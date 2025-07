- HEALWELL hat eine Performancesteigerung für sein KI-Kerngeschäftssegment bekannt gegeben. Der vorläufige Umsatz wird für die ersten sechs Monate des Jahres 2025 voraussichtlich mehr als 5 Mio. $ betragen, was einem Zuwachs von über 200 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Diese solide Performance sollte sich in einem positiven bereinigten EBITDA für das KI-Geschäftssegment in den ersten sechs Monaten des Jahres niederschlagen.

- HEALWELL erwirbt durch Ausübung einer Kaufoption die verbleibenden 49 % der Firmenanteile von Pentavere Research Group Inc. und wird damit zum alleinigen Inhaber der Gesellschaft. Pentavere ist ein preisgekröntes und weltweit anerkanntes Unternehmen für KI im Gesundheitswesen, das für die Entwicklung der führenden KI-gesteuerten Patientenermittlungsplattform DARWENTM verantwortlich zeichnet.

- Als nunmehr alleiniger Inhaber von Pentavere (100 %) will HEALWELL die Integration zwischen seinen KI-Geschäftsbereichen weiter vertiefen und die Vermarktung von KI-Produkten im gesamten Gesundheitswesen forcieren.

TORONTO, ON, 16. Juli 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich, im folgenden Unternehmensupdate unter anderem über eine Performancesteigerung in seinen KI-Geschäftsfeldern, die Übernahme der verbleibenden Firmenanteile der Pentavere Research Group Inc. ("Pentavere") sowie die stärkere Integration der Teilbereiche innerhalb seines KI-Geschäftssegments zu berichten.

Das KI-Geschäftssegment des Unternehmens, das die Firmen Pentavere, Khure Health ("Khure") und Mutuo Health Solutions ("Mutuo") umfasst, hat aus aktueller Sicht in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025, die am 30. Juni 2025 endeten, einen Umsatz in Höhe von über 5 Mio. $ erwirtschaftet. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 200 % im Jahresvergleich. Diese solide Performance sollte sich in einem positiven bereinigten EBITDA für das KI-Geschäftssegment im besagten Zeitraum niederschlagen.

Wichtigste Eckdaten zur strategischen Übernahme und Performance

- Vollständige Übernahme von Pentavere: HEALWELL hat seine Kaufoption ausgeübt und die verbleibenden 49 % der Firmenanteile von Pentavere erworben. Damit ist das Unternehmen nun alleiniger Inhaber dieser international anerkannten Gesellschaft für KI im Gesundheitswesen. Pentavere ist der Entwickler von DARWEN, einer führenden KI-gesteuerten Patientenermittlungsplattform, die für die Gesundheitsvorsorge von enormer Bedeutung ist.

- Starkes organisches Wachstum: Die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 weisen ein signifikantes organisches Umsatzwachstum im KI-Segment aus. Sowohl Pentavere als auch Khure sind in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 jeweils um mehr als 100 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gewachsen. Dies unterstreicht die verbesserte Integration des Unternehmens mit dem Markt für Biowissenschaften.

Neue Führung und Zukunftsstrategie

James Lee, der seit 1. Juli 2025 die Rolle des neuen Chief Executive Officer von HEALWELL bekleidet, meint: "Die solide Performance unseres KI-Kerngeschäfts erfüllt mich mit großem Stolz. Ich glaube fest an das enorme Potenzial in diesem Bereich. Nachdem Orion Health nun Teil unserer Familie ist und Pentavere zu 100 % uns gehört, bietet sich uns die einmalige Chance, unser Angebot entsprechend zu differenzieren und die Vermarktung unserer KI-Produkte voranzutreiben. Einige der größten Gesundheitssysteme der Welt haben bereits großes Interesse an unseren diversen KI-Produkten bekundet."

Die Strategie von HEALWELL besteht darin, seine Produkte im Bereich KI und Data Science fest in seine Software-Plattformen einzubinden. Dieser Ansatz ermöglicht einen direkten Marktzugang, und über den Zugriff auf bestehende Kundenstämme und Verträge wird den Gesundheitssystemen weltweit den Einsatz von KI-Lösungen entsprechend erleichtert.

Hamed Shahbazi, Chairman von HEALWELL, unterstreicht die Bedeutung von Pentavere mit folgenden Worten: "DARWEN ist eine weltweit einzigartige und anerkannte KI-Lösung, die von einigen der größten und komplexesten Gesundheitssysteme validiert wurde. Der Fokus auf ein ethisch korrektes und regelkonformes Training mit freigegebenen Daten sowie die klinische Validierung in über 40 Publikationen machen das Unternehmen zum Vorreiter bei der Nutzung von KI-Erkenntnissen für reale Ergebnisse im Gesundheitswesen. Wir sind nach wie vor enorm beeindruckt von den Kompetenzen und der Vordenkerrolle des Pentavere-Teams und beobachten mit Freude, wie dort konsequent daran gearbeitet wird, die Gesundheitsvorsorge zu modernisieren und KI-fähig zu machen."

Bekenntnis zur Gesundheitsvorsorge

Des Weiteren äußerte sich Herr Lee über den dringenden Bedarf an KI im Gesundheitswesen. "Die internationalen Gesundheitssysteme stehen vor enormen Herausforderungen beim Pflegebedarf und sind zugleich mit budgetären und personellen Engpässen konfrontiert. KI-basierte Tools wie DARWEN von Pentavere setzen neue Maßstäbe bei der Patientenermittlung und Gesundheitsvorsorge und sind potenziell in der Lage, das Leben vieler Menschen zu retten und zu schützen. Unsere Aufgabe ist es, die Gesundheitsvorsorge möglich zu machen, und wir haben hier dringenden Handlungsbedarf. Wir sind fest entschlossen, unsere Vision zu verwirklichen, und gemeinsam mit Dr. Alexander Dobranowski, dem President des Unternehmens, freue ich mich schon jetzt, zeitnah über das Erreichen wichtiger Meilensteine berichten zu können."

Einzelheiten zur Transaktion der Ausübung der Kaufoption für Pentavere

HEALWELL hat die verbleibenden 49 % der Firmenanteile von Pentavere, die noch nicht in seinem Besitz waren, durch die Ausübung einer Kaufoption erworben, die zum Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an Pentavere im Jahr 2023 ausgehandelt worden war (die "Kaufoption"). Gemäß dieser Kaufoption hat HEALWELL alle verbleibenden ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Pentavere zu einem Kaufpreis von insgesamt 13.978.244,70 $ erworben. Dieser Kaufpreis wurde durch die Ausgabe von 10.161.562 nachrangigen stimmberechtigten Aktien zu einem Richtpreis von 1,3756 $ pro Aktie, der dem 5-Tages-VWAP per 11. Juli 2025 entspricht, beglichen.

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Fußnoten:

Das "bereinigte EBITDA" ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Weitere Informationen über die Zusammensetzung dieser Kennzahl, ihren Zweck und einen Abgleich mit den nächstgelegenen IFRS-Kennzahlen finden Sie unter "Nicht-IFRS-Kennzahlen" in der jüngsten MD&A des Unternehmens vom 12. Mai 2025, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedar.com verfügbar ist.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" am OTC Market. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über den strategischen Plan des Unternehmens und die erwarteten Zeitpläne, Meilensteine und zukünftigen Pressemitteilungen im Rahmen dieses Plans, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie "Mission", "beabsichtigt", "wird", "kommt", "Chancen", "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten" "würden" oder "sollten" ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen durch die Geschäftsführung sowie auf einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die, obwohl sie von HEALWELL zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Fähigkeit von HEALWELL, seine KI-Technologien in seine anderen Dienstleistungsangebote und -plattformen zu integrieren; die Fähigkeit von HEALWELL, die Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Einführung der von HEALWELL und seinen Tochtergesellschaften entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL erfolgreich neue Akquisitionen, Investitionen und/oder Partnerschaften identifizieren, umsetzen und integrieren wird; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und der Zugang zu Finanzmitteln; HEALWELLs Fähigkeit, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Nachfrage nach immer innovativeren Produktlösungen und Dienstleistungsangeboten; die Frage, ob Technologien wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2025 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Finanzinformationen und Finanzprognosen (zusammen "FOFI") über den erwarteten Umsatz und das bereinigte EBITDA des KI-Geschäftsbereichs des Unternehmens für das zweite Quartal 2025, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie in den oben genannten Absätzen dargelegt sind. Die tatsächlichen Finanzergebnisse des AI-Geschäftssegments des Unternehmens können von den hier dargelegten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können wesentlich sein. HEALWELL und sein Management sind der Ansicht, dass der FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurde und die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements widerspiegelt. Da diese Informationen jedoch subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, sollten sie nicht unbedingt als Indikator für zukünftige Ergebnisse herangezogen werden. HEALWELL ist nicht verpflichtet, diese FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Der in dieser Pressemitteilung enthaltene FOFI wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erstellt und dient dem Zweck, weitere Informationen über den erwarteten zukünftigen operativen Betrieb und den strategischen Plan von HEALWELL für das kommende Jahr bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI nicht für andere Zwecke verwendet werden sollten als die, für die sie hier offengelegt wurden.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80374Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80374&tr=1



