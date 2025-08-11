DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.090 Pkt - Brockhaus Techn. gesucht

DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am Montag ist sehr ruhig verlaufen. Von der Wall Street kamen keine positiven Impulse, obwohl US-Präsident die Zollpause für China um 90 Tage verlängert hat. Das sei so erwartet worden, hieß es. Anleger hätten sich vielmehr vor den US-Verbraucherpreisen am Dienstag zurückgehalten.

Brockhaus Technologies erholten sich am Abend um 6,3 Prozent. Das Unternehmen hatte vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht und dabei die Prognosen für das laufende Jahr bestätigt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.081 24.090 +0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 11, 2025

