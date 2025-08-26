Anzeige
Breaking: AlsetAI zündet nächste Stufe - Neue Allianz mit CHIP Datacentres & Hochkarätige Vorstände markieren Wendepunkt
WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62
Frankfurt
26.08.25 | 15:29
1,680 Euro
+1,82 % +0,030
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
26.08.2025 18:45 Uhr
242 Leser
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3-

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 
26-Aug-2025 / 17:09 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 
 
  
 
26 August 2025 
 
  
 
Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange 
from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: 
 
Date of purchase:                  26 August 2025 
 
Number of ordinary shares purchased:         227,013 
 
Highest price paid per share:            149.00p 
 
Lowest price paid per share:             145.40p 
 
Volume weighted average price paid per share:    147.3813p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 307,844,815 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (307,844,815) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information: 

Venue     Volume-weighted average price (pence per share)    Aggregated volume 
 
LSE      147.3813p                       227,013

Individual information: 

Number of ordinary shares  Transaction price (GBp  Time of transaction (UK  Transaction reference  Trading venue 
purchased          share)          Time)           number 
 
 
1462             148.80          08:03:27         00350871747TRLO1     XLON 
 
499             148.80          08:04:53         00350872439TRLO1     XLON 
 
45              148.80          08:04:53         00350872440TRLO1     XLON 
 
200             148.40          08:11:28         00350875688TRLO1     XLON 
 
347             148.40          08:11:28         00350875689TRLO1     XLON 
 
174             148.40          08:13:54         00350877439TRLO1     XLON 
 
1529             147.80          08:24:44         00350885762TRLO1     XLON 
 
1040             147.60          08:24:52         00350886116TRLO1     XLON 
 
502             147.60          08:26:28         00350888859TRLO1     XLON 
 
549             147.60          08:29:23         00350891651TRLO1     XLON 
 
547             147.60          08:32:31         00350893742TRLO1     XLON 
 
529             147.60          08:36:05         00350896179TRLO1     XLON 
 
515             147.40          08:39:31         00350898568TRLO1     XLON 
 
351             147.40          08:42:50         00350900862TRLO1     XLON 
 
166             147.40          08:42:50         00350900863TRLO1     XLON 
 
515             147.00          08:43:56         00350901546TRLO1     XLON 
 
506             146.80          08:47:03         00350903481TRLO1     XLON 
 
521             146.80          08:53:28         00350907191TRLO1     XLON 
 
765             146.60          09:02:02         00350913665TRLO1     XLON 
 
1              146.60          09:02:02         00350913670TRLO1     XLON 
 
95              146.80          09:05:08         00350916208TRLO1     XLON 
 
536             147.20          09:28:47         00350930277TRLO1     XLON 
 
715             147.20          09:29:06         00350930449TRLO1     XLON 
 
715             147.20          09:29:26         00350930604TRLO1     XLON 
 
139692            147.40          09:34:56         00350933380TRLO1     XLON 
 
127             147.40          09:41:59         00350937144TRLO1     XLON 
 
377             147.40          09:41:59         00350937145TRLO1     XLON 
 
531             147.60          09:42:55         00350937555TRLO1     XLON 
 
538             147.40          09:57:56         00350945656TRLO1     XLON 
 
538             147.40          09:57:56         00350945657TRLO1     XLON 
 
1010             147.00          09:57:56         00350945659TRLO1     XLON 
 
25              146.80          09:59:47         00350946684TRLO1     XLON 
 
509             147.00          10:03:59         00350949052TRLO1     XLON 
 
509             146.80          10:19:14         00350963316TRLO1     XLON 
 
508             146.80          10:19:14         00350963317TRLO1     XLON 
 
1075             146.60          10:20:17         00350964083TRLO1     XLON 
 
103             146.40          10:28:03         00350969190TRLO1     XLON 
 
503             146.20          10:28:03         00350969191TRLO1     XLON 
 
503             146.00          10:29:45         00350970682TRLO1     XLON 
 
524             146.00          10:29:45         00350970683TRLO1     XLON 
 
524             145.60          10:30:33         00350971220TRLO1     XLON 
 
525             145.40          10:30:40         00350971283TRLO1     XLON 
 
479             146.00          10:30:43         00350971296TRLO1     XLON 
 
830             146.40          10:32:40         00350972206TRLO1     XLON 
 
64              146.00          10:42:40         00350976966TRLO1     XLON 
 
474             146.00          10:42:40         00350976967TRLO1     XLON 
 
141             146.00          10:48:48         00350980492TRLO1     XLON 
 
374             146.00          10:48:48         00350980493TRLO1     XLON 
 
688             146.20          10:48:48         00350980494TRLO1     XLON 
 
1573             146.20          10:48:48         00350980495TRLO1     XLON 
 
678             146.20          10:48:48         00350980496TRLO1     XLON 
 
515             146.40          10:57:01         00350983681TRLO1     XLON 
 
292             146.60          10:57:01         00350983683TRLO1     XLON 
 
535             146.60          11:09:00         00350984785TRLO1     XLON 
 
520             146.60          11:15:03         00350984958TRLO1     XLON 
 
520             146.60          11:15:03         00350984959TRLO1     XLON 
 
547             146.60          11:27:03         00350985396TRLO1     XLON 
 
918             147.00          11:43:40         00350986091TRLO1     XLON 
 
898             147.00          11:43:53         00350986096TRLO1     XLON 
 
547             146.80          11:45:15         00350986124TRLO1     XLON 
 
318             146.60          11:45:20         00350986126TRLO1     XLON 
 
300             146.80          11:45:53         00350986129TRLO1     XLON 
 
206             146.80          11:45:53         00350986130TRLO1     XLON 
 
2211             147.00          11:49:26         00350986211TRLO1     XLON 
 
520             146.80          11:49:31         00350986214TRLO1     XLON 
 
684             147.20          11:50:47         00350986232TRLO1     XLON 
 
75              147.20          11:50:47         00350986233TRLO1     XLON 
 
548             147.00          11:52:01         00350986269TRLO1     XLON 
 
317             147.00          11:52:02         00350986270TRLO1     XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 12:09 ET (16:09 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2- 

219             146.80          12:00:55         00350986921TRLO1     XLON 
 
317             146.80          12:00:55         00350986922TRLO1     XLON 
 
42              146.80          12:10:36         00350987166TRLO1     XLON 
 
8              146.80          12:10:36         00350987167TRLO1     XLON 
 
50              146.80          12:15:59         00350987310TRLO1     XLON 
 
50              146.80          12:19:00         00350987397TRLO1     XLON 
 
54              146.80          12:19:00         00350987398TRLO1     XLON 
 
12              146.80          12:19:00         00350987399TRLO1     XLON 
 
287             146.80          12:22:17         00350987469TRLO1     XLON 
 
100             146.80          12:22:17         00350987470TRLO1     XLON 
 
503             147.00          12:45:09         00350988215TRLO1     XLON 
 
665             147.20          12:45:09         00350988216TRLO1     XLON 
 
199             147.20          12:45:09         00350988217TRLO1     XLON 
 
66              147.20          12:45:10         00350988218TRLO1     XLON 
 
505             147.20          12:45:10         00350988219TRLO1     XLON 
 
522             147.00          12:57:13         00350988526TRLO1     XLON 
 
511             147.00          12:58:01         00350988538TRLO1     XLON 
 
570             147.20          13:01:30         00350988666TRLO1     XLON 
 
109             147.20          13:01:30         00350988668TRLO1     XLON 
 
109             147.20          13:01:30         00350988669TRLO1     XLON 
 
1025             147.00          13:01:34         00350988670TRLO1     XLON 
 
1003             147.00          13:01:42         00350988678TRLO1     XLON 
 
543             147.00          13:03:19         00350988761TRLO1     XLON 
 
1004             147.00          13:10:36         00350988895TRLO1     XLON 
 
2113             147.00          13:10:37         00350988899TRLO1     XLON 
 
346             147.00          13:10:37         00350988900TRLO1     XLON 
 
1254             147.00          13:10:38         00350988905TRLO1     XLON 
 
527             147.00          13:10:57         00350988911TRLO1     XLON 
 
376             147.00          13:15:12         00350988984TRLO1     XLON 
 
1049             147.00          13:15:47         00350988995TRLO1     XLON 
 
530             147.00          13:16:27         00350989017TRLO1     XLON 
 
525             147.00          13:34:38         00350989514TRLO1     XLON 
 
386             147.20          13:37:43         00350989575TRLO1     XLON 
 
843             147.20          13:37:43         00350989578TRLO1     XLON 
 
168             147.20          13:37:43         00350989579TRLO1     XLON 
 
158             147.20          13:38:01         00350989590TRLO1     XLON 
 
168             147.20          13:38:01         00350989591TRLO1     XLON 
 
715             147.20          13:48:37         00350989855TRLO1     XLON 
 
520             147.20          13:48:37         00350989856TRLO1     XLON 
 
520             147.40          13:49:50         00350989896TRLO1     XLON 
 
509             147.20          13:49:56         00350989901TRLO1     XLON 
 
544             147.40          13:50:12         00350989941TRLO1     XLON 
 
529             147.60          13:50:12         00350989942TRLO1     XLON 
 
529             147.40          13:50:12         00350989943TRLO1     XLON 
 
530             147.40          13:50:12         00350989944TRLO1     XLON 
 
531             147.40          13:50:12         00350989948TRLO1     XLON 
 
534             147.40          13:50:13         00350989952TRLO1     XLON 
 
715             149.00          13:53:57         00350990058TRLO1     XLON 
 
1098             148.60          13:54:12         00350990068TRLO1     XLON 
 
1079             148.60          13:54:40         00350990089TRLO1     XLON 
 
1043             148.40          13:57:01         00350990161TRLO1     XLON 
 
1003             148.20          13:57:03         00350990166TRLO1     XLON 
 
1021             148.00          13:59:09         00350990204TRLO1     XLON 
 
1029             148.80          14:19:01         00350990632TRLO1     XLON 
 
1048             148.80          14:19:37         00350990655TRLO1     XLON 
 
1082             148.60          14:24:22         00350990839TRLO1     XLON 
 
519             148.40          14:33:17         00350991164TRLO1     XLON 
 
518             148.40          14:33:17         00350991165TRLO1     XLON 
 
1012             148.20          14:33:31         00350991179TRLO1     XLON 
 
443             148.20          14:34:15         00350991240TRLO1     XLON 
 
74              148.20          14:44:49         00350991627TRLO1     XLON 
 
62              148.20          14:47:09         00350991695TRLO1     XLON 
 
57              148.20          14:48:49         00350991780TRLO1     XLON 
 
64              148.20          14:50:29         00350991829TRLO1     XLON 
 
443             148.20          14:58:55         00350992194TRLO1     XLON 
 
352             148.20          14:58:55         00350992195TRLO1     XLON 
 
136             148.20          14:58:55         00350992196TRLO1     XLON 
 
121             148.20          14:58:55         00350992197TRLO1     XLON 
 
1015             148.20          15:01:40         00350992536TRLO1     XLON 
 
720             148.00          15:01:40         00350992543TRLO1     XLON 
 
1093             148.00          15:02:08         00350992604TRLO1     XLON 
 
524             148.00          15:02:38         00350992637TRLO1     XLON 
 
1095             148.00          15:19:45         00350993476TRLO1     XLON 
 
1095             147.80          15:24:43         00350993786TRLO1     XLON 
 
558             147.60          15:28:54         00350994035TRLO1     XLON 
 
491             147.60          15:28:54         00350994036TRLO1     XLON 
 
522             147.60          15:32:22         00350994289TRLO1     XLON 
 
534             147.60          15:32:28         00350994298TRLO1     XLON 
 
288             147.60          15:33:13         00350994346TRLO1     XLON 
 
257             147.60          15:33:13         00350994347TRLO1     XLON 
 
370             147.60          15:39:35         00350994736TRLO1     XLON 
 
469             147.40          15:41:56         00350994929TRLO1     XLON 
 
65              147.40          15:41:56         00350994930TRLO1     XLON 
 
538             147.40          15:44:52         00350995086TRLO1     XLON 
 
538             147.20          15:53:27         00350995670TRLO1     XLON 
 
473             147.00          15:55:01         00350995771TRLO1     XLON 
 
41              147.00          15:55:01         00350995772TRLO1     XLON 
 
133             147.20          16:06:01         00350996462TRLO1     XLON 
 
669             147.20          16:06:18         00350996499TRLO1     XLON 
 
715             147.60          16:07:53         00350996572TRLO1     XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 12:09 ET (16:09 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3- 

199             147.60          16:07:53         00350996573TRLO1     XLON 
 
222             147.60          16:07:53         00350996574TRLO1     XLON 
 
134             147.60          16:07:53         00350996575TRLO1     XLON 
 
130             147.60          16:09:35         00350996731TRLO1     XLON 
 
221             147.60          16:09:35         00350996732TRLO1     XLON 
 
222             147.60          16:09:35         00350996733TRLO1     XLON 
 
683             147.60          16:09:35         00350996734TRLO1     XLON 
 
210             147.60          16:09:35         00350996735TRLO1     XLON 
 
233             147.60          16:09:35         00350996736TRLO1     XLON 
 
476             147.40          16:09:35         00350996737TRLO1     XLON 
 
22              147.40          16:09:35         00350996738TRLO1     XLON 
 
45              147.40          16:09:35         00350996739TRLO1     XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:      GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:      FCH 
LEI Code:    2138003EK6UAINBBUS19 
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares 
Sequence No.:  399942 
EQS News ID:  2188978 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2188978&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 12:09 ET (16:09 GMT)

© 2025 Dow Jones News
