Clever Tanken zeigt erstmals Ad-hoc-Strompreise für E-Autos App-Bereich "Clever Laden" macht Preise für spontanes Laden sichtbar - vertragsfrei und über anbieterübergreifend

Nürnberg, 24. Juli 2025. Frischer in der Aufmachung, intuitiver in der Nutzung: So präsentiert sich die App des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken seit Anfang Juli allen Autofahrenden, die die Kraftstoffpreise in ihrer Umgebung vergleichen möchten. Nutzern des App-Bereichs "Clever Laden" steht zudem ein neuer, deutschlandweit einzigartiger Service zur Verfügung. Wer sein Elektrofahrzeug an Ad-hoc-Säulen laden möchte, kann künftig auch hier die Preise vergleichen - und zwar über alle Anbieter hinweg. "Nutzerinnen und Nutzer von Elektrofahrzeugen haben von jeher ein Problem: Entweder führen sie einen Stapel Ladekarten mit sich oder sie haben zahllose Apps auf ihrem Smartphone installiert, um die Ladesäulen der verschiedenen Anbieter zu aktivieren und das Aufladen zu bezahlen. Wer schnell ein paar Kilowattstunden an einem Ladepunkt in der Umgebung laden will und keine passende Karte oder App bei sich hat, kann die Säule nicht nutzen. Das kann in dringenden Situationen unangenehm werden", sagt Steffen Bock.

Vom Kraftstoff-Pionier zum Vorreiter der Elektromobilität

Bock ist Geschäftsführer von Clever Tanken. Das Verbraucherinformationsportal hat er 1999 gegründet - und damals den Markt revolutioniert. Denn Clever Tanken war weltweit der erste Dienst, der den Vergleich von Kraftstoffpreisen ermöglichte. "Als wir mit unserem Service starteten, wurden uns die Preise an den Tankstellen ausschließlich von Autofahrerinnen und Autofahrern gemeldet. Seit 2013 erhält Clever Tanken die aktuellen Preise von der Markttranspare 20250722_Clever Tanken + Clever Laden_Mockup_01_uncompressed_(c)_infoRoad GmbH nzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Diese werden wiederum direkt von den Tankstellen gemeldet", erläutert Steffen Bock.



Mit der aktuellen App-Erweiterung nimmt das Unternehmen erneut eine Pionierrolle ein. Der Bereich "Clever Laden" ist seit 2018 Teil der Clever-Tanken-App und ermöglicht es Nutzern, Ladepunkte im Umkreis und entlang der Fahrstrecke zu finden. "Ab sofort können die Nutzer von 'Clever Laden' zudem erstmals in Deutschland die Preise für Ad-hoc-Ladevorgänge abrufen - also für das spontane Laden ohne Vertrag. Damit wollen wir ein transparentes System über alle Anbieter hinweg etablieren, das es in Deutschland bisher nicht gab", erläutert Steffen Bock.

Gegen das Kartenchaos: AFIR schafft Standards für spontanes Laden

Die rechtliche Grundlage dafür wurde im vergangenen Jahr geschaffen. Seit dem 13. April 2024 verpflichtet die überarbeitete EU-Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) Betreiber neu errichteter, öffentlich zugänglicher DC-Ladesäulen mit mindestens 50kW Ladeleistung, spontane Ladevorgänge ohne vorherigen Vertrag zu ermöglichen. Diese Ladesäulen müssen gängige Zahlungsmittel wie Kredit- oder Debitkarten sowie alternativ auch QR-Code-basierte Zahlungssysteme unterstützen. Ladepunkte mit geringerer Leistung oder ältere Anlagen können von den Betreibern freiwillig nachgerüstet werden, um den Nutzerkomfort zu erhöhen.

Clever Laden setzt auch auf die Schwarmintelligenz

Ein Vergleich der Ad-hoc-Preise war bislang aber nicht möglich, weil das Netz an entsprechenden Ladesäulen - und damit auch der Markt - noch klein ist und die Preise nicht systematisch erfasst sind. Clever Tanken will diese Lücke jetzt schließen. "Zum Start enthält die Liste an vielen Ladepunkten noch keine Preise - teils, weil Betreiber sie nicht melden müssen, teils, weil technische Voraussetzungen noch fehlen oder uns die Ad-hoc-Preise noch nicht vorliegen. Allerdings füllen wir die Daten über diverse verfügbare Quellen Schritt für Schritt. Zusätzlich können uns die Autofahrenden Preise melden. Je mehr Nutzer mitmachen, desto schneller füllen sich die Preislisten - und desto aktueller sind sie auch", erklärt Steffen Bock.



Damit die Nutzer diese Transparenz im Alltag direkt erleben können, wurde die App entsprechend erweitert: Mit wenigen Klicks gelangen sie vom blauen Kraftstoffbereich "Clever Tanken" in den grün gestalteten Bereich "Clever Laden". Dort lassen sich wie bisher Ladepunkte in der Umgebung finden, Details abrufen, Favoriten anlegen - und ab sofort auch Ad-hoc-Preise einsehen und melden.



Steffen Bock betont: "Wir haben beim Spritpreisvergleich gelernt, wie wichtig transparente Preise und ein einfacher Zugang zu Tankmöglichkeiten für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind. Diese Prinzipien gelten auch für die E-Mobilität. Zusammen mit perspektivisch sinkenden Strompreisen liegt hier der Schlüssel für eine nachhaltige Marktentwicklung - nicht bei kleinteiligen Subventionen oder Kaufprämien."







Über Clever Tanken

Als weltweit erstes Unternehmen informierte die infoRoad GmbH mit ihrem Internetportal www.clever-tanken.de bereits im Jahr 1999 Autofahrer und Autofahrerinnen in Deutschland über die günstigsten Kraftstoffpreise der jeweiligen Umgebung. Seit 2013 ist Clever Tanken einer der ersten zugelassenen Verbraucherinformationsdienste bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Unterstützt von Recherchen des eigenen Teams werden damit täglich die Preise nahezu aller Tankstellen in Deutschland aktualisiert. Als besonderes Angebot erhalten die Nutzer der App von Clever Tanken außerdem eine exklusive HEM-Tiefpreisgarantie. Diese sichert ihnen den günstigsten Spritpreis aller Tankstellen im Umkreis von fünf Kilometern, der an der nächsten in diesem Radius liegenden HEM-Tankstelle eingelöst werden kann. Seit Herbst 2021 ermöglicht die App über Clever Pay die Bezahlung von Kraftstoff direkt per Smartphone an ausgewählten Tankstellen. Möglich ist dies durch eine Kooperation mit dem Finanzdienstleister LogPay Financial Services GmbH, einer einhundertprozentigen Tochter der Volkswagen Financial Services AG.



Seit 2018 bietet Clever Tanken mit dem App-Bereich Clever Laden zusätzlich Services rund ums elektrische Laden an. Nach einem Update im Juli 2025 lassen sich hier erstmals in Deutschand auch die Preise für spontane Ad-hoc-Ladevorgänge abrufen und melden. So schafft Clever Tanken mehr Transparenz an öffentlichen Ladesäulen und baut sein Informationsangebot in Richtung Elektromobilität konsequent aus.



In Deutschland ist Clever Tanken Marktführer unter den Verbraucherinformationsdiensten zum Thema Spritpreise. Die gleichnamige Webseite wird monatlich circa fünf Millionen Mal aufgerufen, die Apps circa 20 Millionen Mal. (Stand: Juni 2025; Quellen: IVW - https://ausweisung.ivw-online.de/ , AGOF Daily facts, Google Analytics).



Nicht nur Verbraucher greifen auf die Services von Clever Tanken zurück. Auch Anbieter wie HERE und Garmin verwenden die Datenbank, um ihre Nutzer über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Print- und Rundfunkmedien nutzen den Dienst, um ihren Rezipienten die günstigsten Tankstellen in der Umgebung zu melden. Weitere Informationen im Internet unter: www.clever-tanken.de

Eine App, zwei Welten - Clever Tanken setzt auf Transparenz bei Sprit und Strom. © infoRoad GmbH / Clever Tanken





Durchblick beim Laden: Die Kartenansicht in "Clever Laden" macht ab sofort auch spontane E-Mobilität alltagstauglich. © infoRoad GmbH / Clever Tanken





Mit der Listenfunktion von "Clever Laden" lassen sich erstmals in Deutschland auch Ad-hoc-Strompreise vergleichen. © infoRoad GmbH / Clever Tanken

