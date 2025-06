25. Juni 2025 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) meldet heute den ersten Teil seiner Erstschätzung der Mineralressourcen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt MPD im Süden British Columbias, das vier von sieben mineralisierten Zonen umfasst.

Höhepunkte

- Beachtliche kupfer- und goldhaltige Erstschätzung der Mineralressourcen ("MRE") für vier der sieben mineralisierten Zonen, die bis dato bei MPD beschrieben wurden: Gate, Ketchan, Man und Dillard. Abbildung 1

- Angezeigte Mineralressource: 56,4 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Gehalt von 0,42 % Kupferäquivalent (CuEq) für 385 Millionen Pfund (Mlb) Kupfer (Cu) und 0,25 Millionen Unzen (Moz) Gold (Au). Tabelle 1

- Abgeleitete Mineralressource: 240,7 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Gehalt von 0,33 % Kupferäquivalent (CuEq) für 1.291 Millionen Pfund (Mlb) Kupfer (Cu) und 0,96 Millionen Unzen (Moz) Gold (Au). Tabelle 1

- Die MRE ist mit Tagebaugrubenhüllen zur Einschränkung der Ressourcenmodelle und einem Cut-off-Gehalt von 0,2 % CuEq definiert. Sensitivitätsfälle mit niedrigeren Cut-off-Gehalten haben deutlich höhere Tonnagen und Metallgehalte. Tabelle 2

- Die Mineralisierung kann innerhalb und außerhalb der MRE-Grubenhüllen in mehreren Richtungen und in der Tiefe weiter ausgebaut werden.

- Das vollständige MRE für MPD soll im vierten Quartal abgeschlossen werden, wobei drei weitere mineralisierte Zonen (West, Adit und South) hinzugefügt werden, in denen derzeit Bestätigungs- und Infill-Bohrungen als Teil des Explorationsprogramms 2025 des Unternehmens durchgeführt werden (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2025).

- Die höhergradige, oberflächennahe Mineralisierung, die in den Zonen West, Adit und South identifiziert wurde, hat das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zum vollständigen MRE zu leisten. Abbildung 1

- Begleiten Sie President & CEO Claudia Tornquist und Chairman Chris Taylor bei der Diskussion der Erstschätzung der Mineralressourcen für Kodiak Copper's MPD Projekt

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: "Die Erstschätzung der Mineralressourcen für MPD ist ein wichtiger strategischer Meilenstein für Kodiak und markiert den Höhepunkt von sechs Jahren systematischer Exploration und Bezirkskonsolidierung. Die heute veröffentlichte Schätzung bezieht sich auf nur vier der sieben mineralisierten Zonen, die die vollständige Mineralressourcenschätzung für MPD bilden werden, aber sie zeigt bereits die beträchtliche Größe und das Potenzial des Projekts. Wir führen in diesem Moment Bohrungen in den verbleibenden drei mineralisierten Zonen durch und planen, die Ergebnisse einzubeziehen und die vollständige Mineralressourcenschätzung für MPD bis zum Ende dieses Jahres vorzulegen. Ich freue mich auf die nächste Phase der Entwicklung von MPD, in der wir uns auf eine wirtschaftliche Bewertung zubewegen."

Chris Taylor, Chairman von Kodiak, sagte: "Ich hatte von Anfang an die Vision, dass die reiche Mineralienausstattung von MPD das Potenzial für eine bedeutende Mine in British Columbia hat, und unsere erste Ressourcenschätzung beweist dies eindeutig. Wir gehen davon aus, dass wir diese Ressourcenschätzung mit der Einbeziehung der übrigen Zonen im Laufe dieses Jahres erheblich erweitern werden. Es ist auch erwähnenswert, dass unsere Sensitivitätsanalyse eine beträchtliche Steigerung der Tonnage und des Metallgehalts zeigt, wenn ein niedrigerer Cut-off-Gehalt von 0,12 % Kupferäquivalent verwendet wird, der mit den Minen in diesem Gebiet vergleichbar ist. Ich betrachte diese Erstschätzung als Ausgangspunkt für zukünftiges Wachstum, da die meisten unserer Zonen weiterhin für Erweiterungen offen sind und unsere bisherigen Arbeiten mehr als 20 zusätzliche Kupfer- und Goldvorkommen und -ziele identifiziert haben."

Abbildung 1: MPD-Projekt - Lageplan und Mineralressourcen/mineralisierte Zonen

Erste Schätzung der Mineralressourcen

Die Bohrlochdichte im zentralen Teil der Zone Gate reichte aus, um eine angezeigte Ressource von 56,4 Mio. t mit einem Gehalt von 0,42 % CuEq zu entwickeln. Die abgeleiteten Ressourcen in den Zonen Man, Dillard, Ketchan und Gate belaufen sich auf insgesamt 240,7 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 0,33 % CuEq (siehe Tabelle 1). Die abgeleitete Ressource bei Gate liegt peripher zur angezeigten Ressource. Das Datum des Inkrafttretens der hier angegebenen MRE ist der 25. Juni 2025. Abbildung 2 zeigt die MRE-Grubenhüllen, die die Reasonable Prospects of Eventual Economic Extraction (RPEEE) unterstützen.

Tabelle 1: MPD-Erstschätzung der Mineralressourcen

Anmerkungen:

Die Mineralressourcen wurden anhand der Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) geschätzt, die vom CIM Standing Committee ausgearbeitet und vom CIM Council angenommen wurden. Auf die MRE-Modelle innerhalb der Grubenhüllen wurde ein Cut-off-Gehalt von 0,2 % CuEq angewendet. Bei der Optimierung der Grubenhülle wurden die aus metallurgischen Testarbeiten abgeleiteten durchschnittlichen Ausbeutungsraten von 82 % Cu, 60 % Au und 54 % Ag, ein Wechselkurs von 1,35 CAD:USD, Abbaukosten von 2,3 C$/t, Verarbeitungskosten von 8,5 C$/t und eine Grubenneigung von 45 Grad zugrunde gelegt. Die Kupferäquivalenz (CuEq) und die einschränkenden Grubenhüllen gehen von Metallpreisen (US$) von 4,2 $/lb Kupfer, 2.600 $/oz Gold, 30 $/oz Silber aus. Die verwendete Kupferäquivalenzgleichung lautet: CuEq(%) = Cu(%) + Au(g/t) x 0,6606 + Ag(g/t) x 0,0069 Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit. Es gibt keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in der Zukunft in Mineralreserven umgewandelt werden. Das MRE kann wesentlich von Überlegungen beeinflusst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Genehmigungen, rechtliche, soziopolitische und ökologische Fragen, Marktbedingungen oder andere Faktoren. Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln. Es kann sein, dass sich die Summen aufgrund von Rundungen, wie in den Berichterstattungsrichtlinien vorgeschrieben, nicht addieren.

Abbildung 2: MPD-Projekt - RPEEE-Schalen, die zur Eingrenzung der Erstschätzung der Mineralressourcen verwendet wurden

Cut-off-Gehalt Sensitivitäten

Zusätzlich zum Basis-Cutoff-Gehalt ("COG") von 0,2 % CuEq wurde eine Reihe von Cutoff-Gehalten von 0,12 % bis 0,22 % CuEq auf die Ressourcenmodelle angewendet, um die potenziellen Auswirkungen auf die Tonnage, den Gehalt und den Metallgehalt zu bewerten (Tabelle 2). Die Sensitivitätsfälle mit niedrigeren Cutoff-Gehalten zeigen einen beträchtlichen Anstieg der Tonnage und des In-situ-Metalls, wobei die durchschnittlichen Gehalte sinken. Die Werte der COG- Sensitivitätsfälle dienen nur zu Vergleichszwecken und sollten nicht als Mineralressourcen betrachtet werden.

Tabelle 2: Übersicht der Sensitivitätsfälle des Cut-Off-Gehalts

Anmerkungen:

Die Kupferäquivalenz (CuEq) geht von Metallpreisen (US$) von 4,2 $/lb Kupfer, 2.600 $/oz Gold, 30 $/oz Silber aus. Der CuEq-Wert basiert auf den durchschnittlichen Ausbeuten, die sich aus den metallurgischen Testarbeiten ergeben, die im Rahmen der Grubenoptimierung durchgeführt wurden. Die durchschnittlichen Ausbeutungsraten sind: Cu 82 %, Au 60 % und Ag 54 %. Die verwendete Kupferäquivalenzgleichung lautet: CuEq(%) = Cu(%) + Au(g/t) x 0,6606 + Ag(g/t) x 0,0069

Nächste Schritte

Kodiak treibt das MPD-Projekt durch die folgenden Hauptarbeitsabläufe und bevorstehenden Katalysatoren im Jahr 2025 aktiv voran:

- Einreichung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts zur Unterstützung dieser MRE auf SEDAR+ innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung

- Erhalt der Ergebnisse der Infill- und Bestätigungsbohrungen in den Zonen West, Adit und South - Q3/4 2025

- Bericht einer Ressourcenschätzung für die Zonen West, Adit und South zur Vervollständigung der ersten MRE für das MPD-Projekt - Q4 2025

- Metallurgische Nachuntersuchungen

- Planung weiterer Step-Out-, Infill- und Explorationsbohrungen

- Fortsetzung der grundlegenden Umweltstudien und der Zusammenarbeit mit indigenen Rechteinhabern und lokalen Interessengruppen

Schätzungsmethoden

Die Ressourcenschätzung wurde von James N. Gray, P.Geo. von Advantage Geoservices Ltd. durchgeführt, einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) in Übereinstimmung mit den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves, angenommen vom CIM Council, in der jeweils gültigen Fassung. Die Schätzungsmethoden werden im Folgenden zusammengefasst. Die Ressourcenschätzungen bei Gate und Man werden durch ein Alterationsmodell kontrolliert, das auf einer dreidimensionalen Interpretation der Bohrergebnisse basiert. Die Schätzungen bei Dillard und Ketchan werden anhand von Lithologiemodellen kontrolliert. Insgesamt 216 Kernbohrlöcher, die von Kodiak und früheren Betreibern bis 2024 abgeschlossen wurden, wurden für die Gehaltsschätzung bei MPD-N verwendet; 70 Löcher bei Gate, 47 bei Man, 35 bei Dillard und 64 bei Ketchan. Von den 216 gebohrten Kernlöchern wurden 89 unter der Aufsicht von Kodiak abgeschlossen. Die hochgradigen Probenwerte wurden geringfügig gekappt, um die Auswirkungen von Ausreißern auf die Kupfer-, Gold- und Silberverteilungen zu kontrollieren, bevor sie auf eine Länge von drei Metern zusammengesetzt wurden. Die Gehalte bei Gate wurden mittels gewöhnlichem Kriging geschätzt; die Gehalte bei Man, Dillard und Ketchan wurden mittels inverser Abstandsgewichtung geschätzt. Die Blockgröße betrug für alle Mineralressourcen 10 x 10 x 10 m. Die durchschnittlichen Gesteinsdichten wurden anhand von Lithologiemodellen ermittelt. Insgesamt wurden 13.419 Dichtemessungen an Kernproben in MPD-N durchgeführt. Die Schüttdichte beträgt durchschnittlich 2,65 Tonnen/m3bei Gate, 2,51 Tonnen/m3bei Man, 2,57 Tonnen/m3bei Dillard und 2,64 Tonnen/m3bei Ketchan.

Die Blockmodelle wurden auf der Grundlage eines berechneten Bohrabstands klassifiziert. Blöcke, die in einem Abstand von bis zu 150 Metern gebohrt wurden, wurden als abgeleitete Mineralressource eingestuft. Bei Gate, wo mehr Bohrinformationen ein höheres Maß an Vertrauen in das geologische Modell ermöglichten, wurden Blöcke mit einem Bohrabstand von bis zu 70 m als angezeigte Mineralressource klassifiziert.

Von JDS Energy & Mining Inc. ("JDS") wurden vernünftige Aussichten auf eine eventuelle wirtschaftliche Förderung (RPEEE) ermittelt, um die MRE einzuschränken. Um die RPEEE zu betrachten, erstellte JDS für jedes Projektgebiet optimierte Lerchs-Grossmann-Grubenhüllen unter Verwendung der folgenden Parameter: Cu US$4,2/lb, Au US$2.600/oz, Ag US$30/oz, ein Wechselkurs von 1,35 CAD:USD, durchschnittliche Ausbeuten von: 82 % Cu, 60 % Au und 54 % Ag, Neigung von 45°, Abbaukosten von 2,30 C$/t und durchschnittliche Verarbeitungskosten von 8,50 C$/t (einschließlich Gemeinkosten). Die Ausbeutungsannahmen wurden von JDS anhand der ersten metallurgischen Testarbeiten, die Anfang dieses Jahres durchgeführt wurden, ermittelt. Das gesamte in der MRE enthaltene Material befindet sich innerhalb der optimierten Grubenhüllen.

Die von Kodiak für die Laboranalyse der Bohrkerne angewandten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren umfassten die Einbeziehung von zertifizierten Standards, Leerproben und Duplikaten. Alle Proben von Kodiak wurden zur Analyse an ALS Canada Ltd. geschickt, wo die Analyseverfahren die Anforderungen der internationalen Normen ISO/IEC 17025:2005 und ISO 9001:2015 erfüllen. Die historischen Ergebnisse, die in den Mineralressourcen enthalten sind, wurden überprüft und stammen aus zuverlässigen Quellen, die den damaligen Industriestandards entsprachen; das Unternehmen hat die Richtigkeit der historischen Informationen jedoch nicht von unabhängiger Seite überprüft und kann diese auch nicht garantieren. Die historischen Ergebnisse werden in dem begleitenden technischen Bericht gemäß NI 43-101 zusammengefasst.

Qualifizierte Person

Die MRE wurde von James Gray, P.Geo. von Advantage Geoservices Ltd. unter Mitwirkung von Tysen Hantelmann, P.Eng. von JDS Energy & Mining Inc. für die Optimierung des Cutoff-Gehalts und der Grubenhülle sowie von Shane Tad Crowie, P.Eng. von JDS Energy & Mining Inc. für die metallurgischen Parameter gemäß den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum von 2014 und dem Canadian National Instrument 43-101 (NI 43-101") erstellt. James Gray, Tysen Hantelmann und Shane Tad Crowie sind unabhängige qualifizierte Personen gemäß NI 43-101 und haben den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dave Skelton, P.Geo. (AB), Vice President Exploration und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen genehmigt und überprüft. Die historischen Arbeiten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, stammen nach Ansicht von Kodiak aus zuverlässigen Quellen, die den damaligen Industriestandards entsprachen, und basieren auf der Überprüfung der verfügbaren Dokumentation. Das Unternehmen hat jedoch nicht alle historischen Arbeiten von unabhängiger Seite validiert, und der Leser wird hinsichtlich ihrer Genauigkeit gewarnt.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

mailto:ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel: +1 604.646.8351

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bereits in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralfunde mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten aufweisen. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt im produktiven Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer hervorragenden Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines bedeutenden, multizentrischen Porphyrgebiets mit dem Potenzial zu einer Weltklasse-Mine auf. Bis dato haben die Bohrungen sieben beträchtliche mineralisierte Zonen auf dem gesamten Grundstück umrissen, und Kodiak wird eine Erstschätzung der Mineralressourcen für MPD im Jahr 2025 vorlegen. Die Schätzung für die ersten vier mineralisierten Zonen hat bereits die Größe und das Potenzial des Projekts deutlich gemacht. Die Bohrungen in den übrigen drei Zonen sind im Gange und die Ergebnisse werden in die vollständige Ressourcenschätzung einfließen, die bis Jahresende erwartet wird. Da die bekannten mineralisierten Zonen erweitert werden können und weitere Zielgebiete noch nicht erkundet wurden, setzt Kodiak die systematische Exploration des Projekts fort, um kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist außerdem Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussage (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie "prognostizieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "schätzen", "Ziel", "können", "werden", "prognostizieren", "sollten", "vorhersagen", "Potenzial" und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen über die Explorationspläne des Unternehmens enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.

Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80145Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80145&tr=1



