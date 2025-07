NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan erwartet zur regulären Index-Überprüfung im September zwei Wechsel im deutschen Leitindex. Basierend auf aktuellen Daten dürften der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und der Anlagenbauer Gea von Montag, 22. September an, im Dax vertreten sein. Dafür müssten die beiden Porsche-Unternehmen, der Autobauer Porsche AG und die VW-Dachholding Porsche SE, voraussichtlich in den MDax absteigen, schrieb Analyst Pankaj Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie.

Die von Gupta erwarteten Änderungen sind nicht zuletzt auch eine Folge der unterschiedlichen Kursentwicklungen der Aktien. So sind die Aktien der Porsche AG mit einem Minus von knapp 27 Prozent im Jahresverlauf der größte Verlierer im Dax. Porsche SE haben im selben Zeitraum etwas mehr als 5 Prozent eingebüßt. Scout24 haben 2025 um gut 42 Prozent zugelegt und Gea um knapp 22 Prozent.

Die Deutsche Börse wird die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) am 3. September überprüfen und etwaige Änderungen nach dem US-Handelsschluss bekannt geben.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jha/

