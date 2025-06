Eine wachsende Zahl an Unternehmen plant Entlassungen. Da sie nicht aus wirtschaftlicher Not heraus geschehen, bieten sich Kurschancen Noch vor Kurzem war der Abbau von Stellen bei US Konzernen kaum ein Thema. Selbst in schwierigen Zeiten hielten sie an ihren Mitarbeitern fest, da die Sorge, in Zeiten des Aufschwungs nicht in ausreichendem Umfang wieder einstellen zu können, zu groß war.Das hat sich fundamental gewandelt. In den Telefonkonferenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...