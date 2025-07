Vortex Energy hat die behördliche Freigabe für den Einsatz von Ambient Noise Tomography am Robinsons River Projekt erhalten. Die innovative Technologie soll eine schonende Erkundung potenzieller Wasserstoffspeicher ermöglichen.Technologischer Ansatz mit NachhaltigkeitsfaktorMit der Genehmigung beginnt Vortex Energy eine neue Phase in der Entwicklung seines Projekts in Neufundland. Die geplante Messung basiert auf passiver seismischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...