durch die Vergrößerung ihrer effektiven Reichweiten ergänzen. Außerdem bietet es den Luftstreitkräften, die AEW benötigen, aber über keine herkömmlichen Plattformen verfügen, ein leistungsstarkes und erschwingliches Mittel zur Abwehr von Bedrohungen.

Das AEW-Angebot von GA-ASI und Saab umfasst eine breite Palette von Anwendungen, darunter Früherkennung und -warnung, Langstreckenerkennung und -verfolgung, gleichzeitige Zielverfolgung und flexible Integration von Kampfsystemen, alles über Sichtlinien- und SATCOM-Konnektivität.

MQ-9B ist das weltweit fortschrittlichste UAS mit mittlerer Flughöhe und langer Flugdauer. GA-ASI hat MQ-9B-Bestellungen aus dem Vereinigten Königreich, Belgien, Kanada, Polen, Japan, Taiwan, Indien und der US-Luftwaffe zur Unterstützung des Special Operations Command. MQ-9B unterstützte auch verschiedene Übungen der US-Marine, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC und Group Sail.

General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit über 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle 25M, MQ-20 Avenger und MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Angriffe ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

