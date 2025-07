Erfurt (ots) -Korrigierte Fassung der Meldung vom 18.07.2025 11:58(Bitte beachten Sie die Terminänderung der Sommerrabattwochen)Der egapark ist eine der schönsten Gartenanlagen Deutschlands und zugleich ein wahres Paradies für Familien. Auf Thüringens größtem Spielplatz kann auf der Puffbohne, den Seilpyramiden und vielen weiteren Attraktionen wie der Erdbeerkaktusrutsche oder der Bohnenbahn nach Herzenslust getobt werden. Im einzigartigen Wüsten- und Urwaldhaus Danakil geht es auf Entdeckungstour in fremde Welten: Schmetterlinge, Fledermäuse, Chamäleon, Erdmännchen, Blattschneiderameisen & Co. säumen einen spannenden Erlebnispfad. Im einzigartigen Deutschen Gartenbaumuseum wartet eine inspirierende Entdeckungstour in die Welt des Gartenbaus, auf Erfurts höchstem Aussichtsturm kann der Blick in die Ferne schweifen, mit dem egapark-Express lässt sich der Park spielend leicht erkunden und im Liegestuhl kann man die Seele baumeln lassen unter einem der 2400 Bäume. Dies alles und jede Menge Flower Power machen den Ausflug in den egapark zu einem Sommerferienhighlight für die ganze Familie.Sommerfeeling trifft Rabatte für FamilienIn der kommenden Familienwoche (vom 21. bis 27.07.2025) können Familien besonders günstig einen entspannten, blumig-duftenden, verspielten, erlebnisreichen und einfach unvergesslichen Ferientag im egapark verbringen. Auf alle Familientageskarten gibt es 20 Prozent Rabatt. Mit der Familientageskarte können zwei Erwachsene und bis zu fünf Kinder (7 - 16 Jahre) den egapark für 31,20 statt 39,00 Euro erleben. Die Familienkarte Mini gilt für einen Erwachsenen und bis zu fünf Kinder (7 - 16 Jahre) und kostet in der Familienwoche nur 19,20 statt 24,00 Euro.In der Familienwoche lockt außerdem das Kreativgartenfestival am 26. und 27. Juli 2025 in den Park. Kreativfans können sich in verschiedenen Workshops - z.B. Henna-Malerei, Armbandgestaltung mit Perlen oder Aquarell - ausprobieren. Die Kids musizieren gemeinsam oder bauen kleine Roboter. Konzerte mit dem "Sugar Beats Trio" und dem "Latin Jazz Duo" bringen den Rhythmus des Sommers in den Park. Das Galli Theater lädt zum Mitmachen ein. Rhythmus- und Körpergefühl sind beim Salsa-Rumba-Latin-Workshop gefragt. Das Konzert mit "Wasteland Green" setzt am Samstag den musikalischen Schlusspunkt. Das Kreativprogramm zum Mitmachen sorgt auch am Sonntag für einen kurzweiligen Tag. Der Jazzy Sundowner mit dem "Latin Jazz Duo" lässt den Tag ausklingen.Jetzt heißt es Flower Power!Als wichtigstes Gartendenkmal der 1960er-Jahre in Deutschland begeistert der egapark Gartenfans durch seine einzigartige Gestaltung: großzügige Wechselflorflächen, 20 einzigartige Themengärten und Europas größtes ornamental bepflanztes Blumenbeet auf 6000 m². Mehr als 120.000 Pflanzensorten sind auf 36 Hektar Parkfläche zu finden.Auf dem Großen Blumenbeet blüht aktuell die Sommerbepflanzung mit mehr als 100.000 Sommer- und Herbstblumen von A wie Aster über S wie Süßkartoffel und T wie Tabak bis Z wie Zinnie. Inspiriert wurde die Gestaltung 2025 in schwungvollen Bögen vom Schaffen Friedensreich Hundertwassers. Saatstreifen zaubern die Optik einer Blumenwiese ins Beet. Die Dahlien entfalten aktuell ihre vielgestaltigen und farbenprächtigen Blüten. Das Blütenfeuerwerk setzt sich nun bis in den Herbst hinein fort mit immer neuen der mehr als 200 Sorten, die im Park alljährlich gezeigt werden. Ein wahres El Dorado für Liebhaber der exotischen Blühschönheiten.In Kooperation mit Fleuroselect, der Vereinigung der Samenproduzenten, zeigt der egapark jedes Jahr die Blume des Jahres. 2025 handelt es sich um eine große Auswahl Begonien, die zwischen Staudenschau und Danakil die Vielgestaltigkeit der beliebten Dauerblüher präsentieren. Sie sind vor allem als Balkonpflanzen beliebt, bilden aber auch im Blumenbeet einen attraktiven Blickfang. Erfurt hat durch Ernst Benary eine besondere Beziehung zu den Begonien. Seinen Ursprung hat das Unternehmen in Erfurt, 1843 begründete er in der Stadt die Begonienzucht. Benary ist weltweit bekannt als führender Züchter von Begonien!Der Lockruf des GartensDieser ertönt traditionell Ende August. Dann kommen Gartenfreunde und Pflanzenfans in Scharen in den Park. Die Thüringer Gartentage am 30. und 31. August 2025 läuten den Herbst ein und liefern reichlich Inspiration und erstklassige Fachberatung: Auf dem Gartenmarkt präsentiert eine große Vielfalt an Anbietern ein umfangreiches Sortiment an Stauden, Gehölzen, Rosen und Blumenzwiebeln.Seltene Pflanzen, die das Herz jedes Pflanzenliebhabers und Sammlers höherschlagen lassen, bietet die Raritätenbörse auf und rund um die Wiese beim Haupteingang. Spezialgärtnereien aus ganz Deutschland und dem Ausland präsentieren eine riesige Auswahl an heiß begehrten und mitunter schwer erhältlichen Gartenpflanzen. Fans stachliger Schönheiten finden auf der Kakteenbörse in Halle 1 besondere Exemplare. Namhafte Aussteller, angeführt von der traditionsreichen Erfurter Gärtnerei Kakteen-Haage, präsentieren stachlige Schönheiten in einer großen Auswahl. Die Analyse mitgebrachter Bodenproben, Gartenaccessoires und nützliche Helfer für Beet und Garten ergänzen das Angebot. Vorträge und Workshops zu aktuellen Gartenthemen begleiten den Pflanzenspezialmarkt.Der MDR Garten wird 25 und feiert im MDR Gartenreich mit den egapark-Gästen.Unser Tipp: Der egapark-Besuch ist an diesem Wochenende besonders günstig: Erwachsene zahlen nur 10 EUR statt 17 EUR!Vorfreude auf den SommerhöhepunktDer unbestrittene Sommerhöhepunkt ist auch in diesem Jahr für alle Flaneure und unverbesserlichen Romantiker das Lichterfest am 15. und 16. August 2025. An beiden Veranstaltungstagen zieht es unterschiedliche Generationen in den festlich und fantasievoll illuminierten egapark. Auf dem Parkrundgang unterhalten spektakuläre Feuershows, handgemachte Musik verschiedener Genres und die gigantische Licht-Wasser-Show Flames of Water mit einer grandiosen Aufführung. Antenne Thüringen bringt die Hits der letzten drei Jahrzehnte auf die Bühne und das grandiose Feuerwerk setzt an jedem der zwei Abende den fulminanten Schlusspunkt. Jetzt im Ticketshop online die Eintrittskarten kaufen und ohne Wartezeit das Lichterfest genießen!Märchenhaftes BlätterrauschenZweimal im Monat sind Fans von Geschichte, Märchen und Theateraufführungen unter den Lesebaum eingeladen. Unter der alten Sommerlinde im egapark bekommt die Fantasie Flügel, wenn 15:00 Uhr das Geschichtenbuch geöffnet wird oder das Theaterstück beginnt. Der Sommer unter dem Lesebaum wird noch fantasievoll, bunt, spannend und vor allem kurzweilig:02.08.2025 Vom Pechprinzen und seinem Glücksdrachen mit DoroFee16.08.2025 Das tapfere Schneiderlein vom Ateliertheater Monika Bohne30.08.2025 Froschkönig vom Theater im Palais ErfurtKomfort wird hier großgeschrieben!Der egapark istverkehrsgünstig gelegen.Thüringens Landeshauptstadt Erfurt ist aus Bayern, Hessen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt schnell mit dem Zug oder dem Auto zu erreichen. Die einzigartige Gartenanlage ist zudem mit dem Siegel "Reisen für alle" ausgezeichnet. Mobilitätshilfen, Bollerwagen und der egapark-Express erleichtern den Besuch auch bei Mobilitätseinschränkung.Überzeugt? Dann gleich den günstigen Eintritt im Ticketshop sichern.