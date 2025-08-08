Wuhu, China (ots/PRNewswire) -Kürzlich hatte der L4, das Debütmodell der Smart Series unter der Marke LEPAS der Chery Group, seinen ersten Auftritt in Übersee auf der Jakarta International Motor Show in Indonesien. Mit seinem stilvollen, wendigen, raffinierten und einzigartig ausdrucksstarken Design eröffnet der L4 jungen Menschen auf der ganzen Welt ein neues Tor zu einem "exquisiten Leben und selbstgefälligem Reisen".Der L4 lief am 16. Juli im chinesischen Werk von Chery vom Band und begann damit offiziell seine Weltreise. Der L4 ist vollgepackt mit Spitzentechnologie und verfügt über ein zentrales 13,2-Zoll-Bedien- und Instrumentendisplay, gepaart mit dem Snapdragon 8155-Cockpit-Chip und einem exklusiven intelligenten APA + L2-Fahrerlebnis, das fortschrittliche Technologie in jedes Detail bringt.Der L4 ist flexibel und benutzerfreundlich und bietet 31 Ablagefächer (34 in der BEV-Version), umklappbare Rücksitze, vielseitige Grundrisse und elastische Netztaschen für die unterschiedlichsten Alltagsanforderungen. Die Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Szenario ist ebenfalls beeindruckend: Mit einer Anhängelast von 750 kg, einem Dachgepäckträger, einer Dashcam, abnehmbarer Campingbeleuchtung, hervorragender Befahrbarkeit und umfangreichem Zubehör kann er mühelos zwischen Stadtverkehr und Outdoor-Abenteuern wechseln.Über seine robuste Ausstattung hinaus will das L4 ein "modischer Begleiter" für junge Menschen sein, die die Welt entdecken.Sein Äußeres ist von der "Leoparden-Ästhetik" inspiriert, die die dynamischen Muskellinien des Leoparden mit den Scheinwerfern mit vertikalen Pupillen kombiniert und so ein Gleichgewicht zwischen raffinierter Funktionalität und visueller Anziehungskraft schafft. Der Innenraum bietet einen "exquisiten dritten Raum", in dem sanfte Farbpaletten und hautfreundliche Materialien harmonisch zusammenwirken, um eine "heilende Kabine" für Solo-Pendler und eine "Selfie-freundliche Zone" für Ausflüge mit Freunden zu schaffen. Intelligente Funktionen wie ein Sprachassistent bringen hochentwickelte Intelligenz in den Mainstream und vereinen Stil mit Substanz.Was den L4 dazu befähigt, ein raffiniertes Reiseerlebnis zu bieten, ist die systematische Stärke der Chery Group. Im Jahr 2025 rangierte Chery auf Platz 233 der Fortune Global 500-Liste, und die kumulierten Exporte überstiegen 5 Millionen Einheiten - damit war Chery die erste chinesische Automarke, die diesen Meilenstein erreichte.L4 wurde mit Chery's globalem Netzwerk von Forschungs- und Entwicklungszentren, einer durchgängigen Lieferkette und einer Nutzerbasis von über 17 Millionen Menschen weltweit geboren. Ob für urbane Lifestyle-Frauen, junge Berufstätige, frisch Verheiratete oder Freiberufler - der L4 ist eine Reiselösung, die Qualität mit Individualität verbindet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746641/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lepas-l4-gibt-sein-debut-in-ubersee-und-offnet-ein-neues-tor-zum-exquisiten-leben-und-selbstgefalligen-reisen-fur-die-globale-jugend-302525110.htmlPressekontakt:Kelvin,+86-13602457596,tanpeiwen@mychery.comOriginal-Content von: Chery Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180389/6092723