MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Siemens hat im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal bei einem stark rückläufigen Gewinn im Softwaregeschäft in der Vorzeigesparte Digital Industries operativ weniger verdient. Die Prognose wurde jedoch bestätigt, wonach der Umsatz vergleichbar um 3 bis 7 Prozent wachsen und der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 10,40 bis 11 Euro liegen soll. Der Buchgewinn aus dem Innomotics-Verkauf sowie Effekte im Zusammenhang der Übernahme der Softwareunternehmen Altair und Dotmatics sind in der Prognose nicht enthalten. Letztere drückten den Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen im dritten Quartal um 15 Cent, er belief sich auf 2,78 Euro nach 2,66 Euro im Vorjahresquartal.

Nachfolgend die Drittquartalszahken und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24/25 ggVj 3Q24/25 ggVj 3Q23/24 Auftragseingang 24.719 +25% 21.463 +8% 19.782 Umsatz 19.377 +3% 19.238 +2% 18.900 Vergleichbares Umsatzwachstum 5,0 -- 4,0 -- 5,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.046 +3% 1.802 -9% 1.980 Ergebnis je Aktie 2,61 +4% 2,30 -8% 2,51 Ergebnis je Aktie vor PPA 2,78 +5% 2,49 -6% 2,66

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz Konzern 5.283 -4% 11 5.496 - Adhesive Technologies 2.771 -1% 10 2.798 - Consumer Brands 2.485 -7% 10 2.662 Organische Umsatzentwicklung Konzern 0,8 -- 10 2,8 - Adhesive Technologies 1,5 -- 10 2,6 - Consumer Brands 0,0 -- 10 3,3

RHEINMETALL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz 2.532 +13% 14 2.234 Operatives Ergebnis 283 +5% 14 270 Operative Ergebnismarge 11,2 -- 14 12,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten 146 +135% 13 62 Ergebnis je Aktie 3,28 +6% 13 3,08

CARL ZEISS MEDITEC (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 9 Monate 9M24/25 ggVj Zahl 9M23/24 Umsatz 1.604 +8% 5 1.487 EBIT 168 +3% 5 163 EBIT-Marge 10,5 -- -- 10,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten 98 -17% 4 118 Ergebnis je Aktie 1,12 -15% 4 1,32

GEA GROUP (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Auftragseingang 1.349 +5% 8 1.289 Umsatz 1.325 0% 9 1.323 EBITDA* 209 +4% 9 201 EBITDA-Marge* 15,7 -- 9 15,2 Ergebnis je Aktie 0,63 +7% 6 0,59 * vor Restrukturierungsaufwand

IONOS (09:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz 434 +15% 5 379 EBITDA bereinigt 134 +19% 5 112 EBITDA-Marge bereinigt 30,8 -- 5 29,6

UNITED INTERNET (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz 1.556 +1% 5 1.542 EBITDA 340 +5% 4 324 EBIT 175 +8% 4 161 Ergebnis vor Steuern 136 -- 3 -56 Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 -- 3 -126 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,33 -- 3 -0,73

1&1 (07:50)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz 989 -0,3% 6 992 EBITDA 136 -6% 6 144 EBIT 55 -30% 5 78 Ergebnis nach Steuern 41 -23% 5 54 Ergebnis je Aktie 0,23 -23% 5 0,30

Weitere Termine:

07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q (11:00 Analystenkonferenz

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende VIB Vermögen 0,04 EUR Astrazeneca 0,76 GBP Relx 0,19 GBP Rolls-Royce 0,04 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz Juni Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +18,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm Importe PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -3,8% gg Vm Produktion im produzierenden Gewerbe Juni saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,25% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 221.000 zuvor: 218.000 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Quartal. -0,8% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,5% gg Vq 1. Quartal: +5,7% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: zuletzt +/- % DAX Futures 24.128,00 +0,5% E-Mini-Future S&P-500 6.382,00 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 23.465,25 +0,2% Nikkei-225 (Tokio) 40.999,90 +0,5% Hang-Seng (Hongk.) 25.059,85 +0,6% Schanghai-Comp. 3.639,89 +0,2% Mittwoch: DAX 23.924,36 +0,2% DAX-Future 24.018,00 +0,4% XDAX 23.952,16 +0,1% MDAX 30.963,77 +0,4% TecDAX 3.771,99 -0,7% SDAX 17.020,72 -1,0% Euro-Stoxx-50 5.263,29 +0,3% Stoxx-50 4.419,39 -0,2% Dow-Jones 44.193,12 +0,2% S&P-500 6.345,06 +0,7% Nasdaq Composite 21.169,42 +1,2%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Donnerstag. Die Vorlagen sind zwar moderat freundlich, im Blick steht aber noch einmal vor allem die Berichtssaison mit Zahlen - in Deutschland unter anderem von Siemens, Deutsche Telekom und Allianz. Am Nachmittag rückt dann der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht in den Blick, "nach der schwachen Arbeitsmarktentwicklung im Juli noch stärker als sonst", so ein Marktteilnehmer. Derweil treten am Berichtstag die neuen Zölle in Kraft. Darüber hinaus hat US-Präsident Trump der Chipindustrie Zölle von 100 Prozent angedroht, falls die Unternehmen nicht in den USA investieren.

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Rückblick: Etwas fester - Während Öl-, Finanz- und Immobilienwerte zulegten, gaben Pharma- und Technologieaktien deutlicher nach. US-Präsident Trump hatte in einem Interview wieder mit Zöllen von bis zu 250 Prozent auf die Einfuhr von Pharmaprodukten und auch mit höheren Zöllen auf Halbleiterimporte gedroht. Der Stoxx-Pharma-Branchenindex gab um 2,8 Prozent nach. Im DAX verloren Fresenius Medical Care weitere rund 5 Prozent, Bayer schlossen fast 10 Prozent im Minus, zusätzlich gedrückt von neuen Unternehmenszahlen. Novo Nordisk gaben nach dem Quartalsbericht um 5,4 Prozent nach. Der Stoxx-Technologieindex fiel um 0,6 Prozent, auch gebremst von eher enttäuschenden Zahlen von AMD. Im Rohstoffsektor gaben Glencore um 5,4 Prozent nach. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr einen deutlich rückläufigen Gewinn.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Regelrechte Abstrafungen gab es für die Zwischenberichte bzw. Prognosesen von Beiersdorf, Bayer und Zalando, die um bis zu rund 10 Prozent absackten. Vonovia stellten den Tagessieger im DAX, nachdem das Unternehmen seine Ertragsziele erhöht hatte. Der Kurs stieg um 3,5 Prozent und zog auch anderen Immoblientitel wie LEG (+1,7%), TAG Immobilien (+3,5%) oder Grand Citiy Properties (+2,4%) nach oben. Nach einem erneut wachstumsstarken Quartal ist Siemens Energy mit Blick auf die eigenen Jahresziele optimistisch. Der Kurs legte um 1 Prozent zu. In der zweiten Reihe verloren Kontron 7,2 Prozent. Die Anhebung des Ausblicks sei schon erwartet worden, hieß es hier. Außerdem liege die Aktie seit Jahresbeginn über 40 Prozent im Plus. Schaeffler fielen um 6,4 Prozent. Der Automobilzulieferer verfehlte mit seinem bereinigten Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen.

XETRA-NACHBÖRSE

Freenet wurden 0,8 Prozent leichter gestellt, nachdem das Unternehmen mit der Vorlage von Halbjahrszahlen seine Jahresziele bekräftigt hatte. Basler stiegen um 9 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt und wegen einer guten Geschäftsentwicklung seine Prognose für 2025 erhöht hatte. Verbio teilte mit, dass das EBITDA unter der Prognose liege. Zudem sei ein nicht zahlungswirksamer Wertminderungsbedarf in Höhe von etwa 66 Millionen Euro auf langfristige Vermögenswerte ermittelt worden. Der Kurs brach um 15 Prozent ein. Cliq Digital erholten sich nach dem Einbruch um über 27 Prozent um 2 Prozent. Nachdem das Unternehmen die Jahrsprognose kassiert hatte, will der Großaktionär Dylan Media die Aktie nun doch nicht mehr von der Börse nehmen.

USA - AKTIEN

Freundlich - Zinssenkungshoffnung sorgte für Käufe. Der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, hält eine baldige Zinssenkung für möglich. Die jüngste Entwicklung bei den Zöllen trat in den Hintergrund, auch wenn Präsident Donald Trump die Zölle auf Einfuhren aus Indien auf 50 Prozent erhöhte. AMD verloren 6,4 Prozent trotz über den Erwartungen liegender Zahlen und Ausblick. Der Markt habe aber vielfach auf noch bessere Zahlen gehofft, hieß es. Auch Amgen fielen um 5,1 Prozent, obwohl das Biotechnologieunternehmen im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient hatte als erwartet. Snap wurden mit einem Kurseinbruch von 17,2 Prozent für schwache Geschäftszahlen abgestraft. Super Micro Computer brachen um 18,3 Prozent ein nach schwächeren Quartalszahlen als erwartet und einer gesenkten Jahresgewinnprognose. Disney verdiente mehr als erwartet und hob seine Prognosen für die Segmente Erlebnisse und Streaming an. Der Kurs gab um 2,7 Prozent nach. Vom Ausblick hätten sich die Anleger mehr versprochen, hieß es. Gut kamen die Zahlen von McDonald's (+2,9%) an. Apple verbesserten sich um 5,1 Prozent. Das Unternehmen hat zugesagt, weitere 100 Milliarden Dollar in die US-Produktion zu investieren.

USA - ANLEIHEN

Am Anleihemarkt tat sich erneut wenig. Die Zehnjahresrendite stand zuletzt 2 Basispunkte höher bei 4,22 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1669 +0,1% 1,1657 1,1645 +11,8% EUR/JPY 171,90 +0,1% 171,79 171,47 +4,9% EUR/CHF 0,9400 -0,0% 0,9402 0,9383 -0,4% EUR/GBP 0,8730 +0,0% 0,8728 0,8724 +5,2% USD/JPY 147,30 -0,0% 147,36 147,25 -6,2% GBP/USD 1,3366 +0,1% 1,3358 1,3347 +6,2% USD/CNY 7,1315 -0,1% 7,1360 7,1373 -1,0% USD/CNH 7,1823 -0,0% 7,1850 7,1843 -2,0% AUS/USD 0,6513 +0,2% 0,6501 0,6502 +4,5% Bitcoin/USD 114.505,05 -0,5% 115.095,15 115.046,75 +20,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar geriet noch etwas mehr unter Druck, nachdem Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari eine Neigung zu Zinssenkungen hatte erkennen lassen. Der Dollar-Index verlor 0,6 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auch auf die überraschend schwachen US-Dienstleistungsdaten vom Dienstag als Bremsfaktor.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,78 64,35 +0,7% 0,43 -9,5% Brent/ICE 67,32 66,89 +0,6% 0,43 -9,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise drehten ins Minus, nachdem Präsident Trump die Zölle auf Importe aus Indien erhöht hatte, weil das Land Öl aus Russland kauft. Das Barrel US-Öl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,2 Prozent auf 64,35 Dollar. Der überraschende Rückgang der US-Rohölvorräte stützte nicht. Robert Yawger von Mizuho merkte an, dass die Strafzölle auf indische Güter erst in 21 Tagen in Kraft träten und es noch Zeit für Verhandlungen gebe.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.378,21 3.368,45 +0,3% 9,76 +28,8% Silber 32,61 32,49 +0,4% 0,12 +17,4% Platin 1.140,16 1147,67 -0,7% -7,51 +30,7% Kupfer 4,42 4,41 +0,2% 0,01 +7,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich 0,3 Prozent niedriger mit 3.372 Dollar je Feinunze. Anleger dürften nach den jüngsten Gewinnen vor dem Hintergrund der sinkenden Marktzinsen Gewinne mitgenommen haben, hieß es.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

USA - Geldpolitik

US-Präsident Trump hat angekündigt, im Laufe dieser Woche seine Wahl für die Besetzung einer unerwarteten Vakanz im Board der US-Notenbank bekanntzugeben. Er sagte, dass er eher zu einer kurzzeitigen Ernennung neige, anstatt jemanden zu nominieren, der nächstes Jahr die Nachfolge von Fed-Chef Powell antreten könnte. Nominierungen für die Federal Reserve müssen vom Senat bestätigt werden, der erst im September nach Washington zurückkehren wird. Die nächste Sitzung der Fed zur Festlegung der Zinssätze findet am 16. und 17. September statt.

USA - Zollpolitik

US-Präsident Trump will die Einfuhr von Halbleitern in die USA mit Zöllen in Höhe von rund 100 Prozent belegen. Trump erklärte jedoch, dass Technologieunternehmen wie Apple, die in die US-Fertigung investieren, von den Abgaben befreit sein würden.

USA/RUSSLAND

US-Präsident Donald Trump sieht eine "gute Chance", dass er sich bald mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin treffen wird. Er sagte, es sei nicht klar, ob Putin bereit sei, Frieden mit der Ukraine zu schließen. "Ich würde es keinen Durchbruch nennen", aber das Ergebnis wochenlanger Verhandlungen. "Wir sind hier, um es zu stoppen und das Töten zu stoppen." Trump sei auch offen dafür, sich mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen, sagten mit den Plänen vertraute Personen.

ALLIANZ

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ausnahme Combined Ratio):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24 Operatives Ergebnis Konzern 4.406 +12% 4.265 +9% 3.926 - Schaden-Unfall 2.295 +20% 2.255 +18% 1.915 - Leben/Kranken 1.403 +2% 1.392 +1% 1.379 - Asset Management 779 +5,0% 782 +5,4% 742 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.841 +13% 2.759 +10% 2.513 Combined Ratio Schaden-Unfall 91,2 -- 91,9 -- 93,5

Im laufenden Jahr rechnet die Allianz SE weiterhin mit einem operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 16,0 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. Der Analystenkonsens steht bei gut 17 Milliarden Euro.

DEUTSCHE TELEKOM

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2. Quartal 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24 Umsatz 28.671 +1% 28.600 +1% 28.394 EBITDA AL bereinigt 10.999 +2% 10.953 +1% 10.819 Erg nach Steuern/Dritten berein. 2.504 +1% 2.419 -2% 2.477 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.615 +25% -- -- 2.088 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,51 +2% 0,50 0% 0,50 Freier Cashflow AL 4.878 -7% 4.735 -9% 5.229 Umsatz Deutschland 6.286 -1% 6.393 0% 6.369 Umsatz USA 18.597 +2% 18.475 +1% 18.282 Umsatz Europa 3.116 +1% 3.153 +3% 3.073 Umsatz Systemgeschaeft 1.013 +3% 1.001 +2% 981 EBITDA AL bereinigt Deutschland 2.605 +2% 2.628 +3% 2.553 EBITDA AL bereinigt USA 7.299 +1% 7.237 0% 7.237 EBITDA AL bereinigt Europa 1.170 +6% 1.156 +4% 1.108 EBITDA AL bereinigt Systemgeschäft 96 +10% 89 +2% 87

Die Jahresprognose für das bereinigte EBITDA AL und den Freien Cashflow AL wird zum zweiten Mal in diesem Jahr leicht angehoben. Das bereinigte EBITDA AL sieht der Konzern nun bei mehr als 45 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose auf rund 45,0 (Vorjahr 43,0) Milliarden Euro gelautet. Der Freie Cashflow AL soll nun mehr als 20 Milliarden nach bislang in Aussicht gestellten rund 20,0 (19,2) Milliarden Euro erreichen. Die Prognose, die eine Weitergabe der entsprechenden Erhöhung bei der Tochter T-Mobile US darstellt, basiert auf konstanten Wechselkursen. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie hat unverändert Bestand: Es soll 2025 weiterhin rund 2,00 Euro betragen.

MERCK KGAA

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24 Umsatz 5.255 -2% 5.323 -1% 5.352 EBITDA pre 1.462 -3% 1.524 +1% 1.509 EBITDA pre-Marge 27,8 -- 28,6 -- 28,2 Ergebnis je Aktie pre 2,02 -8% 2,13 -3% 2,20 Ergebnis je Aktie 1,50 +7% 1,80 +29% 1,40

Merck verbuchte wegen starker negativer Währungseffekte herbe Rückgänge bei Umsatz und Gewinn. Die im Mai angesichts des aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Umfelds gesenkte Jahresprognose wurde präzisiert: Im laufenden Jahr rechnet der Konzern nun mit einem organischen Umsatzwachstum um 2 bis 5 statt 2 bis 6 Prozent. Für das bereinigte EBITDA wird ein organisches Wachstum von 4 bis 8 statt 2 bis 7 Prozent geschätzt. Der Grund dafür sind die Erhöhung der Prognose für Life Science und Healthcare sowie eine hohe Kostendisziplin in allen Unternehmensbereichen.

FREENET

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24 Umsatz 609 +0,3% 621 +2,4% 607 EBITDA 128,8 -0,2% 131,6 +1,9% 129,1 EBITDA bereinigt 130,8 +1,3% 131,3 +1,7% 129,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten 66,9 +41% -- -- 47,5 Ergebnis/Aktie 0,56 +40% -- -- 0,40 Free Cashflow 83,2 +8,5% 76,4 -0,4% 76,7

Der Telekomdienstleister bestätigte seine Jahresprognose und kündigte an, dass der Vorstand mit Wirkung zum 1. September 2025 auf zwei Mitglieder - CEO und CFO - verkleinert wird. Die Bestellung von Ingo Arnold zum Finanzvorstand (CFO) wurde vorzeitig bis Ende 2029 verlängert. In den ersten sechs Monaten wuchs die Abonnentenbasis um 161.000 auf 10,3 Millionen. Im laufenden Geschäftsjahr peilt Freenet weiterhin einen Anstieg des EBITDA ohne Sondereffekte auf 520 bis 540 (Vorjahr: 503,1) Millionen Euro an. Der freie Cashflow soll 300 bis 320 Millionen Euro erreichen.

LEG IMMOBILIEN

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET 2. QUARTAL 2Q25 ggVj 2Q24 Nettokaltmiete 228 +7% 214 EBITDA bereinigt 187 +12% 166 Ergebnis nach Steuern/Dritten 206 -- -144 Ergebnis je Aktie 2,73 -- -1,94 AFFO 64,3 +5% 61,1 AFFO je Aktie 0,86 +5% 0,82

LEG ist optimistischer beim operativen Gewinnziel und will nun beim bereinigten operativen Gewinn (AFFO) die obere Hälfte des Zielkorridors und somit eine Spanne von 215 bis 225 Millionen Euro erreichen. Auch soll die EBITDA-Marge 77 Prozent erreichen anstatt 76.

CECONOMY

Die Ratingagentur Fitch hat Ceconomy auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Heraufstufung gesetzt, nachdem der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn eine Investitionsvereinbarung mit dem chinesischen Online-Handelsgiganten JD.com unterzeichnet hat.

APPLE

will weitere 100 Milliarden Dollar in den USA zu investieren, um Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Ausweitung der heimischen Produktion nachzukommen.

