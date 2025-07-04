DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
EV DIGITAL INVEST INH.AKT EUR DE000A3DD6W5 04.07.2025 13:50 CET
START RESTART AUCTION: 13:50
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:00
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START RESTART AUCTION: 13:50
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