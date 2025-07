DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet zum fünften Mal in Folge stabil gehalten. Der Offenmarktausschuss sah sich dabei jedoch mit seltenen Gegenstimmen von zwei Fed-Gouverneuren konfrontiert, die eine sofortige Senkung forderten. Der Leitzins liegt weiter in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Die Fed nahm nur sehr wenige Änderungen an ihrer geldpolitischen Erklärung vor, was darauf hindeutet, dass sie keine Absicht hat, auf eine mögliche Zinssenkung hinzuweisen. Fed-Chef Jerome Powell schlug bei der Pressekonferenz eher leicht falkenhafte Töne an und sagte "wir haben noch keine Entscheidungen bezüglich September getroffen". Die Fed habe sich für eine "mäßig restriktive Geldpolitik" entschieden und weitere Daten würden helfen, den weiteren Kurs zu bestimmen. Die höheren Zölle hätten sich auf die Preise einiger Waren ausgewirkt, sagte Powell. Die Inflation könne von kurzer Dauer sein oder länger anhalten. Daten zeigten, dass sich das Wirtschaftswachstum abgeschwächt habe. Die Abschwächung spiegele den Rückgang des Konsums wider. "Wir werden dafür sorgen, dass Zölle nicht zu einer ernsthaften Inflation führen", betonte Powell. Am Zinsterminmarkt sank die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September auf 43 von 55 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW (07:30; 08:30 PK; 10:15 Analystenkonferenz)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz Konzern 36.107 -2% 10 36.944 EBIT Konzern 2.613 -33% 10 3.877 EBIT-Marge Automobile 5,4 -- -- 8,4 EBIT Finanzdienstleistungen 629 -13% 8 725 Ergebnis vor Steuern 2.616 -32% 9 3.861 Ergebnis nach Steuern 1.965 -27% 9 2.705 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.890 -28% 9 2.613 Ergebnis je Stammaktie 2,70 -35% 4 4,15

AIXTRON (07:30; 15:00 Analystenkonferenz)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Auftagseingang 122 -31% 7 176 Umsatz 132 -0% 9 132 EBIT 23 +76% 9 13 EBIT-Marge 17 -- 9 10 Ergebnis nach Steuern/Dritten 18 +60% 8 11 Ergebnis je Aktie 0,16 +60% 9 0,10

PUMA

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz 2.087 -1% 12 2.117 EBIT 70 -41% 12 117 EBIT-Marge 3,3 -- -- 5,5 EBIT bereinigt 102 -13% 5 117 EBIT-Marge bereinigt 4,9 -- -- 5,5 Ergebnis nach Steuern/Dritten 10,1 -76% 12 42 Ergebnis je Aktie 0,06 -79% 11 0,28

Weitere Termine:

06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 1H

06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1H

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1H

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 2Q

07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 2Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1H (08:30 PK)

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 2Q

08:00 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 1H

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 2Q

08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 2Q

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 16:00 Analystenkonferenz)

10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Ergebnis 1H (11:00 PK)

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Euwax 3,26

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,7% gg Vm/-1,1% gg Vj - FR 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: +11.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,3% - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten Juni Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% - IT 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,7%gg Vj - DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj - US 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq 1. Quartal: +0,9% gg Vq US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 222.000 zuvor: 217.000 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm/-0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 41,7 zuvor: 40,4

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.419,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 6.455,75 +0,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 23.795,25 +1,3% Nikkei-225 (Tokio) 41.022,05 +0,9% Hang-Seng (Hongk.) 24.906,39 -1,1% Schanghai-Comp. 3.591,26 -0,7% Mittwoch: DAX 24.262,22 +0,2% DAX-Future 24.364,00 +0,4% XDAX 24.283,67 +0,1% MDAX 30.940,68 -0,8% TecDAX 3.907,83 +0,4% SDAX 17.719,82 -0,3% Euro-Stoxx-50 5.393,18 +0,3% Stoxx-50 4.518,56 +0,1% Dow-Jones 44.461,28 -0,4% S&P-500 6.362,90 -0,1% Nasdaq Composite 21.129,67 +0,1%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer. Der DAX wird nur noch 1,3 Prozent unter seinem Allzeithoch errechnet. Damit macht die Konsolidierung weiterhin einen trendbestätigenden Charakter. Profitieren könnte er von Ultimo-orientierten Käufen zum Monatsende. Daneben steht die Berichtssaison weiter im Blick. Und schließlich dürften die Märkte weiterhin die Ergebnisse der Fed-Sitzung einarbeiten. Auch wenn Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss relativ falkenhaft klang, gab es erstmals seit langem zwei Abweichler bei der Fed, die sich für Zinssenkungen aussprachen. Der erholte Dollar könnte ausgewählte exportorientierte Werte stützen, abhängig allerdings auch weiter von den Ergebnissen der Berichtssaison. Von den langen Renditen kommen am Morgen keine Impulse, sie treten auf der Stelle. Gut ist die Stimmung für Technologieaktien: Nach den starken Zahlen und den kräftigen nachbörslichen Kursgewinnen von Meta und Microsoft dürften die Nasdaq-Indizes ihre Rekordjagd fortsetzen. Für Impulse könnten auch neue Preisdaten aus der Eurozone sorgen, darunter die deutsche Verbraucherpreisentwicklung im Juli.

