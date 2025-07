EQS-Ad-hoc: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

PharmaSGP Holding SE passt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 an



11.07.2025 / 08:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insider-Informationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 PharmaSGP Holding SE passt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 an Gräfelfing, 11. Juli 2025 - Der Vorstand der PharmaSGP Holding SE (ISIN: DE000A2P4LJ5) hat heute auf Grundlage einer heute abgeschlossenen Auswertung aktueller Daten zur Geschäftsentwicklung entschieden, die Prognose für den Konzernumsatz der PharmaSGP-Gruppe für das Gesamtjahr 2025 anzupassen. Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung erwartet der Vorstand nun für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz im Bereich zwischen EUR 132,0 Mio. und EUR 138,0 Mio. Bislang hatte die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz im Bereich zwischen EUR 122,0 Mio. und EUR 128,0 Mio. prognostiziert. Bezüglich des bereinigten EBITDA wird unverändert ein Wert zwischen EUR 37,0 Mio. und EUR 39,0 Mio. erwartet, dies entspricht unter Berücksichtigung der angepassten Umsatzprognose einer bereinigten EBITDA-Marge von 26,8 % bis 29,5 %. Die bisherige Prognose implizierte eine bereinigte EBITDA-Marge von 28,9 % bis 32,0 %. Die angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 berücksichtigt weiterhin unter anderem die anhaltend hohen Unsicherheiten in der geopolitischen und weltwirtschaftlichen Lage. Die weitere Entwicklung im Jahresverlauf sowie potenzielle Folgen für Deutschland und Europa lassen sich derzeit nicht abschließend einschätzen. Die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2025 werden planmäßig am 11. September 2025 veröffentlicht werden. Am 25. September 2025 folgt die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts. Hinweis: Die Kenngröße "bereinigtes EBITDA" ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen zu den Bereinigungen zur Herleitung des bereinigten EBITDA sind im Geschäftsbericht 2024 der PharmaSGP Holding SE auf S. 76 (abrufbar unter https://ir.pharmasgp.com) verfügbar. KONTAKT cometis AG

Jakob Hafer

Telefon: +49-611-20585522

E-Mail: ir@pharmasgp.com ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (over-the-counter "OTC") und anderen Gesundheitsprodukten, die mit Fokus auf den Vertriebskanal Apotheke vermarktet werden. Die Arzneimittel des Unternehmens basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und wenig bekannten Nebenwirkungen. Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RubaXX®bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil®bei neuralgischen Schmerzen (auch: Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012 hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell erfolgreich in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien, Belgien, Spanien und Frankreich, etabliert. Im September 2021 wurde das Produktportfolio um die Marken Baldriparan®, Formigran®, Spalt®und Kamol®erweitert und damit die Indikationsbereiche Schmerzen und Schlafstörungen weiter ausgebaut bzw. erschlossen. Das Vertriebsgebiet wurde um die Schweiz sowie Osteuropa erweitert. PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 118,8 Mio. EUR bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 31,3 %. Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP, die Zahl der Indikationen, die durch ihr Produktangebot abgedeckt werden, zu erhöhen sowie die europäische Präsenz auszubauen und ihre Wachstumsstrategie insbesondere durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu beschleunigen.



Ende der Insiderinformation



11.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com