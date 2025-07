Carsten Stork: EUR/USD - Rücksetzer durch neue Zollrhetorik - Ich kaufe trotzdem

Anzeige / Werbung EUR/USD gibt nach - ist das das Ende der Rally? Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert. Der EUR/USD beendete die vergangene Handelswoche mit einem Rückgang von -0,76 % und schloss am Freitag bei 1,16895. Auslöser der Schwäche war vor allem die neuerliche Eskalation der US-Handelspolitik: US-Präsident Donald Trump kündigte eine breite Zollerhöhung an - 35 % auf kanadische Importe, 15-20 % auf viele andere Länder, inklusive einem angedrohten Schreiben an die EU. Diese Entwicklung hat nicht nur Druck auf den Euro ausgeübt, sondern weltweit die Risikoaversion erhöht - was dem US-Dollar als sicherem Hafen kurzfristig zugutekam. Trotz der Korrektur bleibt die spekulative Positionierung am Terminmarkt eindeutig: Laut den aktuellen COT-Daten haben die Large Trader ihre Long-Positionen erneut ausgeweitet und halten nun über 120.000 Kontrakte auf steigende Eurokurse. Das ist ein starkes Commitment - zeigt aber auch, dass der Markt in dieser Richtung bereits deutlich positioniert ist. Die geldpolitische Divergenz zwischen EZB und Fed spielt aktuell ebenfalls eine Rolle. Während EZB-Mitglied Schnabel eine Zinspause favorisiert und keine weiteren Senkungen erwartet, zeigt sich Panetta offener für weitere Lockerungen, sollte das Wachstum weiter enttäuschen. In den USA wiederum betont Fed-Mitglied Goolsbee, dass Zinssenkungen nicht zur Entlastung der Staatsverschuldung dienen sollen und bleibt beim vorsichtigen "wait and see"-Ansatz. Das stärkt tendenziell den Dollar - zumindest kurzfristig. Charttechnisch bleibt der Bereich um 1,1650-1,1675 ein wichtiger Support. Sollte dieser nachhaltig brechen, droht eine Ausweitung der Korrektur. Auf der Oberseite bleibt die Marke von 1,18?USD die zentrale Hürde für eine neue Aufwärtsdynamik. Casten Stork tradet die aktuelle Hurricane Saison - Jetzt kostenlos dabei sein !Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Einfach hier klicken. FAZIT Casten Stork tradet die aktuelle Hurricane Saison -!Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Ich trade die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten auf das Erdgas. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein.FAZIT Trotz des jüngsten Rücksetzers bleibt das übergeordnete Bild für den Euro konstruktiv. Mehrere Faktoren sprechen mittelfristig für eine anhaltende EUR-Stärke: 1. Fundamental bleibt die Bewertung des Euro attraktiv - insbesondere angesichts der zunehmenden Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone. Die geldpolitischen Divergenzen könnten sich in den kommenden Monaten noch stärker zugunsten des Euro auswirken. 2. Politisch verschieben sich die Risiken klar in Richtung USA: Die erratische Zoll- und Handelspolitik von Präsident Trump untergräbt das Vertrauen in den US-Standort und stützt gleichzeitig die Nachfrage nach Alternativen - etwa dem Euro. 3. "The Big Beautiful Bill" - die geplante massive Neuverschuldung der USA könnte sich zu einem strukturellen Problem für den Dollar entwickeln. Sollte das Haushaltsdefizit weiter explodieren, droht ein Vertrauensverlust in die langfristige Solidität der US-Finanzpolitik - mit potenziellen Kapitalabflüssen aus Dollar-Assets. 4. Kapitalflüsse könnten sich in diesem Umfeld zunehmend Richtung Europa verlagern. Sowohl institutionelle Investoren als auch Notenbanken äußern verstärkt den Wunsch, ihre USD-Allokation zu reduzieren. 5. Markttechnisch ist der US-Dollar bereits sehr weit gelaufen - die spekulative Positionierung laut CoT-Daten signalisiert Korrekturpotenzial. Die Longs im Euro sind stark, aber noch nicht überdehnt. 6. Charttechnisch bietet das EUR/USD-Paar weiterhin Aufwärtspotenzial - ein Anstieg über 1,20?USD bleibt mittelfristig im Bereich des Möglichen, sofern geopolitische Spannungen und Zinserwartungen die aktuelle Richtung bestätigen. Kurzum: Der Rücksetzer bietet eher eine Chance als einen Grund zur Sorge - das bullische Setup bleibt intakt, auch wenn kurzfristige Volatilität nicht auszuschließen ist. Enthaltene Werte: EU0009652759

