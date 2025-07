Droht ein GOLD-CRASH? Bank warnt: 2.500?$ möglich?

Anzeige / Werbung

Der Goldpreis kletterte 2025 über 3.000 US-Dollar je Unze, doch Citi warnt vor einem Rückgang auf 2.500 bis 2.700 US-Dollar bis Ende 2026 - ein Minus von 25%. Schwächere Zentralbankkäufe und ruhigere Märkte könnten den Glanz des "sicheren Hafens" trüben. Doch während Citi warnt, sprechen andere von neuen Rekorden. Steht Gold vor dem Wendepunkt? Was bedeutet das für Anleger

Der Goldpreis kletterte 2025 erstmals über die Marke von 3.000 US-Dollar je Unze - doch wie nachhaltig ist diese Entwicklung? Während einige Analysten bereits das Ende der Rally sehen, erwarten andere noch deutlich höhere Notierungen. Die Spanne der Prognosen ist so breit wie selten zuvor. Zeit also, einen genaueren Blick darauf zu werfen, was die großen Häuser wirklich sagen - und welche Faktoren dabei im Vordergrund stehen.

Gold vor deutlicher Korrektur?

Während der Goldpreis 2025 bereits um rund 30% zugelegt hat und mit Rekordständen notierte, gehen die Meinungen über die weitere Entwicklung deutlich auseinander. Citigroup zeigt sich in einer aktuellen Analyse skeptisch: Die Analysten um Max Layton erwarten eine allmählich nachlassende Investmentnachfrage, gestiegene Konjunkturerwartungen und mögliche Zinssenkungen in den USA. In der Folge könnte Gold laut Citi bis zur zweiten Jahreshälfte 2026 auf 2.500 bis 2.700 US-Dollar je Unze fallen. In ihrem Basisszenario (60% Wahrscheinlichkeit) rechnet die Bank mit einer vorübergehenden Stabilisierung über 3.000 US-Dollar, bevor ein Rückgang einsetzt.



Ganz anders sehen das andere Großbanken: Goldman Sachs hält an seinem bullischen Kurs fest und prognostiziert einen Goldpreis von 3.700 US-Dollar bis Ende 2025 und 4.000 US-Dollar bis Mitte 2026. Auch UBS rechnet mit einem Anstieg auf 3.500 US-Dollar bis Jahresende. Die Grundlage dieser optimistischen Einschätzungen liegt in drei übergeordneten Faktoren: massive Goldkäufe der Zentralbanken, anhaltender Inflationsdruck und zunehmende geopolitische Spannungen. "Die strukturellen Treiber hinter Golds Momentum sind stärker denn je", betont Goldmans Chefanalystin Lina Thomas.

Prognosen deuten auf starke zweite Jahreshälfte

Eine Umfrage der London Bullion Market Association (LBMA) unter 13 führenden Analysten zeigt: Der durchschnittliche Goldpreis für 2025 wird nun bei 3.159 US-Dollar je Unze erwartet - ein Plus von 15,5% gegenüber der Prognose zu Jahresbeginn. Damals sahen 29 Analysten einen Durchschnittspreis von lediglich 2.735 US-Dollar voraus. Kein Teilnehmer der aktuellen Umfrage rechnet mit einem Jahresdurchschnitt unter 3.000 US-Dollar, die optimistischste Schätzung liegt sogar bei 3.350 US-Dollar.



Nach einem durchschnittlichen Goldpreis von 3.070?US-Dollar im ersten Halbjahr erwarten die Analysten bis Jahresende Preise um 3.324?US-Dollar. Meinungen zum möglichen Jahreshoch gehen jedoch auseinander: Die optimistischste Prognose nennt 4.000?US-Dollar, die konservativste knapp 3.500?US-Dollar. Während viele Analysten Geopolitik als wichtigen Treiber sehen, rücken US-Haushaltsdefizit, Dollar-Schwäche und Zinspolitik zunehmend in den Vordergrund. Ein Analyst brachte es trocken auf den Punkt: "Was ich wirklich erwarte? Wer weiß das schon."





Ist es jetzt zu Spät?

Auch Vermögensverwalter sind Bullish. Während Anleger rätseln, ob sie den Einstieg verpasst haben, mahnt der Vermögensverwalter VON GREYERZ zur Ruhe: Gold habe seinen Zenit noch lange nicht erreicht. "Das wahre Risiko liegt im Besitz von Papier, nicht von Gold", betont Matthew Piepenburg. Zentralbanken weltweit häufen in beispiellosem Tempo Goldreserven an - ein stilles Signal des Misstrauens gegenüber Fiat-Währungen und der schwindenden Glaubwürdigkeit globaler Institutionen. Seit Beginn der geopolitischen Spannungen kaufen Notenbanken jährlich über 1.000 Tonnen Gold.



Experten wie Ronnie Stoeferle und Nassim Taleb sehen Gold faktisch als neue Reservewährung. Die US-Notenbank stecke in einer Falle: Zinserhöhungen bedrohen die eigene Staatsverschuldung, während geldpolitische Lockerungen die Währungsbasis weiter aushöhlen. In diesem fragilen Umfeld könnten selbst Rekordpreise von 3.500 US-Dollar je Unze erst der Anfang sein. "Gold signalisiert den Neustart von Papiergeld zurück zu echtem Geld", heißt es in seinem Bericht. Ist es also zu spät für Gold? Für VON GREYERZ ist die Antwort klar: "Ganz und gar nicht - Sie sind genau pünktlich."

Gold glänzt, doch die Minen schlafen noch - vorerst?

Während der Goldpreis im Jahr 2025 erstmals über die Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze gestiegen ist, hat sich ein auffälliges Missverhältnis aufgebaut: Die Aktienkurse der Goldminenunternehmen haben mit dem Anstieg des Edelmetalls nicht Schritt gehalten. Das sogenannte "Gold Miners-to-Gold Ratio" - also das Verhältnis zwischen dem Wert der Minenaktien und dem Goldpreis selbst - befindet sich laut einer aktuellen Analyse von Otavio (Tavi) Costa, Chefstratege bei Crescat Capital, auf einem historischen Tiefpunkt. Seine Einschätzung: "Miners are on the brink of a major breakout relative to gold prices. Game on." Anders gesagt: Die Goldminenaktien stehen möglicherweise kurz vor einer Phase massiver Neubewertung.