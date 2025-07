First Graphene: Zahlen und Auftragslage im Quartalsüberblick

Anzeige / Werbung

First Graphene hat im aktuellen Quartalsbericht die neuesten Zahlen und Entwicklungen vorgelegt. Das Unternehmen berichtet über steigende Umsätze, bedeutende Aufträge im Bereich Kunststoffe und Polymere sowie einen weiterhin soliden Kassenstand. Das Management um CEO Michael Bell sieht die jüngsten Auftragseingänge und die internationale Expansion als nächsten Meilenstein im laufenden Wachstumskurs.

Nach Angaben des Unternehmens wurden im Berichtsquartal zwei bedeutende Verträge für PureGRAPH-Materialien abgeschlossen. Ein Auftrag im Wert von etwa 110.000 AUD beziehe sich auf die Lieferung eines PureGRAPH Masterbatch für besonders widerstandsfähige Hochleistungskunststoffe. Dieses Material solle laut Management die Lebensdauer von Kunststoffen in industriellen Anwendungen deutlich erhöhen. Die Umsetzung und Umsatzrealisierung werde für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet.



Zugabe des graphenverstärkten Masterbatches in die Sohle der KRUSHER-Sicherheitsstiefel.

Ein zweiter Auftrag im Umfang von rund 55.000 AUD umfasse die Lieferung von PureGRAPH 10 für den Einsatz in Kunstharzen und Gummi. Hier gehe das Unternehmen davon aus, den Umsatz bereits im vierten Quartal 2025 zu verbuchen. Laut Management unterstreichen beide Aufträge die wachsende Nachfrage nach PureGRAPH-Lösungen und stärken die Auftrags-Pipeline.

Ausbau internationaler Präsenz

Das Unternehmen hat im laufenden Quartal nach eigenen Angaben mehrere neue Distributionsabkommen unterzeichnet, durch die erstmals auch Märkte in China, Indien, Vietnam und Brasilien abgedeckt werden. Die Strategie ziele darauf ab, PureGRAPH-Produkte in wachstumsstarken Regionen zu etablieren. Neben der Bauindustrie und dem Kunststoffsektor gewinne das Geschäft in den Bereichen Textilien, Verpackungen, Beschichtungen und Energiespeicherung an Bedeutung.



Das Management investiert weiter gezielt in Forschungsprojekte, etwa zur Nutzung von Graphen in der Wasserstoffspeicherung oder in der additiven Fertigung für die Luft- und Raumfahrt. Diese Projekte würden durch Förderprogramme sowie Kooperationen mit Universitäten und Industriepartnern unterstützt.

Aktuelle Finanzlage

Im dritten Quartal 2025 erzielte First Graphene Gesamterlöse von rund 735.000 AUD, wobei ein erheblicher Teil aus geförderten Forschungsprojekten stammt. Zwei Steuerrückzahlungen für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Australien und Großbritannien hätten die Liquidität mit insgesamt etwa 570.000 AUD zusätzlich gestärkt. Im März 2025 habe sich das Unternehmen über eine Kapitalerhöhung weitere 2,4 Millionen AUD von institutionellen und professionellen Investoren gesichert. Zum Quartalsende am 30. Juni 2025 lag der Kassenbestand bei 2.613.000 AUD. Nach Einschätzung des Managements sei das Unternehmen damit gut aufgestellt, um die geplante Wachstumsstrategie weiter zu verfolgen.

