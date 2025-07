EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

The Platform Group AG erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 - Erhöhung der Mittelfristplanung



31.07.2025 / 13:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group AG erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 - Erhöhung der Mittelfristplanung



Düsseldorf, 31. Juli 2025. Der Vorstand der The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1 ) hat entschieden, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 zu erhöhen. Angesichts der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025, der bisherigen Akquisitionen im Jahr 2025, des starken organischen Wachstums sowie der gestiegenen Partnerzahl wird die Prognose bei Umsatz, operativem Ergebnis (EBITDA bereinigt) sowie Partnerzahl erhöht. Das Bruttowarenvolumen (GMV) soll voraussichtlich auf EUR 1,3 Mrd. (unverändert) steigen, der Nettoumsatz soll voraussichtlich auf EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio. (vorherige Prognose: EUR 680 Mio. bis EUR 700 Mio.) ansteigen. Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung, des erfolgreichen Aufbaus des Segments "Optics & Hearing" sowie der Wirkung des umgesetzten Kosten- und Effizienzprogramms rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 mit einer Steigerung des bereinigten EBITDA auf EUR 54 Mio. bis EUR 58 Mio. (vorherige Prognose: EUR 47 Mio. bis EUR 50 Mio.). Die Partnerzahl soll nunmehr auf über 16.500 ansteigen (vorherige Prognose: 16.000). Der Verschuldungsgrad wird sich in einem Bereich von 1,5-2,3 bewegen (unverändert). Die Mittelfristplanung des Konzerns, welche das Geschäftsjahr 2026 betrifft, wird vor dem Hintergrund der Ergebnisbeiträge der bisherigen Akquisitionen sowie des organischen Wachstums der Gruppe ebenfalls angepasst. Der Vorstand der The Platform Group AG erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,6 Mrd. (unverändert), einen Umsatz von mindestens EUR 860 Mio. (vorherige Prognose: EUR 820 Mio.) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7,5 % und 10 % (vorherige Prognose: 7,0 % bis 10 %) erreichen zu können.



