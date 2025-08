EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Ankauf/Strategische Unternehmensentscheidung

Katjes International erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der Bogner Gruppe



01.08.2025 / 16:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.

Katjes International erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der Bogner Gruppe Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb von 60% an Bogner unterzeichnet

Die Familie Bogner bleibt weiterhin mit 40% beteiligt

Vollzug der Transaktion im September 2025 erwartet

Düsseldorf/München, 01. August 2025 - Die Katjes International hat heute über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Katjes Quiet Luxury, einen Vertrag zum Erwerb von 60% der Geschäftsanteile an der Willy Bogner GmbH ("Bogner Gruppe") unterschrieben. Die übrigen 40% der Geschäftsanteile werden weiterhin von der Familie Bogner gehalten. Die international tätige Bogner Gruppe ist die größte familiengeführte Luxusbekleidungsmarke in Deutschland. Sie hat einen Fokus auf Premium Sport- und Freizeitbekleidung und ist insbesondere bekannt für ihre Ski- und Outdoor-Kollektionen unter den Marken "Bogner" sowie "Bogner Fire + Ice". Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Bogner Gruppe einen Nettoumsatz von fast EUR 200 Mio. und ist profitabel. Die Katjes International fügt mit dem Schritt eine weitere sehr bekannte Marke im Bereich der Consumer Goods zu ihrem Portfolio bestehender Marken hinzu. "Wir haben mit unseren Erfolgen im Personal Care Bereich - mit Bübchen, Theramed und Shirin Beauty - bewiesen, dass wir Marken außerhalb unseres ursprünglichen Geschäfts profitabel weiterentwickeln können. Die Weiterentwicklung von Marken im Consumer Goods-Segment in Europa ist unsere Stärke und steht im Einklang mit unserer langfristigen Strategie. Mit Bogner erweitern wir unser Markenportfolio auf das Luxusgüter-Segment und werten es damit weiter auf", so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International. Der Vollzug der Transaktion steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch deutsche Kartellbehörden. Das Closing wird im September 2025 erwartet. Die Katjes International erwägt zur Kaufpreisfinanzierung eine mögliche Aufstockung der bestehenden Unternehmensanleihe (WKN A30V78/ISIN NO0012888769) vorzunehmen. KONTAKT

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 2822/601-700

Fax: +49 (0) 2822/601-125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de

Website: www.katjes-international.de ÜBER KATJES INTERNATIONAL Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG: Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. ----------------------------------- WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.



