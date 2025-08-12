Lemongrass Communications AG / Schlagwort(e): Rechtssache

Clearway stellt kostenlose Stimmrechtsvertretung für GZO-Gläubigerversammlung zur Verfügung



12.08.2025 / 07:43 CET/CEST





Medienmitteilung Clearway bietet eine kostenlose Stimmrechtsvertretung für die anstehende GZO-Gläubigerversammlung an Zürich, 12. August 2025 - Clearway Capital Partners ICAV hat einen kostenlosen, unabhängigen Stimmrechtsvertretungsdienst für alle Gläubiger eingerichtet, die nicht persönlich an der Gläubigerversammlung der GZO AG vom 8. September teilnehmen können. Clearway Capital Partners ICAV ("Clearway") ruft alle Gläubiger der GZO AG dazu auf, sich aktiv an der nächsten Gläubigerversammlung vom 8. September 2025 zu beteiligen, bei der über die Ernennung eines neuen Sachwalters entschieden wird. Die Abstimmung erfolgt pro Kopf - das bedeutet, dass der Stimme jedes Gläubigers das gleiche Gewicht zukommt, unabhängig von der Höhe seiner Forderung. Daher ist es zentral, dass sich möglichst viele Gläubiger an der Abstimmung beteiligen. Um sämtlichen Gläubigern eine Teilnahme zu ermöglichen, bietet Clearway einen kostenlosen, unabhängigen Stimmrechtsvertretungsdienst für all jene an, die nicht persönlich teilnehmen können. Der damit beauftragte Stimmrechtsvertreter, lic. iur. Paul Bürgi, LL.M., wird strikte nach den Anweisungen der einzelnen Gläubiger abstimmen. Clearway hat das erforderliche Formular zusammen mit einer Anleitung zur rechtzeitigen Anmeldung für die Versammlung auf der entsprechenden Website veröffentlicht: https://gzo-bondholder.ch/ Clearway ist davon überzeugt, dass der Wechsel des Sachwalters weder zu höheren Kosten noch zu einer Verlängerung des Restrukturierungszeitraums führen wird, jedoch zu einer wesentlich höheren Rückzahlung für die Gläubiger führen kann, während der laufende Betrieb des Spitals gewährleistet bleibt. Die Gläubiger werden gebeten, die ausgefüllten Vollmachtsformulare so schnell wie möglich zurückzusenden, um sicherzustellen, dass ihre Stimmen berücksichtigt werden können. Die Abgabefrist dafür läuft noch bis zum 28. August 2025. Über Clearway Capital: Clearway Capital Partners ist ein Investmentfonds, der in a.o. Situationen auf dem westeuropäischen Markt investiert und als verantwortungsbewusster Eigentümer Wertsteigerungen erzielen möchte. Mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Rechte von Anlegern und der Gewährleistung einer fairen Behandlung aller Stakeholder setzt sich Clearway Capital aktiv für transparente und gerechte Unternehmensführung ein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Wert für Anleger zu maximieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu bewirken. Kontakt für Medien: Lemongrass Communications AG susanne.muehlemann@lemongrass.agency

+41 79 223 70 81

Kontakt für Investoren:

contact@gzo-bondholder.ch Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Clearway_GZO_MM_12_08_25_D





Ende der Medienmitteilungen

