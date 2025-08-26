Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 26-Aug-2025 / 17:09 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 26 August 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 26 August 2025 Number of ordinary shares purchased: 227,013 Highest price paid per share: 149.00p Lowest price paid per share: 145.40p Volume weighted average price paid per share: 147.3813p
The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.
Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 307,844,815 Ordinary Shares with voting rights.
There are no ordinary shares held in Treasury.
The above figure (307,844,815) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Aggregate information:
Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 147.3813p 227,013
Individual information:
Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 1462 148.80 08:03:27 00350871747TRLO1 XLON 499 148.80 08:04:53 00350872439TRLO1 XLON 45 148.80 08:04:53 00350872440TRLO1 XLON 200 148.40 08:11:28 00350875688TRLO1 XLON 347 148.40 08:11:28 00350875689TRLO1 XLON 174 148.40 08:13:54 00350877439TRLO1 XLON 1529 147.80 08:24:44 00350885762TRLO1 XLON 1040 147.60 08:24:52 00350886116TRLO1 XLON 502 147.60 08:26:28 00350888859TRLO1 XLON 549 147.60 08:29:23 00350891651TRLO1 XLON 547 147.60 08:32:31 00350893742TRLO1 XLON 529 147.60 08:36:05 00350896179TRLO1 XLON 515 147.40 08:39:31 00350898568TRLO1 XLON 351 147.40 08:42:50 00350900862TRLO1 XLON 166 147.40 08:42:50 00350900863TRLO1 XLON 515 147.00 08:43:56 00350901546TRLO1 XLON 506 146.80 08:47:03 00350903481TRLO1 XLON 521 146.80 08:53:28 00350907191TRLO1 XLON 765 146.60 09:02:02 00350913665TRLO1 XLON 1 146.60 09:02:02 00350913670TRLO1 XLON 95 146.80 09:05:08 00350916208TRLO1 XLON 536 147.20 09:28:47 00350930277TRLO1 XLON 715 147.20 09:29:06 00350930449TRLO1 XLON 715 147.20 09:29:26 00350930604TRLO1 XLON 139692 147.40 09:34:56 00350933380TRLO1 XLON 127 147.40 09:41:59 00350937144TRLO1 XLON 377 147.40 09:41:59 00350937145TRLO1 XLON 531 147.60 09:42:55 00350937555TRLO1 XLON 538 147.40 09:57:56 00350945656TRLO1 XLON 538 147.40 09:57:56 00350945657TRLO1 XLON 1010 147.00 09:57:56 00350945659TRLO1 XLON 25 146.80 09:59:47 00350946684TRLO1 XLON 509 147.00 10:03:59 00350949052TRLO1 XLON 509 146.80 10:19:14 00350963316TRLO1 XLON 508 146.80 10:19:14 00350963317TRLO1 XLON 1075 146.60 10:20:17 00350964083TRLO1 XLON 103 146.40 10:28:03 00350969190TRLO1 XLON 503 146.20 10:28:03 00350969191TRLO1 XLON 503 146.00 10:29:45 00350970682TRLO1 XLON 524 146.00 10:29:45 00350970683TRLO1 XLON 524 145.60 10:30:33 00350971220TRLO1 XLON 525 145.40 10:30:40 00350971283TRLO1 XLON 479 146.00 10:30:43 00350971296TRLO1 XLON 830 146.40 10:32:40 00350972206TRLO1 XLON 64 146.00 10:42:40 00350976966TRLO1 XLON 474 146.00 10:42:40 00350976967TRLO1 XLON 141 146.00 10:48:48 00350980492TRLO1 XLON 374 146.00 10:48:48 00350980493TRLO1 XLON 688 146.20 10:48:48 00350980494TRLO1 XLON 1573 146.20 10:48:48 00350980495TRLO1 XLON 678 146.20 10:48:48 00350980496TRLO1 XLON 515 146.40 10:57:01 00350983681TRLO1 XLON 292 146.60 10:57:01 00350983683TRLO1 XLON 535 146.60 11:09:00 00350984785TRLO1 XLON 520 146.60 11:15:03 00350984958TRLO1 XLON 520 146.60 11:15:03 00350984959TRLO1 XLON 547 146.60 11:27:03 00350985396TRLO1 XLON 918 147.00 11:43:40 00350986091TRLO1 XLON 898 147.00 11:43:53 00350986096TRLO1 XLON 547 146.80 11:45:15 00350986124TRLO1 XLON 318 146.60 11:45:20 00350986126TRLO1 XLON 300 146.80 11:45:53 00350986129TRLO1 XLON 206 146.80 11:45:53 00350986130TRLO1 XLON 2211 147.00 11:49:26 00350986211TRLO1 XLON 520 146.80 11:49:31 00350986214TRLO1 XLON 684 147.20 11:50:47 00350986232TRLO1 XLON 75 147.20 11:50:47 00350986233TRLO1 XLON 548 147.00 11:52:01 00350986269TRLO1 XLON 317 147.00 11:52:02 00350986270TRLO1 XLON
219 146.80 12:00:55 00350986921TRLO1 XLON 317 146.80 12:00:55 00350986922TRLO1 XLON 42 146.80 12:10:36 00350987166TRLO1 XLON 8 146.80 12:10:36 00350987167TRLO1 XLON 50 146.80 12:15:59 00350987310TRLO1 XLON 50 146.80 12:19:00 00350987397TRLO1 XLON 54 146.80 12:19:00 00350987398TRLO1 XLON 12 146.80 12:19:00 00350987399TRLO1 XLON 287 146.80 12:22:17 00350987469TRLO1 XLON 100 146.80 12:22:17 00350987470TRLO1 XLON 503 147.00 12:45:09 00350988215TRLO1 XLON 665 147.20 12:45:09 00350988216TRLO1 XLON 199 147.20 12:45:09 00350988217TRLO1 XLON 66 147.20 12:45:10 00350988218TRLO1 XLON 505 147.20 12:45:10 00350988219TRLO1 XLON 522 147.00 12:57:13 00350988526TRLO1 XLON 511 147.00 12:58:01 00350988538TRLO1 XLON 570 147.20 13:01:30 00350988666TRLO1 XLON 109 147.20 13:01:30 00350988668TRLO1 XLON 109 147.20 13:01:30 00350988669TRLO1 XLON 1025 147.00 13:01:34 00350988670TRLO1 XLON 1003 147.00 13:01:42 00350988678TRLO1 XLON 543 147.00 13:03:19 00350988761TRLO1 XLON 1004 147.00 13:10:36 00350988895TRLO1 XLON 2113 147.00 13:10:37 00350988899TRLO1 XLON 346 147.00 13:10:37 00350988900TRLO1 XLON 1254 147.00 13:10:38 00350988905TRLO1 XLON 527 147.00 13:10:57 00350988911TRLO1 XLON 376 147.00 13:15:12 00350988984TRLO1 XLON 1049 147.00 13:15:47 00350988995TRLO1 XLON 530 147.00 13:16:27 00350989017TRLO1 XLON 525 147.00 13:34:38 00350989514TRLO1 XLON 386 147.20 13:37:43 00350989575TRLO1 XLON 843 147.20 13:37:43 00350989578TRLO1 XLON 168 147.20 13:37:43 00350989579TRLO1 XLON 158 147.20 13:38:01 00350989590TRLO1 XLON 168 147.20 13:38:01 00350989591TRLO1 XLON 715 147.20 13:48:37 00350989855TRLO1 XLON 520 147.20 13:48:37 00350989856TRLO1 XLON 520 147.40 13:49:50 00350989896TRLO1 XLON 509 147.20 13:49:56 00350989901TRLO1 XLON 544 147.40 13:50:12 00350989941TRLO1 XLON 529 147.60 13:50:12 00350989942TRLO1 XLON 529 147.40 13:50:12 00350989943TRLO1 XLON 530 147.40 13:50:12 00350989944TRLO1 XLON 531 147.40 13:50:12 00350989948TRLO1 XLON 534 147.40 13:50:13 00350989952TRLO1 XLON 715 149.00 13:53:57 00350990058TRLO1 XLON 1098 148.60 13:54:12 00350990068TRLO1 XLON 1079 148.60 13:54:40 00350990089TRLO1 XLON 1043 148.40 13:57:01 00350990161TRLO1 XLON 1003 148.20 13:57:03 00350990166TRLO1 XLON 1021 148.00 13:59:09 00350990204TRLO1 XLON 1029 148.80 14:19:01 00350990632TRLO1 XLON 1048 148.80 14:19:37 00350990655TRLO1 XLON 1082 148.60 14:24:22 00350990839TRLO1 XLON 519 148.40 14:33:17 00350991164TRLO1 XLON 518 148.40 14:33:17 00350991165TRLO1 XLON 1012 148.20 14:33:31 00350991179TRLO1 XLON 443 148.20 14:34:15 00350991240TRLO1 XLON 74 148.20 14:44:49 00350991627TRLO1 XLON 62 148.20 14:47:09 00350991695TRLO1 XLON 57 148.20 14:48:49 00350991780TRLO1 XLON 64 148.20 14:50:29 00350991829TRLO1 XLON 443 148.20 14:58:55 00350992194TRLO1 XLON 352 148.20 14:58:55 00350992195TRLO1 XLON 136 148.20 14:58:55 00350992196TRLO1 XLON 121 148.20 14:58:55 00350992197TRLO1 XLON 1015 148.20 15:01:40 00350992536TRLO1 XLON 720 148.00 15:01:40 00350992543TRLO1 XLON 1093 148.00 15:02:08 00350992604TRLO1 XLON 524 148.00 15:02:38 00350992637TRLO1 XLON 1095 148.00 15:19:45 00350993476TRLO1 XLON 1095 147.80 15:24:43 00350993786TRLO1 XLON 558 147.60 15:28:54 00350994035TRLO1 XLON 491 147.60 15:28:54 00350994036TRLO1 XLON 522 147.60 15:32:22 00350994289TRLO1 XLON 534 147.60 15:32:28 00350994298TRLO1 XLON 288 147.60 15:33:13 00350994346TRLO1 XLON 257 147.60 15:33:13 00350994347TRLO1 XLON 370 147.60 15:39:35 00350994736TRLO1 XLON 469 147.40 15:41:56 00350994929TRLO1 XLON 65 147.40 15:41:56 00350994930TRLO1 XLON 538 147.40 15:44:52 00350995086TRLO1 XLON 538 147.20 15:53:27 00350995670TRLO1 XLON 473 147.00 15:55:01 00350995771TRLO1 XLON 41 147.00 15:55:01 00350995772TRLO1 XLON 133 147.20 16:06:01 00350996462TRLO1 XLON 669 147.20 16:06:18 00350996499TRLO1 XLON 715 147.60 16:07:53 00350996572TRLO1 XLON
