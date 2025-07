EQS-Media / 24.07.2025 / 08:00 CET/CEST

vVARDIS Curodont am schnellsten wachsendes Produkt seiner Kategorie. Die revolutionäre Anti-Karies Behandlung erreicht mit über 1 Million behandelter Kariesläsionen in nur 18 Monaten weiteren Meilenstein. Breite klinische Einführung von Curodont hebt den Standard der generellen Kariesbehandlung

Meinungsführer sehen Curodont als echten Fortschritt in der Behandlung von Karies im Frühstadium ZUG, SCHWEIZ / 24. JULI 2025 - Das wachstumsstarke Schweizer Gesundheitsunternehmen vVARDIS gab heute bekannt, einen weiteren Meilenstein beim Markteintritt seiner innovativen Kariesbehandlung, Curodont, erreicht zu haben. So wurden mit Curodont in den U.S.A. in den vergangenen 18 Monaten seit Januar 2024 mehr als eine Million Zähne und mehr als 420.000 Patienten erfolgreich behandelt, was diese revolutionäre Behandlung von Kariesläsionen im Frühstadium zum am schnellsten wachsenden Produkt seiner Kategorie werden lässt[i] [ii]. Curodont zielt auf nahezu 80% aller Zahnarztpatienten ab, die Merkmale für frühphasige Kariesläsionen aufweisen[iii] und ist somit eine neue Alternative in der Behandlung von Karies, einer der weltweit meistverbreiteten Krankheiten. Die Mundgesundheit stellt einen wesentlichen Bestandteil der allgemeinen Gesundheit dar. Eine beeinträchtigte Mundgesundheit - insbesondere durch unbehandelte Karies - kann potenziell lebensbedrohliche Folgen haben. Als einfach anzuwendende und bohrfreie Behandlung, ist Curodont somit nicht nur eine non-invasive und schnelle Behandlungslösung für Patienten, sondern etabliert sich als Alternative zu den bisherigen Behandlungsmöglichkeiten von Karies im Frühstadium. Curodont bietet einen echten Mehrwert für alle Stakeholder: (i) der Patient profitiert von einer non-invasiven, einfachen Lösung ohne Einsatz von Spritze und Bohrer, (ii) die Praxismitarbeiter können ohne weitere Terminierung innerhalb von Minuten kleine Kariesläsionen behandeln und heben somit erhebliche zeitliche Freiräume für Ärzte, um sich am Zahnarztstuhl auf komplexere Prozeduren und schwierigere Fälle zu konzentrieren. Dr. Haley Abivardi, Co-CEO und Co-Gründerin von vVARDIS sagt: "Wir sind mit Curodont schon in fast 10% aller US-Praxen vertreten[iv] und sehen, dass es einen Trend unter Professionals - den Curodontisten - gibt, unser Produkt breit einzusetzen und Patienten Zugang zu dieser revolutionären Behandlung zu geben. Die Geschwindigkeit mit der Curodont in den Markt tritt zeigt, dass die Anwender des Produktes jahrzehntelang auf eine derartige Behandlungslösung gewartet haben. Endlich kann man Karies im Frühstadium auch wirklich früh und effektiv behandeln ohne Zahnsubstanz nachhaltig zerstören zu müssen." Ihre Schwester und Co-CEO Dr. Goly Abivardi, ergänzt dazu: "Wir sind begeistert, wie unser hochinnovatives Produkt die Transformation des Dentalmarktes in diesem Bereich anführt und letztlich Ausgangspunkt einer fortschrittlichen Entwicklung hin zu non-invasiver Behandlungsmethodik ist, wie sie in anderen Medizinbereichen schon vor Jahren oder Jahrzehnten erfolgreich vollzogen wurde. Im Ergebnis ist Curodont der Treiber eines neuen und höheren Standards für eine früh ansetzende Kariesbehandlung." Mit über 25 Jahren Entwicklung und wissenschaftlicher Historie, ist Curodont sowohl für zahlreiche, namhafte Universitäten, wie auch renommierte Meinungsführer das Maß aller Dinge in dem Bereich. Führende Köpfe aus Medizin, Wissenschaft und Innovation sehen, wie sich Curodont als führende Lösung etabliert: Dr. German O. Gallucci , Harvard School of Dental Medicine, Vorsitzender des Bereichs Restaurativer Zahnmedizin und Biomaterialien dazu: "Curodont ist eine bewiesenermaßen hocheffektive Behandlung für Karies im Frühstadium. Als non-invasive, therapeutische Option setzt sie Maßstäbe und kann als echten "Game Changer" im Kampf gegen Karies bezeichnet werden."

Dr. Amid I. Ismail, Laura H. Carnell Professor und Dean an der Kornberg Schule für Zahnmedizin der Temple Universität sagt: "Als Epidemiologe du Kariologe mit jahrzehntelanger Erfahrung in und der Forschung an Karies-Management-Lösungen kann ich zweifelsohne bestätigen, dass Curodont ein signifikanter Durchbruch in der Kariesforschung ist."

Dr. Timothy Quirt, DDS und Senior Vizepräsident und Leiter der klinischen Operationen bei Heartland Dental bestätigt: " Curodont repräsentiert einen echten transformativen Schritt für die gesamte Zahnmedizin. Bei Heartland Dental sehen wir aus erster Hand, wie sich diese Innovation etabliert und unseren behandelnden Ärzten eine non-invasive und hocheffektive Lösung an die Hand gibt, die das Vertrauen von Patienten nachhaltig erhöht. Für uns ist dies nicht einfach ein Produkt, es ist eine tektonische Verschiebung in der Art und Weise wie wir über die Zukunft der Mundgesundheit denken."

Dr. Shan K. Bagby, DMD, MHA, FACHE, US-Brigadegeneral a.D. schätzt vor allem "das Potenzial, welches sich durch Curodont bei der Behandlung und Gesundheit von Kindern aus sozial schwachen Haushalten ergibt. So sind die Auswirkungen des Einsatzes von Curodont vor allem in einer Reduktion von Karies bei US Medicaid Patienten besonders hervorzuheben. Curodont ist somit nicht einfach ein neuartiges Werkzeug in der Behandlung von Karies, sondern ist gerade dort ein Kernelement eines höheren Behandlungsstandards in der Zahnmedizin, wo es am nötigsten gebraucht wird." [v]

Prof. Avijit Banerjee, Professor für Kariologie und operative Zahnmedizin, Honorarberater für restaurative Zahnmedizin und orale, kraniofaziale Wissenschaften am King's College London führt aus: "Seit den 1990er Jahren ist die Curodont Repair Technologie gut in namhaften, wissenschaftlichen Magazinen vertreten und wissenschaftliche Ergebnisse dazu werden regelmäßig publiziert. Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen und Studien, inkl. systematisch aufwendiger Meta-Analysen, haben Evidenz zur technologischen Effizienz, insbesondere zur Evidenz von Curodont im Gegensatz zu herkömmlichen topischen Remineralisierungsformen, die hauptsächlich nur auf der Zahnoberfläche wirken, welche Karies im Frühstadium schon bis in die gesamte Tiefe der Läsion behandeln kann." [vi]

Prof. Ivo Krejci, Universität Genf, sagt: "Curodont ist nicht mehr die Zukunft. Es ist Gegenwart und sollte zum Behandlungsspektrum jeder modernen Zahnarztpraxis gehören." vVARDIS's Curodont Produkte sind aktuell vor allem in den Vereinigten Staaten und in Europa verfügbar, werden aber kontinuierlich auch in anderen Ländern weltweit eingeführt. Über Curodont Curodont basiert auf einer proprietären biomimetischen Formel und ist eine bahnbrechende, klinisch erprobte, bohrfreie Behandlung für Karies im Frühstadium. Es baut auf den natürlichen Abwehrkräften des Körpers auf und repariert gemeinsam mit Mineralien im Speichel die Schäden, die im Frühstadium von Karies entstehen. Curodont ist eine nicht-invasive, bohrfreie Lösung: Nach dem Auftragen diffundiert die Formel durch den Zahnschmelz und repariert fehlende Zahnteile (Läsionen) mit Mineralien aus dem Speichel, indem sie die natürliche Zahnbildung nachahmt (biomimetisch). Das Besondere an diesem Produkt ist, dass Curodont Patienten hilft, die natürliche Zahnstruktur ohne künstliche Füllmaterialien langfristig zu erhalten. Über die vVARDIS AG vVARDIS ist ein innovatives Schweizer Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Zug, das unter der Marke Curodont revolutionäre biomimetische, nicht-invasive Lösungen für Zahnärzte und Zahntechniker anbietet. Gegründet von den Schwestern Dr. Haley und Dr. Goly Abivardi, Schweizer Zahnärztinnen, Innovatorinnen und preisgekrönte Unternehmerinnen, ist vVARDIS das Ergebnis von über 25 Jahren Forschung und dem Engagement seiner Gründerinnen, das Leben von Menschen, insbesondere von unterversorgten, positiv zu beeinflussen. Die Mission von vVARDIS ist es, den Zugang zu neuartigen Ansätzen der zahnmedizinischen Standardversorgung zu erweitern, um die Mundgesundheit - die Grundlage für die allgemeine Gesundheit - zu verbessern. vVARDIS stützt sich auf über 25 Jahre wissenschaftliche Erfahrung, 230 wissenschaftliche Publikationen, darunter Metaanalysen, peer-reviewte klinische Studien und eine langfristige peer-reviewte Real-World-Evidenzstudie mit einer Erfolgsquote von über 90 %. Die Lösung wird seit über 10 Jahren in der klinischen Praxis eingesetzt. Curodont wird bereits in Vorlesungen renommierter Universitäten als Standardbehandlung bei frühzeitiger Karies erwähnt. Für weitere Informationen besuchen Sie vVARDIS auf www.vVARDIS.com und www.linkedin.com/company/vvardis . Medienkontakt:Stephanie Blank Stephanie.blank@fgsglobal.com 917-593-2907 [i] Daten liegen vor. [ii] vVARDIS verzeichnete die höchste Wachstumsrate im Vergleichszeitraum 2024 vs. 2023 sowie im bisherigen Jahresverlauf 2025 unter den Dentalherstellern mit mehr als 1 Mio. USD Umsatz - sowohl in den Kategorien "Gesamtsortiment & Kleingeräte" als auch im Bereich "Prävention" (Quelle: SDM Northcoast, LLC). [iii] Skeie et al. BMC Oral Health 2022;22:620 [iv] Kundendaten liegen vor. [v] Dr Bagby is Berater von vVARDIS. [vi] Prof. Banerjee ist Berater von vVARDIS.



