Verve Group erweitert Führungsteam und positioniert Unternehmen für weiteres Wachstum

Klarer Aufgabenfokus zur Förderung von weiterem Wachstum und Wertschöpfung

Verstärkte Konzentration auf Skalierung einheitlicher Abläufe und Beschleunigung von Produktinnovation Stockholm, 17. Juli 2025 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, hat heute wichtige Neuzugänge und Veränderungen innerhalb ihres Führungsteams bekanntgegeben. Die Veränderungen spiegeln die starke Talentförderung innerhalb der Gruppe und den Fokus auf Integration, Produktinnovation und nachhaltige Skalierbarkeit wider. Die Ernennungen markieren auch den erfolgreichen Fortschritt der mehrjährigen Integrations- und Vereinheitlichungsbemühungen von Verve nach einer Reihe strategischer Akquisitionen. Mit dem bevorstehenden Abschluss dieser strukturellen Veränderungen ist Verve nun ideal positioniert, um seine Werbe-Softwareplattform weiter auszubauen. Führungsteam Das neu zusammengesetzte Führungsteam von Verve und dessen jeweilige Schwerpunkte sind wie folgt: Christian Duus - Finanzvorstand (CFO)

• Schwerpunkt auf Finanzen, ICS, IR, Unternehmenskommunikation und M&A Sameer Sondhi - Chief Revenue Officer (CRO)

• Schwerpunkt auf Angebotsseite (Supply Side), SSP und Marktplatzhandel und -betrieb Mishel Alon - Chief Business Officer (CBO)

• Schwerpunkt auf Nachfrageseite (Demand Side), DSP und Marken- und Agenturhandel und -betrieb (bisher CEO der Jun Group, der jüngsten Akquisition von Verve) Prasanna Prasad - Chief Technology Officer (CTO)

• Schwerpunkt auf Technik, Plattformen, Infrastruktur, Daten und KI auf Gruppenebene

(bisher CTO auf der Supply Side) David Philippson - Chief Product Officer (CPO)

• Schwerpunkt auf Produktentwicklung und Innovation auf Gruppenebene

(bisher Gründer und CEO von Verve's DSP Dataseat) Alex Stil - Chief Strategy Officer (CSO)

• Schwerpunkt auf Unternehmensstrategie, strategische Kooperationen, Integrationen und Marketing Remco Westermann - Chief Executive Officer (CEO)

• Schwerpunkt auf allgemeiner Geschäftsführung, Personalwesen, Recht und Mitglied des Vorstands Führungswechsel im O&O-Verbrauchergeschäft von Verve Nach fast 15 Jahren im Unternehmen wird Jens Knauber, derzeitiger COO der Verve Group und verantwortlich für das O&O-Geschäft von Verve, als COO von Verve und CEO von gamigo zurücktreten. In seiner Funktion als CEO von gamigo wird er von Wolfgang Duhr, derzeit COO von gamigo, abgelöst, wodurch ein nahtloser Übergang und die weitere Fokussierung auf operative Exzellenz der O&O-Aktivitäten von Verve gewährleistet sind. "Die Weiterentwicklung unseres Führungsteams stellt einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Transformation der Verve Group dar", unterstreicht Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. "Wir vereinen operative und technologische Exzellenz, starke Datentiefe und Produktinnovation unter einem einheitlichen Dach - mit Führungskräften, die sich bereits innerhalb unseres Unternehmens bewährt haben. Außerdem danke ich Jens für seinen außerordentlichen Beitrag und die großartige Zusammenarbeit über mehr als ein Jahrzehnt hinweg." Die Änderungen im Führungsteam wurden vom Vorstand beschlossen und werden bis zum 30. Juli umgesetzt. Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften finden Sie unter www.verve.com. Kontakt: Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com

Über Verve Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se.



