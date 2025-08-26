Der norwegische Staatsfonds zieht für seine Investitionen nun Konsequenzen aus dem Vorgehen Israels im Gazastreifen und dem Westjordanland. Neben israelischen Werten wird auch der US-Wert Caterpillar vollständig aus dem Portfolio der Norweger gestrichen. So reagieren die Anteilsscheine des Konzerns. Seit Oktober 2023 herrscht Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Weil sich die Situation zuletzt weiter verschärfte, zieht sich der weltgrößte Staatfonds nun aus mehreren Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag