DJ: Verve Group SE erzielt zweistelliges Wachstum im zweiten Quartal 2025 trotz schwieriger Umstellungsphase während Plattformvereinheitlichung

Verve Group SE erzielt zweistelliges Wachstum im zweiten Quartal 2025 trotz schwieriger Umstellungsphase während Plattformvereinheitlichung Verve Group SE erzielt zweistelliges Wachstum im zweiten Quartal 2025 trotz schwieriger Umstellungsphase während Plattformvereinheitlichung ? Nettoumsatz steigt um 10 Prozent auf 106 Millionen Euro und unterstreicht damit robuste Performance trotz makroökonomischer Volatilität ? Bereinigtes EBITDA steigt leicht auf 29 Millionen Euro bei rückläufiger Marge auf 28 Prozent ? Software-Kundenstamm wächst organisch um 10 Prozent bei Kundenbindungsrate auf Rekordniveau von 98 Prozent ? Hybrid Capital Market Day am 19. August, 10:00 Uhr MESZ, Anmelde-Link für virtuelle Teilnahme am Ende der Meldung Stockholm, 15. August 2025 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, verzeichnet auch im zweiten Quartal 2025 erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum und unterstreicht damit die Widerstandsfähigkeit und Agilität der Gruppe in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Das Unternehmen hat die Vereinheitlichung seines In-App-Marketplace abgeschlossen, die Ende Juli abgeschlossen wurde und zu einer verbesserten Plattform-Performance geführt hat. Die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung lauten wie folgt: IFRS, in EUR m H1 H1 Q2 Q2 Q2 2025 2024 2025 2024 ? Nettoumsatz 215,2 179,0 106,1 96,6 9,9% Berein. EBITDA 59,6 51,1 29,5 29,1 1,3% Berein. EBITDA-Marge [%] 27,7 28,6 27,6 30,1 -2,3 PP Berein. EBIT 46,1 39,8 22,8 23,2 -1,7% Berein. Nettoergebnis 8,1 11,9 4,1 8,8 -53,8% Operativer Cashflow 5,6 27,5 5,3 18,4 -71,4% Nettoverschuldung (vs. 31.12.2024) 368,3 351,2 4,9% Berein. Verschuldungsgrad (vs. 2,5 2,4 0,1 31.12.2024) Liquide Mittel (vs. 31.12.2024) 161,0 146,7 9,7%

Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent bzw. währungsbereinigt um 14 Prozent auf 106 Millionen Euro (Q2 2024: 96 Millionen Euro), während das bereinigte EBITDA mit 29 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht zulegte (Q2 2024: 29 Millionen Euro). Dementsprechend sank die bereinigte EBITDA-Marge leicht auf 28 Prozent (Q2 2024: 30 Prozent).

Auf der Demand Side verzeichnete Verve mit einem Umsatzplus von 82 Prozent deutliche Zuwächse. Das Wachstum wurde in erster Linie durch den anhaltenden Zustrom neuer Kunden und die erfolgreiche Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen vorangetrieben. Die Synergien aus der im August 2024 abgeschlossenen Übernahme der Jun Group tragen weiterhin zunehmend positiv zum Konzernergebnis bei. Die erweiterten Marken- und Agenturvertriebsteams lieferten im Quartal erste messbare Ergebnisse, stärkten die Marktabdeckung von Verve und unterstützten das weitere Wachstum der Kundennachfrage.

Der transformativste operative Schritt der letzten Quartale war die Vereinheitlichung aller In-App-Marketplace-Aktivitäten auf eine einzige Plattform, wobei der Integrationsprozess im Juli 2025 abgeschlossen wurde. Die Migration zu einem einzigen Technologie-Stack nach Jahren intensiver Planung und Systementwicklung markiert einen großen Sprung nach vorne in Bezug auf strukturelle Effizienz und operative Leistung.

"Durch die Beseitigung kostspieliger Doppelarbeit und Datenfragmentierung aus mehreren Altsystemen ist Verve nun ideal positioniert, um weitere Skalierungen voranzutreiben, Datenflüsse zu optimieren und die Leistung im gesamten Netzwerk zu verbessern", erklärt Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. "Dieser strategische Übergang war jedoch nicht ohne Herausforderungen. Die technische Migration erwies sich als viel anspruchsvoller als ursprünglich erwartet und führte zu kurzfristigen betrieblichen Problemen, darunter Skalierungsprobleme, Performance-Problemen des Load Balancers und vorübergehende Unterbrechungen des Gebotsvolumens.

Die technischen Herausforderungen, die sich ausschließlich auf die Plattformvereinheitlichung der In-App-Marketplace-Aktivitäten auf der Supply Side beziehen, haben sich als wesentlich anspruchsvoller erwiesen als im umfangreichen Planungsprozess des Projekts erwartet. Insbesondere spürbare Verzögerungen beim Onboarding neuer Kunden führten dazu, dass zusätzliche neue Umsätze nur mit erheblichen Verzögerungen realisiert werden konnten. Verschiedene technische Probleme im Zusammenhang mit der Performance des Load Balancers, vorübergehende Unterbrechungen des Gebotsvolumens und vorübergehende Asynchronität der KI-Algorithmen führten während des Vereinheitlichungsprozesses zu Umsatzrückgängen. Der Prozess der Vereinheitlichung aller In-App-Marketplace-Aktivitäten auf eine einzige Plattform wurde jedoch im Juli abgeschlossen, was künftig zu einer deutlich verbesserten Plattform-Performance, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit führen wird. Die Erholung der Umsatzentwicklung aus den Marketplace-Aktivitäten auf der Supply Side verlief langsamer als erwartet, was sich auch beim Onboarding neuer Kunden und der Kundenskalierung zeigte. Infolgedessen gingen die Nettoumsätze auf der Supply Side im Vergleich zum Vorjahr um -3 Prozent zurück. Das Management betrachtet diese Auswirkungen als vorübergehend, da die meisten Probleme bis zum Ende des Quartals gelöst waren und sich die Umsatzentwicklung auf der Supply Side weiter erholt und bereits annähernd das Niveau des dritten Quartals des Vorjahres erreicht hat.

Trotz dieses Gegenwinds deuten die KPIs von Verve auf eine grundsätzlich gesunde Geschäftsentwicklung hin. Das Unternehmen steigerte die Gesamtzahl seiner Softwarekunden organisch um fast 10 Prozent und konnte gleichzeitig die bestehenden Kunden mit einer Kundenbindungsrate auf dem Rekordniveau von 98 Prozent halten, was die hohe Kundenzufriedenheit unterstreicht. Dank des anhaltend starken Kundenwachstums und der weiterhin hohen Kundenbindung führte eine Reduzierung der Werbeausgaben um 8 Prozent durch den bestehenden Kundenstamm nur zu einem Rückgang der organischen Leistung um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Höhere Infrastrukturausgaben und einmalige Supportkosten im Zusammenhang mit dem Vereinheitlichungsprozess hatten zusätzliche negative Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA. Dennoch spiegelt der leichte Anstieg während der Plattformmigration ein diszipliniertes Kostenmanagement wider. Da die neuen Funktionen der vereinheitlichten Plattform immer stärker zur Geltung kommen und die Anlaufkosten gleichzeitig zurückgehen, wird für die kommenden Quartale eine weitere Margenverbesserung erwartet.

Nach Abschluss der Plattformvereinheitlichung des größten Umsatzmotors In-App im Juli hat sich die Plattformleistung erheblich verbessert. Die neuen kombinierten Plattformen werden kontinuierlich weiter verbessert, und das Onboarding neuer Kunden wurde wieder aufgenommen, was in der zweiten Jahreshälfte zu höheren Umsätzen und verbesserten Margen führen wird. Die Vereinheitlichung der Supply-Side-Plattformen für andere Formate, wie z. B. CTV, wird in den kommenden Quartalen abgeschlossen sein und dürfte nur geringfügige Auswirkungen auf die kommenden Ergebnisse haben.

Ausblick

Der weitere Ausbau des Vertriebsteams mit einer höheren Mitarbeiterzahl und einer stärkeren Segmentausrichtung trägt bereits zum Wachstum bei. Trotz des leichten Drucks auf dem Markt im zweiten Quartal zeigen historische Trends, dass sich die Werbebudgets nach vorübergehenden Rückgängen in der Regel schnell wieder erholen. Seit Mitte Juni hat sich die Marktstimmung stabilisiert und stabilisiert sich auch im dritten Quartal weiter.

Wie veröffentlicht, hat das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 gesenkt. Dies betrifft den Nettoumsatz und das bereinigte EBITDA. Der revidierte Ausblick sieht einen Nettoumsatz zwischen 485 und 515 Millionen Euro (bisher 530 bis 565 Millionen Euro) und ein bereinigtes EBITDA zwischen 125 und 140 Millionen Euro (bisher 155 bis 175 Millionen Euro) vor.

