NFON AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an

München, 20. August 2025 - Der Vorstand der NFON AG (Börse Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE000A0N4N52), eines führenden europäischen Anbieters für integrierte Businesskommunikation, hat heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Grundlage hierfür sind die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 sowie die aktuelle Einschätzung des Marktumfelds. Gleichwohl bestätigt der Vorstand die mittelfristigen Ziele.



Im ersten Halbjahr 2025 erzielte NFON einen Konzernumsatz von 44,2 Mio. EUR (+3,9 % gegenüber H1 2024) sowie ein bereinigtes EBITDA von 5,7 Mio. EUR (+3,4 %). Wachstumstreiber war insbesondere das Projektgeschäft - vor allem durch KI-gestützte Lösungen der 2024 übernommenen botario GmbH. Die weiter anhaltenden Marktunsicherheiten und wirtschaftlichen Herausforderungen, insbesondere im Kernmarkt Deutschland, haben zu einer verhaltenen Investitionsbereitschaft geführt. In der Folge blieb die Umsatzentwicklung im Kernsegment Cloud-Telefonie hinter den ursprünglichen Annahmen zurück, da sich zudem die Realisierung einzelner Wachstumstreiber verzögerte und das vorhandene Marktpotenzial im ersten Halbjahr noch nicht vollständig genutzt werden konnte.



Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand nun für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzernumsatzwachstum zwischen 3 % und 5 % (bisherige Prognose: 8 % bis 10 %) sowie ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 12,5 Mio. EUR bis 14,0 Mio. EUR (bisherige Prognose: 13,5 Mio. EUR bis 15,5 Mio. EUR).



Trotz dieser Anpassung sieht sich NFON weiterhin gut aufgestellt, um die mittelfristigen Ziele im Rahmen der Unternehmensstrategie NFON Next 2027 zu erreichen. Basis dafür sind der hohe Anteil wiederkehrender Umsätze, ein diversifiziertes Geschäftsmodell und die konsequente Umsetzung strategischer Initiativen - insbesondere im Bereich KI-gestützter Innovationen, Vertriebsfokussierung und zur Effizienzsteigerung. Dies spiegelt sich in einer stabilen und widerstandsfähigen Geschäftsentwicklung wider, die Rückenwind für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren gibt.



Der vollständige Halbjahresbericht 2025 wird am 21. August 2025 veröffentlicht und auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung stehen.

Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Kennzahl Bisherige Prognose Neue Prognose Konzernumsatzwachstum 8 % - 10 % 3 % - 5 % Bereinigtes EBITDA (Mio. EUR) 13,5 - 15,5 12,5 - 14,0



Kontakt Investor Relations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com

Medienkontakt

NFON AG Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com



Über die NFON AG NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.



Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen - für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen.



Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.



http://www.nfon.com/

