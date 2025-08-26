Highway of Gold: Juggernaut entdeckt über 200 Erzadern im Golden Triangle

Anzeige / Werbung

Finanzierung gesichert und erfahrenes Team an Bord

Juggernaut Exploration (JUGR-TSXV, JUGRF-OTCQB, 4JE-FSE) sorgt derzeit für Schlagzeilen im kanadischen Golden Triangle. Auf dem Big One-Projekt, das mitten in einer Region mit weltbekannten Vorkommen wie Galore Creek, KSM oder Brucejack liegt, hat das Team über 200 gold-, silber- und kupferhaltige Adern freigelegt. Möglich wurde dieser Fund durch das Abschmelzen von Gletschern und Schneefeldern, die bislang große Teile des Areals verdeckten.

Die Dimensionen sind bemerkenswert: Die Adern erreichen Breiten von bis zu acht Metern und ziehen sich über Hunderte von Metern. Erste Proben lieferten Spitzenwerte von bis zu 79 g/t Gold und mehr als 3.000 g/t Silber. Besonders interessant ist der elf Kilometer lange "Highway of Gold", der das Eldorado-System umschließt. Geologen vermuten, dass die oberflächennahen Strukturen mit einem größeren, mineralreichen Porphyr-System in der Tiefe verbunden sein könnten - ein Szenario, das enormes Potenzial verspricht.

Mit rund 12,5 Millionen CAD in der Kasse ist Juggernaut bestens für die nächsten Schritte gerüstet. Unterstützung erhält das Unternehmen von namhaften Investoren wie Crescat Capital und Dr. Quinton Hennigh, die knapp 20% der Anteile halten und auch technisch beratend zur Seite stehen. Das gibt dem Projekt zusätzliche Glaubwürdigkeit.

Das Explorationsteam selbst ist ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt: Projektmanager Bill Chornobay und Chefgeologe Lele Lazzarotto waren bereits maßgeblich an der Surebet-Entdeckung von Goliath Resources beteiligt - eine der spannendsten Goldfunde der letzten Jahre in der Region. CEO Dan Stuart betont, dass man mit dem Big One-Projekt nun auf ähnlichem Weg sei: systematisch Ziele definieren, Bohrungen vorbereiten und den Wert Schritt für Schritt steigern.

Bereits jetzt ist klar, dass das Gebiet mehrere Bohrziele bietet. Ein umfassendes Erstbohrprogramm ist für 2026 vollständig finanziert und in Planung. Gleichzeitig wird das aktuelle Explorationsprogramm aufgrund der vielversprechenden Resultate um eine Woche verlängert.

Natürlich bleibt die Saison im hohen Norden auf wenige Monate beschränkt, sodass es Zeit brauchen wird, eine Ressource zu definieren - Stuart spricht von drei bis fünf Jahren. Doch die Kombination aus Größe des Systems, über 200 sichtbaren Adern und den extrem hohen Gehalten macht Big One zu einer der spannendsten "Grassroots"-Entdeckungen in British Columbia. Unterstützt durch die Nähe zu bestehender Infrastruktur und die Investitionen der kanadischen Regierung in die Straßenanbindung rückt das Projekt zudem logistisch in greifbare Nähe.

Auch der Markt liefert Rückenwind: Mit Goldpreisen jenseits von 3.300 US-Dollar pro Unze und einer optimistischen Einschätzung, dass bis 2027 sogar 5.000 US-Dollar möglich sind, sieht Juggernaut den perfekten Zeitpunkt, um ein Projekt dieser Größenordnung voranzutreiben.





