GESCO SE erwirbt Eckart GmbH



01.07.2025 / 15:54 CET/CEST

Die GESCO SE gibt den Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb der Eckart GmbH bekannt. Das Unternehmen mit Hauptsitz im hessischen Schlüchtern ist spezialisiert auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von hydraulischen Schwenkmotoren/Drehantrieben und Armaturenantrieben sowie Hub-Schwenkeinheiten. Diese Produkte finden Anwendung in ganz vielfältigen Nutzungsarten mobiler Arbeitsmaschinen, etwa in allen Bereichen des Bergbaus, aber auch der Intralogisitik, im Segment der Baumaschinen oder in Anwendungen des stationären Maschinenbaus. In den vergangenen Jahren erzielte die Eckart GmbH einen Umsatz von ca. 20 Millionen Euro pro Jahr mit einer gesunden und verlässlichen operativen Gewinnmarge. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 137 Mitarbeiter, die aufgrund der hohen Wertschöpfungstiefe primär in Produktion, Montage und Qualitätssicherung tätig sind. Der bisherige Geschäftsführer Markus Eckart wird das Unternehmen auch in Zukunft leiten. Die Übernahme von Eckart GmbH ist ein wichtiger Schritt in der strategischen Wachstumsstrategie der GESCO SE, wie sie zuletzt auf der Hauptversammlung am 25. Juni 2025 ausführlich erläutert wurde. Diese Akquisition erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2025 und verstärkt das Segment 'Industrial Assets & Infrastructure'.Über den Kaufpreis wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart.



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Begleittext (wurde mit der Ad hoc veröffentlicht, ist aber nicht Teil der Ad hoc Mitteilung) Die GESCO SE freut sich, die Übernahme der Eckart GmbH bekannt zu geben, ein Unternehmen, das sich durch seine innovativen Lösungen im Bereich hydraulischer Systeme einen Namen gemacht hat. Eckart hat sich vor allem auf hydraulische Schwenkmotoren/Drehantriebe sowie die spezielle Kombination von Hub- und Schwenkeinheiten spezialisiert. Schwenkmotoren machen dabei den Löwenanteil des Umsatzes aus, die umsatzseitig geringer gewichtete Kombination als integrierter Hub-Schwenkmotor stellt aber ein technologisch stark differenzierendes Merkmal im Wettbewerbsumfeld mit überproportionalem Wachstumspotential dar. Die Eckart GmbH bedient weltweit bedeutende Kunden, darunter führende Unternehmen des Maschinenbaus. Diese langfristigen Geschäftsbeziehungen und die hohe Innovationsfähigkeit positionieren das Unternehmen als starken Akteur im Markt. Mit Distributionszentren in strategischen Märkten wie den USA, China, Frankreich und Italien ist die Eckart GmbH gut aufgestellt, um den globalen Anforderungen gerecht zu werden. CEO Johannes Pfeffer betont die Bedeutung dieser Akquisition: "Die Eckart GmbH liefert einen hervorragenden Fit zum GESCO-Anforderungskatalog für M&A-Targets - insbesondere bezüglich den Kriterien 'Differenzierungsprägende Wertschöpfung', 'Innovationsfähigkeit' und 'kundenerfolgsrelevantes Angebot' - und passt damit perfekt in unser Portfolio. Eckarts Expertise in der hydraulischen Antriebstechnik ergänzt unsere bestehenden Geschäftsbereiche und unterstreicht die Bedeutung von GESCO als Partner des Mittelstands bei Nachfolgeregelungen. Wir glauben an das Entwicklungspotenzial von Eckart und wollen dem Unternehmen helfen, weitere Marktanteile zu gewinnen und innovative Produkte zu entwickeln." Die Übernahme wird zusätzlich durch starke finanzielle Kennzahlen untermauert. Eckart konnte in den letzten 10 Jahren den Umsatz um knapp 6% p.a. erhöhen und erzielte zuletzt einen konsolidierten Jahresumsatz von rund 20 Millionen Euro. Das Unternehmen weist eine hohe Eigenkapitalquote von 90,6% auf, was die finanzielle Solidität und das Potenzial für zukünftiges Wachstum unterstreicht. Markus Eckart, Vertreter der Gesellschafterfamilie und derzeitiger Geschäftsführer, äußert sich zufrieden: "Ich bin sehr froh, dass wir mit GESCO den idealen Käufer für unsere Firma gefunden haben. Es war uns wichtig, dass Eckart in Hände gelangt, die das Unternehmen nachhaltig weiterentwickeln und die langjährige Expertise der Mitarbeiter wertschätzen. Überzeugt hat uns, dass GESCO die Identität von Eckart belassen wird, die unternehmerischen Freiheiten nicht begrenzen will, sondern vielmehr den Erfolg begleitend sicherstellen wird. Ich bin überzeugt, dass sich Eckart innerhalb der GESCO-Gruppe weiter erfolgreich entwickeln wird." Dieser Schritt ist nicht nur eine strategische Erweiterung des GESCO-Portfolios, sondern auch ein wichtiger Schritt in der verfolgten Wachstumsstrategie, die explizit neben organischem auch auf anorganisches Wachstum setzt.

Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

