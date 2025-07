EQS-Media / 08.07.2025 / 09:00 CET/CEST

Hamburg/Dubai, 08. Juli 2025 - FINEXITY Middle East, die wachstumsstarke Tochter der in Hamburg ansässigen FINEXITY AG - führend im Bereich Digital Assets - gibt die Ernennung von Marc Dahlke zum Strategischen Berater sowie zum Mitglied des Investmentkomitees für zukünftige Private Market-Investmentfonds in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sowie der gesamten Golfregion bekannt. Die Berufung ist zum 1. Mai 2025 wirksam und stärkt die Expansionsstrategie von FINEXITY in der gesamten Golfregion. Marc Dahlke verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung Führungspositionen in der juristischen, strategischen und finanzwirtschaftlichen Beratung. Seine Karriere begann bei der renommierten Kanzlei Freshfields LLP, bevor er elf Jahre lang für die Boston Consulting Group in Wien und Dubai tätig war, wo er unter anderem den Bereich Family Office im Nahen Osten leitete. Aktuell bekleidet er verschiedene Führungspositionen, unter anderem bei Sidra Capital, einem saudischen Multi Family Office sowie globalen Asset Manager, als auch beim Venture Builder Bridgemaker Gulf, wo er die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und KI-basierter Unternehmen in der Region unterstützt. "Marc ist in der Region tief verwurzelt und bringt ein außergewöhnliches Verständnis für die Marktmechanismen im Nahen Osten mit", sagt Paul Huelsmann, Gründer und CEO Global von FINEXITY. "Seine umfassende Erfahrung mit Family Offices, Staatsfonds und Private Equity-Investoren wird uns für unsere Aktivitäten in der Region einen strategischen Vorteil geben." Im Rahmen seiner Tätigkeit wird Dahlke FINEXITY in strategischen Fragen rund um Finanzen, Investments und Governance beraten. Zudem wird er maßgeblich dazu beitragen, Beziehungen zu regionalen Schlüsselakteuren - darunter Emittenten, Aufsichtsbehörden, Ministerien und Vertriebspartner - aufzubauen und auszubauen. Auch bei der Analyse und Wahrnehmung von Marktchancen für den deutschen Vorreiter im Bereich Tokenisierung und strukturierte Private Market-Investments wird er eine zentrale Rolle einnehmen. "FINEXITYs Mission, den Zugang zu Private Markets grundlegend zu verändern, passt hervorragend zu den Anforderungen moderner Investoren in den VAE und der Golfregion", so Marc Dahlke. "Ich freue mich, die Entwicklung innovativer Finanzprodukte rund um die verschiedenen Formen von Private Market-Investmentfonds mitzugestalten und sowohl lokalen als auch internationalen Anlegern zugutekommen." Dahlke wird neben FINEXITYs Global CEO Paul Huelsmann und anderen als ständiges Mitglied dem Investmentkomitee sowohl für die Private Market-Investmentfonds als auch für ausgewählte Einzelinvestments angehören. Weitere Experten werden projektbezogen hinzugezogen, um spezifisches Know-how zu Anlageklassen oder Regionen einzubringen. FINEXITY prüft darüber hinaus gezielt strategische Partnerschaften mit weiteren ausgewählten Spitzenkräften aus der Branche. Die Berufung unterstreicht FINEXITYs Ambition, grenzüberschreitende Chancen in den Private Markets zu nutzen und seine führende digitale Investment- und Vertriebsinfrastruktur weiter auszubauen. Ziel ist es, Anlegern über eine vollständig digitale und regulierte Plattform Zugang zu tokenisierten, strukturierten Private Market-Investments zu ermöglichen - darunter Immobilien, Private Equity, Infrastruktur sowie Collectibles. Über FINEXITY FINEXITY ist ein führendes Unternehmen für Digital Assets mit Sitz in Hamburg, das Anlegern den Zugang zu tokenisierten Private Markets-Investments eröffnet. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine vielfältige Auswahl alternativer Anlageklassen wie Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Als zentrale Schnittstelle zwischen Emittenten, Vertrieben und Anlegern bietet FINEXITY eine vollständig digitale Lösung zur Emission und zum Handel tokenisierter Wertpapiere. Banken, Asset Manager und andere Emittenten erhalten eine innovative Infrastruktur zur effizienten Strukturierung, Tokenisierung und Platzierung ihrer Anlageprodukte. Mehr Infos unter: www.finexity.com .



